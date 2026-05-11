Zalaegerszeg önkormányzata fellép az azbesztes követ áruló osztrák bányák ellen
Zalaegerszeg önkormányzata jogi lépéseket vizsgál azokkal az osztrák bányákkal szemben, ahonnan azbeszttel szennyezett szerpentinit zúzottkő kerülhetett Magyarországra – közölte Balaicz Zoltán polgármester. A város több érintett közterületen már intézkedett, és további méréseket rendelt meg.
