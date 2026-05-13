Kövér idiótának hívta bűnbakját a kapitány, kitálalt a válogatottnál megélt botrányról

A 2010-es kudarc óta a francia válogatott jó útra tért, hiszen minden világversenyen továbbjutott a csoportkörből. Vb-ken arany- és ezüstérmet is szerzett az együttes, Eb-ken pedig a hazai, 2016-os második hely a csúcs az elmúlt tizenhat évben – ilyen előjelekkel várja Franciaország az idén nyári világbajnokságot.