Várkert Bazár

Kovács Kati, Mujahid Zoltán és Pál István Szalonna is fellép a VárkertFeszten

Kovács Kati, Mujahid Zoltán és a Group’n’Swing zenekar, valamint Pál István Szalonna is fellép a VárkertFeszten, amely a zenei programok mellett vezetett sétákkal, gyerekprogramokkal és népzenei produkciókkal nyitja meg a Várkert Bazár nyári szezonját június 6-án és 7-én.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 15:00
Kovács Kati Fotó: Csudai Sándor
Az Öntőház udvarba a Pink Floyd életművét megidéző Keep Floyding zenekar is játszik majd. A nyári programsorozatban júniusban a Grecsó fivérek összművészeti estje, az Apánk üzent is látható lesz, a Budapest Jazz Orchestra Wolf Katival, Kocsis Zoltánnal és Király Viktorral kiegészülve a Queen Real Jazz című produkcióval Freddie Mercury előtt tiszteleg, júliusban a Balázs Elemér Group ad koncertet a helyszínen, augusztus végén pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenében szabadon című koncertjére várják majd a közönséget. A Déli panorámateraszon a nyár minden hónapjában lesznek Nyáresti táncházak, a DJ Metha a Be Massive Horizon x Castle Session-nel a Neoreneszánsz kertben várja majd a piknikhangulatra és elektronikus zenére vágyókat, a VárKert Mozi pedig a legnépszerűbb magyar filmekkel készül a Szárazárok színpadon egész nyáron.

Sikota Krisztina a nyári programok közül kiemelte még a soron következő nyári szabadtéri kiállítást is, amely a Magyar Nemzeti Galériával együttműködve valósul meg a Dolce Vita - Itália élménye a magyar művészetben című tárlat kiegészítő programjaként. A kiállítás a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján július 2-től szeptember 27-ig látható majd.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
