A sírból hozták vissza a mérkőzést Hardenék, a bírók fújásait átkozzák az NBA-ben

Túl sok a személyi hiba az NBA-ben

Az NBA játékvezetői eddig körülbelül 11 százalékkal több személyi hibát fújnak meccsenként a mostani rájátszásban, mint az alapszakasz során – ez a különbség minden idők egyik legnagyobbja lehet. A liga szerint ez teljesen természetes jelenség. A játékosok és edzők kritikáira reagálva az NBA játékvezetői fejlesztésért és képzésért felelős alelnöke, Monty McCutchen elismerte, hogy van különbség az alapszakasz és a rájátszás között, de hangsúlyozta: a bíráskodás alapelvei nem változnak a playoffban.

– A playoff az egyik legnagyobb sportélmény. A játékosok és az edzők szenvedélye és fizikai ereje egy hétmeccses párharcban teljesen más játékot eredményez – mondta el Monty McCutchen. Az NBA történetében 80 év alatt ez már a 66. alkalom, hogy nő a faultok száma az alapszakaszhoz képest a playoffban. Az idei több mint 10 százalékos különbség az elmúlt 60 évben mindössze hatodszor fordul elő. A legnagyobb növekedések (13–17 százalék) 1949 és 1955 között történtek.

A cél az, hogy a meccsek a durvaság határán belül maradjanak, miközben megőrizzük az agresszív, szenvedélyes játékot. A világ legjobb játékosai játszanak itt, és azt szeretnénk, hogy az agresszivitás jutalmazva legyen, de ne lépje át a határt

– hangsúlyozta McCutchen.