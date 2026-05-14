Szoboszlai DominikLurkó UFCLiverpool FC

Szoboszlai súlyosan beteg magyar kisfiú álmát váltotta valóra Liverpoolban

Ámon Dávid a szombathelyi utánpótlásnevelő-klub, a Lurkó UFC futballistája volt, de 2023 óta nem látogathatja az edzéseket, mert kiderült, hogy súlyosan beteg. A 12 éves kisfiú áprilisban Liverpoolba utazhatott, és a Fulham elleni meccs után találkozhatott Szoboszlai Dominikkel. A titkos meglepetés részleteire most derült fény.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 14:32
Titkos találkozás Liverpoolban: a 12 éves szombathelyi Ámon Dávid óriási élményben részesült Szoboszlai Dominik jóvoltából Forrás: Lurkó UFC
„A meccs után a lelátóról visszahívtak minket abba a rendezvényterembe, ahol a Liverpool-játékosok a családtagjaikat fogadják, ekkor vált biztossá, hogy összejön a Dominikkal való találkozás. Dávid tulajdonképpen ekkor tudta meg, hogy teljesül az, amiről a kórházban töltött sok-sok hónap alatt álmodott. Mondanom sem kell, hatalmas volt az öröm!”

S hogyan viselkedett velük a Liverpool magyar sztárja?

„Dominik rendkívül barátságos, közvetlen, udvarias és figyelmes volt. Leült az asztalunkhoz, és kedvesen, ráérősen, hosszasan elbeszélgetett velünk, minden kérdésünkre szívesen válaszolt, igazán fantasztikus embert ismerhettünk meg a személyében. A kötetlen beszélgetésünk közben nagyon jó volt látni jönni-menni Virgilt, Ngumohát, a csapat többi tagját is, sok közös fotó készült. Azt külön ki kell emelnem, hogy Liverpoolban és az Anfield egész területén különös figyelemmel, segítő szándékkal, türelemmel vannak a mozgáskorlátozottak, és a sérült emberek felé!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
