Slot: Szoboszlai a két legjobb játékosunk közt van, Kerkez teljesítménye csak felfelé ívelhet

Van Dijk és Szoboszlai a Liverpool két legjobbja

Slot kitért arra is, hogy a következő idényben még jobb formában, még fittebbnek kell lenniük, mert a mostani évadban kevés játékos bírta a hajrákat is ugyanúgy, mint a mérkőzések elejét. A kivételek közé sorolta a magyar válogatott csapatkapitányát, akivel kapcsolatban azt is megjegyezte: – Az első és a második számú játékosunk Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk a világon, a legjobb tizenöt-húsz között pedig öt vagy hat futballistánk van – nyilatkozta.

A jövő vasárnapi utolsó PL-fordulóban a Liverpool a Brentfordot fogadja, míg az Aston Villa (a német Freiburg elleni szerdai Európa-liga-döntőt követően) a Manchester City otthonába látogat, így mindkét csapat szeretné már pénteken bebiztosítani a BL-indulását.