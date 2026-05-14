agráraszályföldtörvény

Komoly változás jöhet a földtörvényben, de van egy feltétel

Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők jelentette ki az agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen – adta hírül az MTI. Bóna Szabolcs szerint ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség.

Munkatársunktól
2026. 05. 14. 13:52
Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszter és Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója Forrás: MTI/Rosta Tibor
Az elmúlt időszakban sok pénzt költöttek a termelői együttműködésekre, de nem jó módon, a támogatásokat gyakran a működési költségek fedezésére használták föl az érintettek. Az új kormány a szabályozói környezettel és a lehetőség megteremtésével tudja segíteni az ágazaton belüli vertikális – a teljes termékpályákat felölelő – és a horizontális összefogást, amelyek nélkül a mérethatékonysági hátrány nem küzdhető le – közölte az agrártárca vezetője.

Az élelmiszerimport kapcsán Bóna Szabolcs kifejtette, ez nemcsak hatékonysági, hanem minőségi kérdés is. 

  • Rendbe kell tenni az élelmiszerkönyvet 
  • és a hatóságokat ki kell szabadítani a politika csapdájából. 

A hatékony ellenőrzés mindenki érdeke – hangsúlyozta.

A miniszter hangoztatta:

a kisebb gazdaságoknak is van jövőjük, előrelépési lehetőség számukra a termékek magasabb szintű feldolgozása, a rövid ellátási láncok, bekapcsolódás a közétkeztetésbe.

Át kell világítani a piacot

A tejpiaci helyzetről szólva a politikus azt mondta, azok a termelők szembesülnek a legalacsonyabb – literenként akár 50-60 forintos – árakkal, melyek kiszorultak a tejszerződésekből. Az ágazat szereplőinek van miből egyezséget kötniük, ami kölcsönösen előnyös lehet mindenkinek, de erre nincsenek meg jelenleg a megfelelő fórumok, az ágazatból pedig hiányoznak a húzótermékek.

Bóna Szabolcs kitért arra, hogy politikamentes, valódi érdekképviseletként működő agrárkamarára lenne szükség. A szervezet azonban elvesztette a fókuszt, nem a szakmát képviselte. Leszögezte: a Tisza Pártnak „esze ágában sincs elfoglalni a kamarát”. Demokratikus választási rendszert kell kialakítani, felülvizsgálni a kamara feladatait és csökkenteni a működési költségeit.

Arra a kérdésre, hogy a kézimunkaerő-igényes ágazatokban problémát okozhat a harmadik országból érkező munkaerőre hirdetendő moratórium, a miniszter kifejtette: át kell világítani a piacot, mert vannak, akik „visszaélésszerűen” alkalmazták ezt a lehetőséget, egyebek között a munkabérek letörésére. A lépés azonban nem jelenti azt, hogy soha többet nem jöhetnek be harmadik országbeli munkavállalók az országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

