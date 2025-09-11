Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Nem Jézus csodái, hanem a labdabirtoklás javítása hozhat vb-szereplést a magyar válogatottnak

Tökéletesen látta a portugálok ellen 3-2-re elveszített mérkőzés után Marco Rossi, hogy ő nem Jézus Krisztus, és nem képes csodát tenni úgy, mint tette azt a Megváltó bő kétezer évvel ezelőtt. Elsősorban nem erre lenne ahhoz szükség, hogy a magyar válogatott sikerrel vívja meg a világbajnoki selejtezőket, hanem arra, hogy a hátralévő négy meccsen jelentősen javítson a labdabirtoklási arányán. Ugyanis a statisztikai adatok alapján az írek és a portugálok ellen is sokkal kevesebbet volt nálunk a játékszer, márpedig labda nélkül lehetetlen gólt lőni.

Molnár László
2025. 09. 11. 5:05
Az örmények kétszeri és az írek hazai pályán való legyőzését követően újra pótselejtezőnek örülhetnének a magyar játékosok (Fotó: Csudai Sándor)
A magyar válogatott szombaton az írek ellen 2-2-es döntetlent ért el, majd kedden este a portugálok ellen is közel állt a bravúrhoz, ám végül 3-2-re alulmaradt Ronaldóék ellen . A világbajnoki selejtezők első két meccsén tehát hozta az elvárást Marco Rossi csapata, nem kapott ki Dublinban, azaz lépéselőnybe került a legnagyobb ellenfelünknek vélt írekkel szemben, míg a bravúr kategóriába tartozó pontszerzés végül nem jött össze a portugálok ellen. Azonban váratlanul új rivális bukkant fel a pótselejtezőt érő második helyért zajló csatában, ugyanis a korábban szinte mindenki által lesajnált örmények legyőzték Írországot, azaz Szoboszlaiék legközelebbi ellenfele – október 11-én fogadjuk őket a Puskás Arénában – nem hajlandó tudomásul venni, hogy neki mindenki csak az áldozati bárány szerepét osztotta ki.

A hátralévő négy világbajnoki selejtező csak akkor hozhatja el a pótselejtezőt érő második helyet a Marco Rossi és Szoboszlai Dominik vezette magyar válogatottnak, ha többet birtokolja a labdát Fotó: Mirkó István

Minden világbajnoki selejtező sikeres megvívásának kulcsa a labdabirtoklás

Marco Rossi csapata az eddig lejátszott két mérkőzésen a fő hangsúlyt a védekezésre fektette, éppen ezért nem meglepő, hogy a statisztikai adatok mindkét találkozón jelentős fölényt mutattak az ellenfelek javára. Az írek elleni második félidő kivételével – ahol Sallai kiállítását követően emberhátrányban játszott válogatottunk – azért az arányokon bőven lehetett volna javítani. Ismét csak az örményeket hozhatjuk fel példának, akik az írek elleni meccsükön 52 százalékban birtokolták a labdát, holott előzetesen esélytelennek tartották őket még a pontszerzésre is, ráadásul valamennyi fontos statisztikában felülmúlták ellenfelüket: lövések száma (15-8), a nagy gólszerzési lehetőségek (4-1), passzok hatékonysága (82-77 százalék) vagy éppenséggel a megnyert párharcok (43-37) tekintetében.

Ezzel szemben a magyar válogatott mindkét ellenfelével szemben elveszítette a statisztikai csatát. Ha összehasonlítjuk az írek és a portugálok elleni adatokat, akkor vagyunk igazságosak, ha a dublini vb-selejtező első félidejének számait hasonlítjuk össze a keddi, Puskás Arénában lejátszott meccs statisztikájával. Ugyanis a nemzeti csapatunk ebben az esetben játszott azonos létszámmal az ellenfél ellen.

Szoboszlai Dominik mindent megtett a magyar sikerért, ám Ronaldóék a statisztikai adatok szerint is megérdemelten nyertek (Fotó: Csudai Sándor)

Az írek még azonos létszámnál is szinte minden mutatóban felülmúlták a magyarokat

Pedig az első félidőben a magyarok – főleg az első 20-25 percben – sokkal jobban játszva, igencsak meglepve az íreket, simán kiüthették volna a hazai válogatottat, akik a szünetig magukhoz térve már-már a kapunkat is veszélyeztették. 

Ismét iskolapéldáját láttuk annak a rossz felfogásnak, miszerint a megroggyant ellenfélnek nem újabb gólokat akarunk rúgni és ezért tovább támadunk, hanem megelégszünk a kétgólos vezetéssel és ráülünk az eredményre. 

Pedig a németek 2014-ben a vb-elődöntőben éppen a brazilok ellen mutatták meg, miként is kell ilyenkor focizni, vagy hogy ne menjünk olyan messzire a példákkal, a BL-döntőben a PSG sem állt le az Inter ellen, a klubvilágbajnokságon a Bayern is addig rugdalta a gólokat az Auckland ellen, amíg csak bírta. Vagy éppen kedden a norvégok, akiknek eszük ágában sem volt leállni Moldova ellen csak azért, mert két góllal vezetnek.

Az írek elleni mérkőzés statisztikája az első félidőben

  • Labdabirtoklás: 61 százalék (Írország)-39 százalék (Magyarország) – holott a meccs első 25 percében volt olyan időszak, hogy 80 százalékban Szoboszlaiéknál volt a labda
  • Összes lövés: 7-5
  • Kaput eltalált lövés: 2-3
  • Tizenhatoson belüli lövések: 5-4
  • Szöglet: 0-1
  • Sikeres passzok: 83 százalék (289-ből 240)-76 százalék (184-ből 139)
  • Ellenfél kapuja előtti labdaérintések: 8-5
  • Sikeres beívelések: 43 százalék (7-ből 3)-60 százalék (5-ből 3)
  • Megnyert párharcok: 21-21
  • Védések: 1-2

A második félidő a portugál meccs adataival való összehasonlításunk miatt irreleváns, hiszen mint fentebb említettük, Sallai kiállítása – tegyük hozzá, jogos piros lap volt – miatt a labdával is alig találkoztak a mieink, igaz, ezen idő alatt Bolla akár triplázhatott volna a kontrák végén, a kiállítást követő tíz percben. A második félidei statisztika szerint az írek labdabirtoklása ekkor 74 százalékos volt, a magyarok összesen 94 alkalommal passzolhattak a teljes második félidőben, míg ellenfelük 236-szor, 16 ír kapura lövéssel 4 magyar állt szembe, a hazaiak 36 párharcot nyertek meg, míg a magyarok 18-at.

A portugálok ellen sem tudtunk, maximum a védések számában partiban lenni

Azt mindenki tudta és elfogadta, hogy a világranglistán hatodik, a Nemzetek Ligáját megnyerő Portugália ellen még hazai pályán sem eshet neki a magyar válogatott Ronaldóéknak. Azonban az adatokat látva azért valamivel bátrabb játékra vállalkozhatott volna Marco Rossi csapata, főleg azt látva, hogy a portugál védelem nem volt éppen acélos kedd este. 

A portugálok elleni meccs statisztikája

  • Labdabirtoklás: 31 százalék (Magyarország)-69 százalék (Portugália)
  • Összes lövés: 5-15
  • Kaput eltalált lövés: 2-7
  • Tizenhatoson belüli lövések: 4-10
  • Szöglet: 1-6
  • Sikeres passzok: 77 százalék (313-ból 241)-92 százalék (697-ből 644)
  • Ellenfél kapuja előtti labdaérintések: 9-29
  • Sikeres beívelések: 50 százalék (10-ből 5)-14 százalék (29-ből 4)
  • Megnyert párharcok: 39-29
  • Védések: 4-0

Az adatok most is árulkodóak, ugyanakkor sokkal kedvezőbbek, mint az írek ellen vizsgált első félidőben. Ugyanis az kitűnik, hogy a gólhelyzeteket remek százalékban használta ki a magyar válogatott, hiszen ahányszor eltalálta fejjel Varga Barnabás a portugál kaput, az mind gól lett. Az is örvendetes, hogy több párharcot nyertünk meg, mint az ellenfél, igaz, ez abból is adódott, hogy a teljes meccsen sokkal többet volt a portugáloknál a labda. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy 

a hajrában mindkét ellenfelünk betalált, ami az írek ellen két, a portugálok ellen egy pont elvesztését jelentette. 

Márpedig ha egy csapat ki szeretne jutni a világbajnokságra, egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy a meccsek utolsó tíz percében állandóan gólt kapjon.

 

