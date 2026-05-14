Vágatlan május: újabb zöldpolitikai kísérlet az aszály árnyékában

Így adja át a kormányzást a Fidesz-KDNP, Gulyás Gergely minden eredményről beszámolt + videó

A szokatlanul száraz tavasz és az előre jelzett aszály miatt új zöldpolitikai vita bontakozott ki Magyarországon: miközben a „vágatlan május” kezdeményezés egyre több városban kap támogatást, a kritikusok szerint kérdéses, hogy a gyepkaszálás visszafogása és a természetközelibb zöldfelület-kezelés mennyire adhat valós választ a klímaváltozás okozta kihívásokra.

Munkatársunktól
2026. 05. 14. 12:09
Fotó: Máté Krisztián
A vita nemcsak a közterületekre korlátozódik. Karácsony Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a magánkertek szerepe is fontos lehet a városi mikroklíma alakulásában, ezért a lakosságot is arra biztatja, hogy fontolják meg a ritkább fűnyírást a saját telkeiken is.

A főváros közben új, úgynevezett „RÉT” magkeverékekkel és virágos gyepesítési programokkal kísérletezik, amelyek célja a városi zöldfelületek ellenállóbbá tétele a szélsőséges időjárással szemben. A beavatkozások részeként önkéntes vízadási program is indulna, amely a fák és fiatal telepítések túlélését segítené a száraz időszakokban.

A „vágatlan május” így egyszerre lett környezetpolitikai kísérlet és kommunikációs vita tárgya: miközben támogatói a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás egyik lehetséges eszközét látják benne, kritikusai szerint a városi zöldfelületek kezelésében ennél célzottabb, szakmailag megalapozottabb megoldásokra lenne szükség.

Borítókép: Méhlegelő a Rákóczi híd pesti felhajtónál (Fotó: Ripost/Máté Krisztián)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
