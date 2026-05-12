Rendkívüli

Magyar Péter maga ismerte el, hogy fehér por volt a lakásban, a rendőrség most mégis megszüntette a nyomozást

zsigó róbertmáthé zsuzsaTisza-kormány

Indulat és arrogancia: megválaszolatlan kérdések után kapott bizalmat a Tisza miniszterjelöltje

A Tisza leendő családügyi minisztere olyan alapvető kérdésekben sem hajlandó elárulni véleményét, mint hogy szerinte mikor kezdődik és ér véget az emberi élet, vagy hogy mit gondol a genderkérdésről. Ez derült ki Kátai-Németh Vilmos miniszteri meghallgatásán az Országgyűlés szociális bizottságában. Az egykori masszőr szakpolitikai válaszok helyett főként általánosságokat hangoztatott, miközben számos kérdésre indulatosan, arrogánsan reagált, emellett többször inkább a Fidesz-kormányt bírálta.

Munkatársunktól
2026. 05. 12. 11:31
Dr Kátai Németh Vilmos Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Utóbbival kapcsolatban Orbán Balázs, leendő fideszes bizottsági tag megkérdezte Kátai-Némethet, hogy az Eurostat adatait figyelembe vették-e, ugyanis a szervezet azt állapította meg, hogy míg 2010-ben a szegénységnek kitett emberek a magyarországi népesség 30 százalékát alkották, addig mostanra ez a szám 19 százalék. Az új miniszter ezt gyakorlatilag kikérte magának, és közölte, hogy a saját méréseikből dolgoznak.

Orbán Balázs az új miniszter közmunkáról tett kijelentése kapcsán arra mutatott rá, hogy a kérdéskör mögött egy filozófiai vita zajlik: az állam a munkához köti a juttatásokat vagy segélyként adja. Felhívta Kátai-Németh figyelmét, hogy a Tisza-kormány abban a helyzetben találja magát, hogy döntenie kell: a közfoglalkoztatásba vagy a segélyezésbe teszik-e a forrásokat. Megkérdezte az új tárcavezetőt, hogy miként járnak majd el ebben az ügyben, de a leendő miniszter erre nem reagált.

Szekeres Pál fideszes EP-képviselő – aki mozgássérültként maga is fogyatékkal él – arra hívta fel Kátai-Németh figyelmét, hogy vak mivolta ellenére annyit várnak el tőle miniszterként, mint egy egészséges embertől, s hogy nem lesz egyszerű ebben a pozícióban megfelelni.

Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság leendő elnöke arról kérdezte Kátai-Németh Vilmost, hogy miket tartanak meg az előző kormány családbarát intézkedései közül, mire az új miniszter először nem reagált, majd azt mondta, hogy mindent megtartanak.

Máthé Zsuzsa (KDNP) ideiglenes elnök arra lett volna kíváncsi, hogy a Tisza milyen forrásból fedezi a szociális szféra tervezett 25 százalékos béremelését, ám Kátai-Németh erre csak annyit mondott, hogy a költségvetésből. Az ideiglenes elnök emellett néhány egyszerű kérdést tett fel a leendő miniszternek. Arról érdeklődött, hogy Kátai-Németh miként vélekedik arról, mikor kezdődik és ér véget az emberi élet, mit gondol a biológiai nemek kérdéséről, valamint a házasság intézményéről. A leendő miniszter ezt indulatosan visszautasította, hozzátéve, hogy nem árulja el a személyes véleményét ezekben a kérdésekben, és azzal vádolta Máthé Zsuzsát, hogy hátsó szándékkal tesz fel ilyen kérdéseket.

Zsigó Róbert ekkor arra figyelmeztette Kátai Némethet, hogy nem kérik számon, hanem – ahogy egy bizottsági meghallgatáson szokás – egyszerűen kérdéseket tesznek fel neki. Máthé Zsuzsa pedig azt a kérdést vetette közbe, hogy a miniszteri bársonyszékben ülve is az ülésen tapasztalható arrogáns stílusra számíthat-e tőle a publikum.

A Mi Hazánk részéről tanácskozási joggal jelenlévő Dúró Dóra egyebek mellett azzal szembesítette Kátai-Némethet, hogy a családtámogatásoknak az egy gyermekesek javára történő eltolása révén gyengülnek a termékenységi ráta javítását célzó ösztönzők, de a leendő miniszter erre sem reagált érdemben. Kátai-Németh kinevezésére végül az összes tiszás bizottsági tag igennel szavazott, így 6-1 arányban megerősítették a kinevezését.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.