gajdos lászlónemény andrásazbeszt-ügyszombathely

Hétfőn tárgyal a kormány a nyugat-magyarországi azbesztszennyezési ügyről

A kormány már hétfőn napirendre veszi a Nyugat-Dunántúlt érintő azbesztszennyezés ügyét – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen. A tárcavezető szerint a legfontosabb az emberek egészségének védelme, ezért minden lehetséges megoldást megvizsgálnak a szennyezett kőzúzalék eltávolítására vagy biztonságos kezelésére.

Forrás: MTI, vaol.hu2026. 05. 14. 16:19
A polgármester hangsúlyozta: bíznak abban, hogy a kormány gyors és hosszú távú megoldást talál a Nyugat-Dunántúlt érintő környezetvédelmi problémára.

Amint arról beszámoltunk, a leköszönt Orbán-kormány lépett az azbesztveszély miatt. A Magyar Közlöny április 30-i számában jelent meg a Vas vármegyét érintő azbesztszennyezéssel összefüggő egyes intézkedésekről szóló kormányhatározat, amely szerint Orbán Viktor miniszterelnök azonnali lépéseket sürgetett például annak érdekében, hogy az egészségügyért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, valamint az építésügyért felelős miniszter bevonásával mérjék fel országosan az azbeszttartalmú kőzettel érintett területek nagyságát, különös tekintettel a köz- és magánhasználatú területek kiterjedésére, valamint a felhasználás jellegére.

A kormányhatározat szerint az azbesztszennyezés következményeinek elhárítása kiemelt nemzeti érdek, ezért az annak felszámolásához szükséges forrást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak biztosítania kell.

 

Borítókép: Gajdos László élő környezetért felelős miniszter (b) és Nemény András polgármester (k) az azbeszttel szennyezett szombathelyi Olad-városrészben 2026. május 14-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
