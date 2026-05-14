Hétfőn tárgyal a kormány a nyugat-magyarországi azbesztszennyezési ügyről

A polgármester hangsúlyozta: bíznak abban, hogy a kormány gyors és hosszú távú megoldást talál a Nyugat-Dunántúlt érintő környezetvédelmi problémára.
Amint arról beszámoltunk, a leköszönt Orbán-kormány lépett az azbesztveszély miatt. A Magyar Közlöny április 30-i számában jelent meg a Vas vármegyét érintő azbesztszennyezéssel összefüggő egyes intézkedésekről szóló kormányhatározat, amely szerint Orbán Viktor miniszterelnök azonnali lépéseket sürgetett például annak érdekében, hogy az egészségügyért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, valamint az építésügyért felelős miniszter bevonásával mérjék fel országosan az azbeszttartalmú kőzettel érintett területek nagyságát, különös tekintettel a köz- és magánhasználatú területek kiterjedésére, valamint a felhasználás jellegére.
A kormányhatározat szerint az azbesztszennyezés következményeinek elhárítása kiemelt nemzeti érdek, ezért az annak felszámolásához szükséges forrást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak biztosítania kell.
