ftcújpestvasashonvéd

Újra kettős rangadó parádés szereposztásban

Legendás fővárosi klubok, egykori válogatott futballisták, balatoni hangulat és a régi Népstadiont idéző kettős rangadók: május 24-én, vasárnap 10 órától Balatonszemesen rendezik meg a Pünkösdi All Star Tornát. A Ferencváros, az Újpest, a Honvéd és a Vasas öregfiú csapatai nagypályán mérkőznek meg egymással, miközben a szurkolók testközelből találkozhatnak a magyar futball ismert alakjaival.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 20:31
Egyúttal élménybeszámoló is lesz a balatonszemesi torna
Mucha József, az FTC örökös bajnoka számára a torna személyes jelentőséggel is bír. A Fradival két bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyerő korábbi középpályás Balatonszemest második otthonának tekinti. Azt mondta, a klubhoz való tartozás, a „Fradi-szív” és a „mindig és soha” gondolata betegségéből való felépülésében is kapaszkodót jelentett számára. Szerinte a balatonszemesi torna pontosan azt az összetartozást mutathatja meg, amely a Ferencvárost mindig is jellemezte.

Keller József, a Fradi korábbi válogatott játékosa is kiemelte: ritka pillanat, hogy a négy nagy fővárosi klub öregfiúi ilyen keretek között mérkőzzenek meg. A négyszeres bajnok és ötszörös Magyar Kupa-győztes futballista szerint a torna visszahozhat valamit abból a hangulatból, amely egykor a Népstadion környékét jellemezte a nagy rangadók előtt.

 

Újpesti, honvédos és vasasos ikonok is pályára lépnek

A Vasas is erős névsorral érkezik Balatonszemesre. Zombori Zalán vezetésével Mészöly Géza, Mónos Tamás, Jean-Claude Mbemba, Czvitkovics Péter, Remili Mohamed, Babócsy András, Tóth András, Lázok János, Laczkó Zsolt, Birinyi István és Kiss László is ott lesz a gálán.

Kiss László, a Vasas legendás csatára szerint egy ilyen torna az egykori játékosoknak is nagy élmény, hiszen újra találkozhatnak korábbi csapattársaikkal és ellenfeleikkel. A világbajnokságon hét perc alatt szerzett mesterhármasával máig Guinness-rekordot tartó futballista úgy fogalmazott: a vidéki szurkolók annak idején nehezebben jutottak el a fővárosi meccsekre, most viszont személyesen láthatják azokat a játékosokat, akikért egykor rajongtak.

A Honvéd öregfiúcsapatában Hamar István, Kovács Kálmán, Bücs Zsolt, Plókai Attila, Csehi Tibor, Lázár Zsolt, Zana Norbert, Lannert Bence, Souleymane Youla, Danijel Danilovics, Bábik Tibor, Djordje Kamber, Andrej Nemanja, Bárányos Zsolt, Dubecz János és Magyar László is pályára léphet. Hamar István, a Honvéd Baráti Kör elnöke gyerekkori emlékként őrzi a kettős rangadók hangulatát. Mint mondta, ezek az élmények is hozzájárultak ahhoz, hogy később futballista lett belőle.

Az Újpest is legendákkal érkezik: Tamási Zoltán, Kovács „Kokó” Zoltán, Szlezák Zoltán, Vermes Krisztián, Kabát Péter és Széki Attila, azaz Curtis is ott lesz a balatonszemesi gálán. Óvádi László, a lila-fehérek öregfiúcsapatának vezetője szerint a részvétel megtisztelő a klub számára, a torna pedig sok szurkolónak hozhatja vissza fiatalsága futballélményeit.

Nem csak nézni lehet a futballt

A Pünkösdi All Star Torna nem kizárólag a mérkőzésekről szól majd. A Ferencváros két közösségi sportprogrammal is készül Balatonszemesen: a Sétafocival és az Aktív Szurkolók Programmal. Mindkettőt bárki kipróbálhatja, edzettségi szinttől függetlenül.

Máté Bálint, az FTC nemzetközi és CSR osztályvezetője szerint a klub célja, hogy a vidéki szurkolókkal is rendszeresebb kapcsolatot építsen ki. A Sétafoci elsősorban az idősebb korosztálynak kínál mozgáslehetőséget: futni tilos, a testi kontaktus sem megengedett, a játék mégis javítja a döntéshozatalt, és jó hatással van a fizikai, illetve szellemi állapotra. Az Aktív Szurkolók Program inkább a 35–55 év közöttieket szólítja meg, egészségügyi felméréssel, mozgással és dietetikai tanácsadással.

A szervezők a család minden tagját várják Balatonszemesre. A nap során átadnak egy közösségi használatra felajánlott lábteniszpályát is, este pedig koncert zárja a programot.

A Pünkösdi All Star Labdarúgó Torna megnyitója május 24-én 9.45-kor lesz a balatonszemesi futballpályán, a gálamérkőzéseket 10 és 16 óra között rendezik. A nap végén, 19 órától a Takáts Tamás Blues Band ad koncertet a balatonszemesi Zenepavilonnál, a Kisfaludy utca 1. szám alatt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

