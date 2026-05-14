Zalánki kivégezte az olaszokat, magyarok téphetik ki a Fradi kezéből a BL-serleget

A kétszeres címvédő Ferencvárosra a CNA Barceloneta feni a fogát, s a döntőbe kerülésért össze is jöhet a párosítás. A katalánok az ötödik mérkőzésük után is hibátlanok ebben a szakaszban, szerdán Belgrádban 16-14-re győztek, egyúttal egy komoly riválist, a Novit végleg „lerendezték”. A szoros végjátékban Sarne Bernat Sanahuja volt a barcelonaiak vezére, hozzá hasonlóan négy góllal zárt Vigvári Vince. A 22 éves magyar szélső mellett Burián Gergely egy találatot tett a közösbe.

Döntős a Honvéd

A hazai szintéren egyeduralkodó Fradi Magyarországon új kihívóval néz majd szembe az ob I-ben. A Budapesti Honvéd ugyanis az idegenbeli egygólos győzelme után saját medencéjében is nyert, 13-12-re a BVSC ellen, és 2007 után jutott be ismét a bajnoki döntőbe. A BHSE vezetőedzője, Szivós Márton el is érzékenyült a kamerák előtt: