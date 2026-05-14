Kovács Kati, Mujahid Zoltán és Pál István Szalonna is fellép a VárkertFeszten

Az Öntőház udvarba a Pink Floyd életművét megidéző Keep Floyding zenekar is játszik majd. A nyári programsorozatban júniusban a Grecsó fivérek összművészeti estje, az Apánk üzent is látható lesz, a Budapest Jazz Orchestra Wolf Katival, Kocsis Zoltánnal és Király Viktorral kiegészülve a Queen Real Jazz című produkcióval Freddie Mercury előtt tiszteleg, júliusban a Balázs Elemér Group ad koncertet a helyszínen, augusztus végén pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenében szabadon című koncertjére várják majd a közönséget. A Déli panorámateraszon a nyár minden hónapjában lesznek Nyáresti táncházak, a DJ Metha a Be Massive Horizon x Castle Session-nel a Neoreneszánsz kertben várja majd a piknikhangulatra és elektronikus zenére vágyókat, a VárKert Mozi pedig a legnépszerűbb magyar filmekkel készül a Szárazárok színpadon egész nyáron.

Sikota Krisztina a nyári programok közül kiemelte még a soron következő nyári szabadtéri kiállítást is, amely a Magyar Nemzeti Galériával együttműködve valósul meg a Dolce Vita - Itália élménye a magyar művészetben című tárlat kiegészítő programjaként. A kiállítás a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján július 2-től szeptember 27-ig látható majd.