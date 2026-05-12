Indulat és arrogancia: megválaszolatlan kérdések után kapott bizalmat a Tisza miniszterjelöltje

Utóbbival kapcsolatban Orbán Balázs, leendő fideszes bizottsági tag megkérdezte Kátai-Némethet, hogy az Eurostat adatait figyelembe vették-e, ugyanis a szervezet azt állapította meg, hogy míg 2010-ben a szegénységnek kitett emberek a magyarországi népesség 30 százalékát alkották, addig mostanra ez a szám 19 százalék. Az új miniszter ezt gyakorlatilag kikérte magának, és közölte, hogy a saját méréseikből dolgoznak.

Orbán Balázs az új miniszter közmunkáról tett kijelentése kapcsán arra mutatott rá, hogy a kérdéskör mögött egy filozófiai vita zajlik: az állam a munkához köti a juttatásokat vagy segélyként adja. Felhívta Kátai-Németh figyelmét, hogy a Tisza-kormány abban a helyzetben találja magát, hogy döntenie kell: a közfoglalkoztatásba vagy a segélyezésbe teszik-e a forrásokat. Megkérdezte az új tárcavezetőt, hogy miként járnak majd el ebben az ügyben, de a leendő miniszter erre nem reagált.

Szekeres Pál fideszes EP-képviselő – aki mozgássérültként maga is fogyatékkal él – arra hívta fel Kátai-Németh figyelmét, hogy vak mivolta ellenére annyit várnak el tőle miniszterként, mint egy egészséges embertől, s hogy nem lesz egyszerű ebben a pozícióban megfelelni.

Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság leendő elnöke arról kérdezte Kátai-Németh Vilmost, hogy miket tartanak meg az előző kormány családbarát intézkedései közül, mire az új miniszter először nem reagált, majd azt mondta, hogy mindent megtartanak.

Máthé Zsuzsa (KDNP) ideiglenes elnök arra lett volna kíváncsi, hogy a Tisza milyen forrásból fedezi a szociális szféra tervezett 25 százalékos béremelését, ám Kátai-Németh erre csak annyit mondott, hogy a költségvetésből. Az ideiglenes elnök emellett néhány egyszerű kérdést tett fel a leendő miniszternek. Arról érdeklődött, hogy Kátai-Németh miként vélekedik arról, mikor kezdődik és ér véget az emberi élet, mit gondol a biológiai nemek kérdéséről, valamint a házasság intézményéről. A leendő miniszter ezt indulatosan visszautasította, hozzátéve, hogy nem árulja el a személyes véleményét ezekben a kérdésekben, és azzal vádolta Máthé Zsuzsát, hogy hátsó szándékkal tesz fel ilyen kérdéseket.