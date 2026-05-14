Ők kapták idén a Bartók Rádió Zenei Díjait

A Bartók Rádió Zenei Díj idei elismertjei (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az év énekművésze Kolonits Klára Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lett, aki „lenyűgöző bel canto technikájával és drámai erejű alakításaival a Magyar Állami Operaház és a koncertpódiumok ünnepelt sztárja”. Az év hangversenye elismerést a 2025. évi ARTRIUM kortárs koncertsorozat nyitóhangversenye kapta. A díjat a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek nevében Balog József zongoraművész vette át, hangsúlyozva a sorozat hiánypótló szerepét a legújabb zenei törekvések bemutatásában.

Az év életműdíjasa címet Marton Éva világhírű operaénekes, a Magyar Szent István-renddel és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas művész vehette át, akinek „páratlan nemzetközi karrierje és elkötelezett tanári munkássága generációk számára jelent igazodási pontot

– írták a közleményben. A hagyományoknak megfelelően két, a jazz műfajában kiemelkedő művésznek is átadtak díjat az este során, a Babos jazz előadói díjban Borbély Mihály Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas klarinétos és szaxofonművész részesült, aki „a népzene, a világzene és a jazz ötvözésének iskolateremtő mestere, és a hazai improvizatív zene egyik legaktívabb alakja”. A Vukán György jazz alkotói díjat László Attila gitárművész, zeneszerzőnek ítélték oda, aki évtizedek óta a magyar jazzélet meghatározó egyénisége, zenekarvezetőként és zeneszerzőként is iskolát teremtett a hazai fúziós zene területén.