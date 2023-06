Az utánpótlásból érkezik a Honvéd megmentője

– Ami olyan, mintha nem hittünk volna eléggé bennük – mondta ki a következtetést Kun Gergely. Mint kifejtette, Pinezits Máté munkáját már hetek óta figyeli, az edzések és a bajnoki meccsek mellett a Viareggio Kupán is tetszett neki, ahogy a játékosokkal kommunikál, továbbá imponáló a higgadtsága, a tudatossága.

– Ezzel a döntéssel azt is szeretnénk mutatni, hogy az edzők számára is létezik karrierút a Honvédnál. Természetesen nem lehet mindenki felnőttedző, van, aki az utánpótlásban találja majd meg a számítását, de fontos, hogy az akadémián dolgozó kollégák érezzék, a saját játékosaink mellett a saját szakembereinkben is hiszünk! – fogalmazott meg egy fajta ígéretet az ügyvezető.

Borítókép: Kun Gergely és Pinezits Máté (Fotó: Honvéd FC)