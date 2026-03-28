Egyszerre szívszorító és kemény válasz az USA-nak: Irán igenis készül a világbajnokságra!

Az antalyai, semleges helyszínen megrendezett felkészülési mérkőzés önmagában is fontos üzenet. Irán Nigériával találkozott a Corendon Airlines Parkban, és bár 2-1-re kikapott, a meccs ténye is cáfolja azokat a korábbi feltételezéseket, miszerint a válogatott a háború miatt nem kíván részt venni a 2026-os, zömében az Egyesült Államokban rendezendő labdarúgó-világbajnokságon.

A forma még nem az igazi, de Irán labdarúgó-válogatottja készül a világbajnokságra. A játékosok a Nigéria elleni meccsen megemlékeztek a lányiskola halott gyerekeiről Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

Az iráni válogatott megható megemlékezése a meggyilkolt gyerekekre

A találkozó tehát sportszakmai szempontból is jelentős volt, még ha az eredmény másodlagosnak tűnt is ahhoz képest, ami a kezdő sípszó előtt történt. Irán labdarúgói ugyanis nem egyszerűen futballmeccsre érkeztek Antalyába, hanem egy egész ország gyászát vitték magukkal a pályára.

A játékosok fekete karszalagot viseltek, és rózsaszín, illetve lila iskolatáskákat tartottak a kezükben a himnusz alatt.

A gesztus a minabi Shajareh Tayyebeh lányiskola áldozatainak szólt. Iráni közlések szerint a támadás 168 ember életét követelte, közülük mintegy 110 gyermek volt. A Reutersnek a csapat egyik sajtómunkatársa megerősítette: a futballisták az amerikaiak által megölt iráni iskolás lányokra emlékezve szorították magukhoz a táskákat. A játékosok a pályára is kihelyezték a kis hátizsákokat, így a megemlékezés az egész stadion számára láthatóvá vált.

A jelenet egyszerre volt megrendítő és fegyelmezett. Irán válogatottja nem hangos politikai performansszal, hanem egy könnyen érthető, emberi szimbólummal válaszolt: az üres iskolatáskákkal.