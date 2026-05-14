Varga Barnabás helyére tör a válogatott új csatára, mégis tőle kér tanácsot

Kovács Bendegúz Vargától tanulna

Első hallásra nagyképűnek is tűnhet a kijelentése, ám csupán arról van szó, hogy egészséges az önbizalma az Ajax Amszterdam akadémiáján is megfordult csatárnak. Klubjában az első számú támadó egy bizonyos Troy Parrott, aki három gólt szerzett Írország színeiben Budapesten, s szertefoszlatta Magyarország vb-kijutásról szőtt álmait. A válogatottban az újdonsült görög bajnok Varga Barnabás helye megkérdőjelezhetetlen, de ez nem zárja ki, hogy Kovács mellette, mögötte szerephez jusson. Éppen a rutinos riválisát említette, amikor a fejlődési lehetőségeiről kérdezték.

A fejjátékom az, amit lehet fejleszteni, amiben rengeteg ember tud nekem segíteni, de a válogatottban van egy Varga Barnabás, aki ebben elég erős, így tőle biztosan kérek majd tanácsot

– tekintett előre a csatár, akivel kapcsolatban márciusban még óvatosságra intett Marco Rossi szövetségi kapitány, mondván, hogy mégiscsak ifjúsági szinten játszik. Kovács azóta gyakorlatilag lólépésben halad előre, hiszen a holland másodosztályban szereplő tartalékcsapatból felkerült az AZ Alkmaar első csapatához, debütált a bajnokságban és a Konferencialigában. A 14 éves kora óta külföldön élő tehetség címeres mezben végigjárta a ranglétrát, az U19-esek után kettőt ugorhat előre: az U21-esek kihagyásával egyből a felnőttek öltözőjében találja majd magát.