Magyar Péter államtitkárjelöltjének neve a Gyurcsány-korszak egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében is felmerült

Miután Deák Gábor és köre 2006-ban áron alulinak tartott összegért megszerezte az ÁNTSZ-laborokat, két évvel később már tovább is adtak a cégen: az Euro-Labor Invest végül több mint 1,5 milliárd forintért került új tulajdonoshoz.

Az Ellenpont azt írja: tovább erősíti a korrupciógyanút, hogy a nagy haszonnal zárult üzlet után előbb Deák Gábor került felügyelőbizottsági pozícióba, később pedig Gilly Gyula lett ügyvezető az Euro-Labor Invest tulajdonában álló Laboratórium Kft.-nél, vagyis annál a társaságnál, amely korábban az ÁNTSZ laborhálózatát működtette.

A 2010-es kormányváltás után Szócska Miklós egészségügyi államtitkár hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Az ügy később az elszámoltatások egyik szimbolikus példájává vált, ugyanakkor nem ismert, hogy az eljárásnak lett volna érdemi jogi következménye.

Baloldali kapcsolatokkal rendelkező egészségügyi szakértő

Gilly Gyula tavaly ősszel tűnt fel a Tisza egészségügyi holdudvarában, amikor több szakértővel együtt részt vett a párt váci konferenciáján. Később kiderült, hogy hónapok óta ő vezeti a háttérben az egészségügyi munkacsoportot.

Szakmai nézeteit jól mutatja, hogy egy 2017-es könyvében arról írt: nem a kórházak száma a legfontosabb, hanem az igazságosság elvének érvényesülése az egészségügyben. Ismerős gondolatok ezek, 2010 előtt a baloldal éppen ebből vezette le a kórházbezárások szükségességét.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Gilly Gyula mögött komoly baloldali kapcsolatrendszer rajzolódik ki. Több más szereplőhöz hasonlóan ő is nemzetközi háttérből érkezett a Tisza Párt környezetébe.

1998 és 2002 között az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyetteseként egy jelentős, 250 millió dollár összegű felsőoktatási fejlesztési program kapcsán a Világbankkal dolgozott együtt. Később kapcsolatba került a német szociáldemokrata alapítvánnyal, a Friedrich-Ebert-Stiftunggal (FES) is.