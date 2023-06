Noha már 28 éves, Varga Barnabás csak az elmúlt években vált ismertté a magyar labdarúgásban. Tíz éven át Ausztriában futballozott többnyire alsóbb osztályokban. 2020-ban tért haza, és a Gyirmót játékosaként hívta fel magára a figyelmet, a 2020–2021-es évadot 15, a 2021–2022-est 13 góllal zárta. Tavaly nyáron Paksra igazolt, s ez hozta meg az igazi áttörést, 26 góllal ő lett a 2022–23-as évad gólkirálya. Utólag az a két gól különösen a javára vált, amit tavasszal rúgott a Ferencvárosnak.

Varga Barnabás: a zöld-fehér mez marad...

Három egymást követő idényben is paksi gólkirálya lett az NB I-nek. Várható volt, hogy Hahn János és Ádám Martin példáját követve gólkirályként Varga Barnabás is továbbáll. A Fradi érdeklődéséről is lehetett hallani, és a címvédő csütörtökön be is jelentette Varga Barnabás érkezését. A vételi árat nem hozták nyilvánosságra, a Transfermarkt 750 ezer euróra taksálja Varga piaci értékét.

A 28 éves játékos elmondta, hogy életében most először járt a Népligetben, s a vele készített videó alapján azt is gyorsan megtanulta, hogyan fognak kezet a fradisták.

– Úgy gondolom, hogy Magyarországon a válogatottság, valamint a Ferencváros játékosának lenni a csúcs. Szeretném a csapatot a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is gólokkal segíteni – mondta büszkén Varga Barnabás, s neki mindkettő megadatott ebben az esztendőben.