Rendkívüli

Így adja át a kormányzást a Fidesz-KDNP, Gulyás Gergely minden eredményről beszámolt + videó

gilly gyulaegészségügyMagyar Péter

Magyar Péter államtitkárjelöltjének neve a Gyurcsány-korszak egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében is felmerült

Az Ellenpont értesülései szerint az Egészségügyi Minisztérium egyik államtitkára az eddig tanácsadóként dolgozó Gilly Gyula orvos lehet. A portál korábban arról írt, hogy Gilly neve felmerült a Gyurcsány-korszak egyik vitatott ügyében, az ÁNTSZ-laborok privatizációjánál: az orvos tagja volt a pályázatot jóváhagyó testületnek, később pedig egy, a nyertes céghez köthető vállalkozás ügyvezetője lett.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 13:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután Deák Gábor és köre 2006-ban áron alulinak tartott összegért megszerezte az ÁNTSZ-laborokat, két évvel később már tovább is adtak a cégen: az Euro-Labor Invest végül több mint 1,5 milliárd forintért került új tulajdonoshoz. 

Az Ellenpont azt írja: tovább erősíti a korrupciógyanút, hogy a nagy haszonnal zárult üzlet után előbb Deák Gábor került felügyelőbizottsági pozícióba, később pedig Gilly Gyula lett ügyvezető az Euro-Labor Invest tulajdonában álló Laboratórium Kft.-nél, vagyis annál a társaságnál, amely korábban az ÁNTSZ laborhálózatát működtette.

A 2010-es kormányváltás után Szócska Miklós egészségügyi államtitkár hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Az ügy később az elszámoltatások egyik szimbolikus példájává vált, ugyanakkor nem ismert, hogy az eljárásnak lett volna érdemi jogi következménye.

Baloldali kapcsolatokkal rendelkező egészségügyi szakértő

Gilly Gyula tavaly ősszel tűnt fel a Tisza egészségügyi holdudvarában, amikor több szakértővel együtt részt vett a párt váci konferenciáján. Később kiderült, hogy hónapok óta ő vezeti a háttérben az egészségügyi munkacsoportot.

Szakmai nézeteit jól mutatja, hogy egy 2017-es könyvében arról írt: nem a kórházak száma a legfontosabb, hanem az igazságosság elvének érvényesülése az egészségügyben. Ismerős gondolatok ezek, 2010 előtt a baloldal éppen ebből vezette le a kórházbezárások szükségességét.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Gilly Gyula mögött komoly baloldali kapcsolatrendszer rajzolódik ki. Több más szereplőhöz hasonlóan ő is nemzetközi háttérből érkezett a Tisza Párt környezetébe.

1998 és 2002 között az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyetteseként egy jelentős, 250 millió dollár összegű felsőoktatási fejlesztési program kapcsán a Világbankkal dolgozott együtt. Később kapcsolatba került a német szociáldemokrata alapítvánnyal, a Friedrich-Ebert-Stiftunggal (FES) is.

További kapcsolatot jelent, hogy Magyar Péter tanácsadója jelenleg az Egyensúly Intézetnek dolgozik. Az agytröszt baloldali kötődésű alapítói mellett partnereik között olyan nemzetközi szervezetek is megtalálhatók, mint a Friedrich-Ebert-Stiftung vagy az Atlantic Council.

Borítókép: (Forrás: MW/Beliczay László)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

Az új miniszterelnök politikai ámokfutása

Bánó Attila avatarja

Amikor Magyar Péter a Fidesz–KDNP-t ócsárolja, akkor két és fél millió magyar választópolgárt is sérteget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu