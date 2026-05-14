Szoboszlai súlyosan beteg magyar kisfiú álmát váltotta valóra Liverpoolban

„A meccs után a lelátóról visszahívtak minket abba a rendezvényterembe, ahol a Liverpool-játékosok a családtagjaikat fogadják, ekkor vált biztossá, hogy összejön a Dominikkal való találkozás. Dávid tulajdonképpen ekkor tudta meg, hogy teljesül az, amiről a kórházban töltött sok-sok hónap alatt álmodott. Mondanom sem kell, hatalmas volt az öröm!”

S hogyan viselkedett velük a Liverpool magyar sztárja?

„Dominik rendkívül barátságos, közvetlen, udvarias és figyelmes volt. Leült az asztalunkhoz, és kedvesen, ráérősen, hosszasan elbeszélgetett velünk, minden kérdésünkre szívesen válaszolt, igazán fantasztikus embert ismerhettünk meg a személyében. A kötetlen beszélgetésünk közben nagyon jó volt látni jönni-menni Virgilt, Ngumohát, a csapat többi tagját is, sok közös fotó készült. Azt külön ki kell emelnem, hogy Liverpoolban és az Anfield egész területén különös figyelemmel, segítő szándékkal, türelemmel vannak a mozgáskorlátozottak, és a sérült emberek felé!”