Bosnyák kezekbe kerül a válságba süppedt Honvéd

A Honvéd a honlapján számolt be arról, hogy a Kazincbarcika ellen elszenvedett 1-0-s vereség után a klub közös megegyezéssel felbontja Pinezits Máté szerződését. A 39 éves szakembert június elsején nevezték ki az NB I-ből az előző idényben kiesett Honvéd szakvezetőjévé. A munkáját nagy várakozás előzte, hiszen előtte három éven át sikeresen irányította a klub U19-es csapatát, a vezetők és a szurkolók is azt remélték, hogy sikeresen építi be a tehetséges fiatalokat a csapatba.

Djordje Kamber 2015 óta áll a Honvéd alkalmazásában, jól ismeri Pinezits Mátét is (Fotó: Facebook)

– Óriási kihívás és büszkeség, tettre készen állok a ránk váró feladatok elé – jelentette ki Pinezits Máté ünnepélyesen a kinevezése után, majd hozzátette, óriási potenciál van az ifjú titánokban.

Hamar elillant a Pinezits Mátéba vetett bizalom

– Pinezits Máté kinevezése is beleillik abba a folyamatba, ami az elmúlt időszakban kezdődött el a klubnál. A modellváltás három fontos eleme, hogy nagyobb mértékben támaszkodjunk az akadémiára, mint eddig, teremtsük meg a pénzügyi stabilitást, és építsük a kispesti közösséget – Kun Gergely, a Honvéd ügyvezetője a nyár elején még ugyancsak bizakodott.

Pinezits Máté nem tudott eleget tenni ezen elvárásnak. A Honvéd az NB II hetedik fordulójában ugyan 2-1-re megverte a listavezető Győrt, de 13 forduló után 4 győzelem, 4 győzelem és 5 vereség a mérlege, amivel csupán a tizenegyedik a tabellán, miközben a visszajutás a csapat célja.