válogatottKovács Bendegúzújonc

Varga Barnabás helyére tör a válogatott új csatára, mégis tőle kér tanácsot

Kovács Bendegúz az AZ Alkmaarban és a magyar labdarúgó-válogatottban is alapember szeretne lenni. A 19 éves csatár a legfiatalabb az újoncok között, akiket meghívott a nemzeti együttesbe Marco Rossi szövetségi kapitány. A Hollandiában légióskodó játékos elárulta, a fejjátékán van még javítanivaló, ehhez Varga Barnabástól kérne segítséget. Kovács Bendegúz azt is elárulta, milyen érzésekkel érkezik majd Telkibe, az edzőközpontba.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 14. 8:05
Kovács Bendegúz AZ Alkmaar players Jizz Hornkamp and Bendeguz Kovacs are seen during the Eurojackpot KNVB Cup match between AZ and NEC at De Kuip stadium in Rotterdam, Netherlands, on April 19, 2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo
Kovács Bendegúz (középen) esélyt kap Marco Rossitól Fotó: NurPhoto via AFP/Marcel van Dorst
Kovács Bendegúz Vargától tanulna

Első hallásra nagyképűnek is tűnhet a kijelentése, ám csupán arról van szó, hogy egészséges az önbizalma az Ajax Amszterdam akadémiáján is megfordult csatárnak. Klubjában az első számú támadó egy bizonyos Troy Parrott, aki három gólt szerzett Írország színeiben Budapesten, s szertefoszlatta Magyarország vb-kijutásról szőtt álmait. A válogatottban az újdonsült görög bajnok Varga Barnabás helye megkérdőjelezhetetlen, de ez nem zárja ki, hogy Kovács mellette, mögötte szerephez jusson. Éppen a rutinos riválisát említette, amikor a fejlődési lehetőségeiről kérdezték.  

 A fejjátékom az, amit lehet fejleszteni, amiben rengeteg ember tud nekem segíteni, de a válogatottban van egy Varga Barnabás, aki ebben elég erős, így tőle biztosan kérek majd tanácsot

– tekintett előre a csatár, akivel kapcsolatban márciusban még óvatosságra intett Marco Rossi szövetségi kapitány, mondván, hogy mégiscsak ifjúsági szinten játszik. Kovács azóta gyakorlatilag lólépésben halad előre, hiszen a holland másodosztályban szereplő tartalékcsapatból felkerült az AZ Alkmaar első csapatához, debütált a bajnokságban és a Konferencialigában. A 14 éves kora óta külföldön élő tehetség címeres mezben végigjárta a ranglétrát, az U19-esek után kettőt ugorhat előre: az U21-esek kihagyásával egyből a felnőttek öltözőjében találja majd magát. 

– Most még nem izgulok annyira, de majd amikor ott leszek Telkiben a kapuban, akkor egy-két izzadságcsepp le fog rólam folyni – ismerte el Kovács Bendegúz.

A magyar labdarúgó-válogatott a jövő héten megkezdi a közös munkát, június 5-én Finnországot fogadja a budapesti Puskás Arénában, 9-én pedig Kazahsztánnal csap össze a debreceni Nagyerdei Stadionban.

 

