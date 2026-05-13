Újra kettős rangadó parádés szereposztásban

Mucha József, az FTC örökös bajnoka számára a torna személyes jelentőséggel is bír. A Fradival két bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyerő korábbi középpályás Balatonszemest második otthonának tekinti. Azt mondta, a klubhoz való tartozás, a „Fradi-szív” és a „mindig és soha” gondolata betegségéből való felépülésében is kapaszkodót jelentett számára. Szerinte a balatonszemesi torna pontosan azt az összetartozást mutathatja meg, amely a Ferencvárost mindig is jellemezte.

Keller József, a Fradi korábbi válogatott játékosa is kiemelte: ritka pillanat, hogy a négy nagy fővárosi klub öregfiúi ilyen keretek között mérkőzzenek meg. A négyszeres bajnok és ötszörös Magyar Kupa-győztes futballista szerint a torna visszahozhat valamit abból a hangulatból, amely egykor a Népstadion környékét jellemezte a nagy rangadók előtt.

Újpesti, honvédos és vasasos ikonok is pályára lépnek

A Vasas is erős névsorral érkezik Balatonszemesre. Zombori Zalán vezetésével Mészöly Géza, Mónos Tamás, Jean-Claude Mbemba, Czvitkovics Péter, Remili Mohamed, Babócsy András, Tóth András, Lázok János, Laczkó Zsolt, Birinyi István és Kiss László is ott lesz a gálán.

Kiss László, a Vasas legendás csatára szerint egy ilyen torna az egykori játékosoknak is nagy élmény, hiszen újra találkozhatnak korábbi csapattársaikkal és ellenfeleikkel. A világbajnokságon hét perc alatt szerzett mesterhármasával máig Guinness-rekordot tartó futballista úgy fogalmazott: a vidéki szurkolók annak idején nehezebben jutottak el a fővárosi meccsekre, most viszont személyesen láthatják azokat a játékosokat, akikért egykor rajongtak.

A Honvéd öregfiúcsapatában Hamar István, Kovács Kálmán, Bücs Zsolt, Plókai Attila, Csehi Tibor, Lázár Zsolt, Zana Norbert, Lannert Bence, Souleymane Youla, Danijel Danilovics, Bábik Tibor, Djordje Kamber, Andrej Nemanja, Bárányos Zsolt, Dubecz János és Magyar László is pályára léphet. Hamar István, a Honvéd Baráti Kör elnöke gyerekkori emlékként őrzi a kettős rangadók hangulatát. Mint mondta, ezek az élmények is hozzájárultak ahhoz, hogy később futballista lett belőle.