Őz okozott kis híján tömegbalesetet a Tour de Hongrie második szakaszán + videó
Csütörtökön a magyar országúti kerékpáros-körverseny, a Tour de Hongrie második szakaszát rendezték meg. A Szarvas és Paks közötti 206 kilométeres etap első részében egy őz okozott riadalmat: az állat szó szerint átcsúszott az úton, közvetlenül a kerékpárosok előtt. Szerencse, hogy nem lett belőle tömegbaleset.
