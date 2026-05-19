Magyar keresőkutyák segítették a német aranykincs utáni nyomozást + fotók
Magyar keresőkutyák segítették a németországi Manchingban ellopott, kelta kori aranykincs utáni nyomozást. A három kilogrammnyi eltűnt aranyérme és műtárgy holléte továbbra is ismeretlen, de a magyar szakemberek szerint a kutyák új távlatokat nyithatnak a kulturális örökség védelmében.
A német hatóságok ezért 2026 tavaszán magyar segítséget kértek. A megkeresés az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBBESZ) Heritage Crime Task Force (HCTF) hálózatán keresztül jutott el a Magyar Nemzeti Múzeumhoz (MNM).
Varga Lujza, az MNM projektkoordinációs és kiállításszervezési főosztályának vezetője elmondta: az Archeo Dogs projektben kapcsolódtak be a nyomozásba. Március végén német rendőrök bűnjeleket adtak át a magyar csapatnak, hogy azok szaga alapján felkészítsék a kutyákat az aranyérmék felkutatására.
A tréning hat héten át tartott, heti négy gyakorlónappal. A fő gyanúsított ingatlanában végzett házkutatásban német, amerikai, kanadai és magyar szakemberek dolgoztak együtt Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartományban, Plate településen.
A kutatás közben falakat bontottak meg és köveket is felszedtek a nyomozók, a háromnapos munka azonban végül nem vezetett eredményre.
Kijelenthetjük, hogy az arany nem volt a házban elrejtve
– mondta Varga Lujza, hozzátéve: a német rendőrség más vonalon folytatja tovább a nyomozást, és elképzelhető, hogy később ismét magyar segítséget kérnek.
Az Archeo Dogs Hungary mindössze három éve működik, és egyelőre kísérleti projektnek számít. A csapat régészeti leletek felkutatására képez ki kutyákat – ilyenre világszerte is csak kevés példa akad.
Böröczky Blanka régész, igazságügyi régészeti konzulens Aslan nevű, kétéves cocker spánieljével vett részt a németországi nemzetközi akcióban. Elmondta: a program ötlete a Pécsi Tudományegyetem posztgraduális igazságügyi régészeti képzésére készített szakdolgozatából nőtte ki magát, amelyben a kutyák régészeti és igazságügyi célú alkalmazásának lehetőségeit vizsgálta. Az államvizsga után kereste meg a Magyar Nemzeti Múzeumot azzal az elképzeléssel, hogy a kutyás régészeti keresést a gyakorlatban is kipróbálják.
Kezdetben római kori vasleletekkel dolgoztak, később azonban különböző korszakokból származó tárgyakkal is bővítették a tréningeket. A németországi felkészülés során három eredeti aranyérmével gyakoroltak – tette hozzá.
Rövid pihenőkkel a kutyák végigdolgozták a három napot. Látszott rajtuk, hogy nagyon élvezik a munkát
– mondta a régész. Hozzátette: a küldetés azt is bizonyította, hogy a spánielek rendkívül jól terhelhetők ilyen feladatok során. A kutyák ugyanakkor egyszerre legfeljebb 15-20 percig tudnak koncentráltan keresni, utána pihenőre van szükségük.
Oleár Gábor keresőkutya-kiképző Kör nevű német juhász keverék kutyájával vett részt a felderítésben. Mint mondta, egy jó keresőkutya kiképzése másfél évig tart, és a legfontosabb a folyamatos motiváció fenntartása.
A labda náluk jutalom, amit csak akkor kapnak meg, ha sikeresen teljesítik a feladatot
– fogalmazott. Tuza Erika kiképző a Freya, Frida és Frigg nevű spánielekkel dolgozott a nyomozás során. Elmondta: kutyái eredetileg hospice-intézményekben teljesítettek terápiás szolgálatot, emellett azonban a nose work sportban is kipróbálták őket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!