Vágatlan május: újabb zöldpolitikai kísérlet az aszály árnyékában

A vita nemcsak a közterületekre korlátozódik. Karácsony Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a magánkertek szerepe is fontos lehet a városi mikroklíma alakulásában, ezért a lakosságot is arra biztatja, hogy fontolják meg a ritkább fűnyírást a saját telkeiken is.

A főváros közben új, úgynevezett „RÉT” magkeverékekkel és virágos gyepesítési programokkal kísérletezik, amelyek célja a városi zöldfelületek ellenállóbbá tétele a szélsőséges időjárással szemben. A beavatkozások részeként önkéntes vízadási program is indulna, amely a fák és fiatal telepítések túlélését segítené a száraz időszakokban.

A „vágatlan május” így egyszerre lett környezetpolitikai kísérlet és kommunikációs vita tárgya: miközben támogatói a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás egyik lehetséges eszközét látják benne, kritikusai szerint a városi zöldfelületek kezelésében ennél célzottabb, szakmailag megalapozottabb megoldásokra lenne szükség.