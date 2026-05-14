Slot: Szoboszlai a két legjobb játékosunk közt van, Kerkez teljesítménye csak felfelé ívelhet

Az angol labdarúgó-bajnokság 37. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén az Aston Villa a vele azonos pontszámmal álló Liverpool csapatát fogadja. A Bajnokok Ligája-indulást is befolyásoló találkozó előtt a vendégek vezetőedzője, Arne Slot megtartotta a sajtótájékoztatóját, amelyen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is szóba került.

2026. 05. 14. 10:25
Arne Slot várja az Aston Villa elleni bajnokit Fotó: AFP/Paul Ellis
Van Dijk és Szoboszlai a Liverpool két legjobbja

Slot kitért arra is, hogy a következő idényben még jobb formában, még fittebbnek kell lenniük, mert a mostani évadban kevés játékos bírta a hajrákat is ugyanúgy, mint a mérkőzések elejét. A kivételek közé sorolta a magyar válogatott csapatkapitányát, akivel kapcsolatban azt is megjegyezte: – Az első és a második számú játékosunk Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk a világon, a legjobb tizenöt-húsz között pedig öt vagy hat futballistánk van – nyilatkozta.

A jövő vasárnapi utolsó PL-fordulóban a Liverpool a Brentfordot fogadja, míg az Aston Villa (a német Freiburg elleni szerdai Európa-liga-döntőt követően) a Manchester City otthonába látogat, így mindkét csapat szeretné már pénteken bebiztosítani a BL-indulását.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

