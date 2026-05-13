szurkolói rendbontás — Szűcs Kornél — Szerbia

Hatalmas balhé hátráltatta a szerb kupadöntőt, olaj volt a tűzre a magyar játékos gólja + videó

A gólt is szerző Szűcs Kornél csapata, az FK Vojvodina tizenegyespárbajban maradt alul a Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda ellen a labdarúgó Szerb Kupa döntőjében. A loznicai mérkőzés szurkolói rendbontás miatt késve kezdődött, miután a belgrádi drukkerek egy részét nem engedték be. A stadionba betörő huligánok a rendőrökkel is összetűzésbe keveredtek, és a békés nézőket is veszélyeztették. Egy kislányt a kerítésen át menekítettek ki az őrjöngő fekete ruhások elől.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 13. 23:42
Szurkolói rendbontás történt a szerb kupadöntőn Fotó: Facebook/FK Crvena zvezda
Drámai befejezés

A ráadásban nem született újabb találat, Szűcs sárga lapot kapott, de végigjátszotta a mérkőzést. 

A tizenegyespárbajban a 24 éves magyar is a labda mögé állt, és nem hibázott a második sorozatban.

 Ellenben a harmadikban csapattársa, Marko Mladenovics rontott, igaz, a következő körben a belgrádi Lucsics is. Öt-öt rúgó után döntetlen volt az állás. A hatodik sorozatban viszont a meccset hosszabbításra mentő Sztankovics-szupercsere, Rodrigó betalált, míg az újvidéki John Mary nem, így a Crvena zvezda megnyerte a Szerb Kupát.

Emlékezetes döntő volt, de nem csak a pályán történtek miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

