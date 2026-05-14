Bartók Rádió

Ők kapták idén a Bartók Rádió Zenei Díjait

Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait tizenegy kategóriában szerdán Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 6:44
Kolonits Klára énekművész Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Budapest, 2026. május 13. A díjazottak, László Attila gitárművész (b6), Marton Éva operaénekes (j4), Madarász Iván zeneszerző (j3), Farkas Róbert karmester (j2), Balog József zongoraművész (b1), Kolonits Klára énekművész (j5), Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója (j6), Szepesi Bence, a Szaxofon Kvartett együttes vezetője (b2) Borbély Mihály klarinét és szaxofonművész (b4), Boldoczki Gábor Liszt Ferenc-díjas trombitaművész (b8) és G. Horváth László hegedűművész, az Anima Musicae alapítója és művészeti vezetője (j) a Bartók Rádió Zenei Díjak átadásán a Budapest Music Centerben 2026. május 13-án. MTI/Balogh Zoltán
A Bartók Rádió Zenei Díj idei elismertjei (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az év énekművésze Kolonits Klára Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lett, aki „lenyűgöző bel canto technikájával és drámai erejű alakításaival a Magyar Állami Operaház és a koncertpódiumok ünnepelt sztárja”. Az év hangversenye elismerést a 2025. évi ARTRIUM kortárs koncertsorozat nyitóhangversenye kapta. A díjat a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek nevében Balog József zongoraművész vette át, hangsúlyozva a sorozat hiánypótló szerepét a legújabb zenei törekvések bemutatásában.

Az év életműdíjasa címet Marton Éva világhírű operaénekes, a Magyar Szent István-renddel és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas művész vehette át, akinek „páratlan nemzetközi karrierje és elkötelezett tanári munkássága generációk számára jelent igazodási pontot

– írták a közleményben. A hagyományoknak megfelelően két, a jazz műfajában kiemelkedő művésznek is átadtak díjat az este során, a Babos jazz előadói díjban Borbély Mihály Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas klarinétos és szaxofonművész részesült, aki „a népzene, a világzene és a jazz ötvözésének iskolateremtő mestere, és a hazai improvizatív zene egyik legaktívabb alakja”. A Vukán György jazz alkotói díjat László Attila gitárművész, zeneszerzőnek ítélték oda, aki évtizedek óta a magyar jazzélet meghatározó egyénisége, zenekarvezetőként és zeneszerzőként is iskolát teremtett a hazai fúziós zene területén.

Az érdeklődők az eseményről készült felvételt május 22-én 19 óra 35 perctől hallhatják a Bartók Rádióban, majd megtekinthetik a Duna műsorán május 23-án 19 óra 40 perctől, másnap, május 24-én pedig az M5 kulturális csatornán 20 órától.

 

