Szűcs Kornél és Dejan Sztankovics is kitálalt a botrány után, az edző a balhézókat ölelgette
Felkészültek rá az újvidékiek, hogy a lelátón feszült lesz a hangulat a labdarúgó Szerb Kupa döntőjén, de a játékvezetés meglepte őket. Erről beszélt a tizenegyespárbajban a Crvena zvezdával szemben alulmaradt FK Vojvodina magyar labdarúgója, Szűcs Kornél. A gólt is szerző védőnek nagy élmény volt pályafutása első kupadöntője, amit szerinte kis szerencsével megnyerhetett volna csapatával. Dejan Sztankovics, a győztes belgrádiak vezetőedzője kétgólos hátrányban is hitt a sikerben, a végén a balhézó szurkolókkal ölelkezett.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
