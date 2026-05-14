Bajnokok Ligájatovábbjutászalánki gergő

Zalánki kivégezte az olaszokat, magyarok téphetik ki a Fradi kezéből a BL-serleget

A Ferencváros után két „magyaros” csapat is bejutott a férfivízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Már az elődöntőben összejöhet a Fradi és a Barceloneta csatája, a katalánoknál Vigvári Vince bombaformában van, Belgrádban négy gólt lőtt. A Bresciát idegenben ötméterespárbajban felülmúló Olimpiakosz Pireusz nyerőembere Zalánki Gergő volt, aki két gólja mellett a szétlövésben kétszer is betalált.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 14. 7:06
Zalánki Gergő Nanterre, 2024. augusztus 9. Zalánki Gergő, Vámos Márton és Jansik Szilárd (b-j) a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának elődöntőjében játszott Magyarország - Horvátország mérkőzés szünetében a Párizs melletti Nanterre-ben
Zalánki Gergő (balra) és görög csapata is bejelentkezett a Vámos Márton és Jansik Szilárd fémjelezte Ferencváros trónjára Fotó: MTI/Kovács Tamás
A kétszeres címvédő Ferencvárosra a CNA Barceloneta feni a fogát, s a döntőbe kerülésért össze is jöhet a párosítás. A katalánok az ötödik mérkőzésük után is hibátlanok ebben a szakaszban, szerdán Belgrádban 16-14-re győztek, egyúttal egy komoly riválist, a Novit végleg „lerendezték”. A szoros végjátékban Sarne Bernat Sanahuja volt a barcelonaiak vezére, hozzá hasonlóan négy góllal zárt Vigvári Vince. A 22 éves magyar szélső mellett Burián Gergely egy találatot tett a közösbe.

Döntős a Honvéd

A hazai szintéren egyeduralkodó Fradi Magyarországon új kihívóval néz majd szembe az ob I-ben. A Budapesti Honvéd ugyanis az idegenbeli egygólos győzelme után saját medencéjében is nyert, 13-12-re a BVSC ellen, és 2007 után jutott be ismét a bajnoki döntőbe. A BHSE vezetőedzője, Szivós Márton el is érzékenyült a kamerák előtt: 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
