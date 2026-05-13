Véget érhet a vadállatok cirkuszi szerepeltetése Magyarországon

A cirkuszigazgató már 2022-ben úgy döntött, hogy kivonja a vadállatokat az aktív cirkuszi munkából. Ezzel a lépéssel a Magyar Nemzeti Cirkusz évekkel megelőzte a most tervezett jogszabályi változásokat.

A döntés után jött létre Nagykőrösön a Richter Safari Park, ahol a korábbi cirkuszi vadállatok fajspecifikus környezetben, szakértői felügyelet mellett élnek tovább. A park azóta is fogadja a cirkuszi munkából kivont állatokat.

Ifj. Richter József a most még porondon szereplő Szandra nevű indiai elefánt ügyére is kitért: a szafari park kész befogadni az állatot, amennyiben jelenlegi gondviselői együttműködnek az áthelyezésben.

A tervezett szabályozás alapjaiban alakíthatja át a hazai cirkuszi előadásokat. Miközben az állatvédő szervezetek régóta sürgetik a vadállatok szerepeltetésének megszüntetését, a cirkuszi szakma egy része attól tart, hogy a tradicionális manézsvilág egyik ikonikus eleme tűnhet el végleg. Az azonban már most látszik: a magyar cirkuszművészetben új korszak jöhet.