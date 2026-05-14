A sírból hozták vissza a mérkőzést Hardenék, a bírók fújásait átkozzák az NBA-ben

Egy mérkőzéssel folytadodótt az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszása csütörtök hajnalban. A Cleveland Cavaliers hosszabbítás után 117-113-ra nyert Detroitban, így 3-2-re vezet az NBA keleti főcsoportjának elődöntőjében. A Cavsnél a harminc ponttal záró James Harden újabb mérföldkőhöz érkezett a pályafutásában. Közben megy a vita az NBA-ben a bírók ítéleteivel kapcsolatban, mivel a játékvezetők eddig tizenegy százalékkal több személyi hibát fújnak a rájátszásban, mint az alapszakasz során, és ezt sokan kritizálják.

2026. 05. 14. 9:36
James Harden győzelemre vezette a Cleveland Cavaliers csapatát az NBA-ben Fotó: Getty Images via AFP/Gregory Shamus
Túl sok a személyi hiba az NBA-ben

Az NBA játékvezetői eddig körülbelül 11 százalékkal több személyi hibát fújnak meccsenként a mostani rájátszásban, mint az alapszakasz során – ez a különbség minden idők egyik legnagyobbja lehet. A liga szerint ez teljesen természetes jelenség. A játékosok és edzők kritikáira reagálva az NBA játékvezetői fejlesztésért és képzésért felelős alelnöke, Monty McCutchen elismerte, hogy van különbség az alapszakasz és a rájátszás között, de hangsúlyozta: a bíráskodás alapelvei nem változnak a playoffban.

– A playoff az egyik legnagyobb sportélmény. A játékosok és az edzők szenvedélye és fizikai ereje egy hétmeccses párharcban teljesen más játékot eredményez – mondta el Monty McCutchen. Az NBA történetében 80 év alatt ez már a 66. alkalom, hogy nő a faultok száma az alapszakaszhoz képest a playoffban. Az idei több mint 10 százalékos különbség az elmúlt 60 évben mindössze hatodszor fordul elő. A legnagyobb növekedések (13–17 százalék) 1949 és 1955 között történtek.

A cél az, hogy a meccsek a durvaság határán belül maradjanak, miközben megőrizzük az agresszív, szenvedélyes játékot. A világ legjobb játékosai játszanak itt, és azt szeretnénk, hogy az agresszivitás jutalmazva legyen, de ne lépje át a határt 

– hangsúlyozta McCutchen.

 

