PutyinSzarmatOroszországorosz-ukrántesztrakétaorosz-ukrán háború

Putyin csodafegyverétől retteg a világ, az orosz elnök elégedett az eredményekkel

Vlagyimir Putyin orosz elnök kiemelkedő jelentőségű eredményként értékelte a Szarmat interkontinentális rakétarendszer legutóbbi sikeres tesztjét – erről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője beszélt. A Szarmat minden rakétavédelmi rendszeren áthatol.

Magyar Nemzet
Forrás: RIA Novosztyi2026. 05. 14. 9:12
A Szarmat nehéz, folyékony üzemanyagú interkontinentális ballisztikus rakéta tesztindítása Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország tovább fejleszti nukleáris elrettentő erejét

Oroszország a 2000-es évek eleje óta folyamatosan modernizálja nukleáris elrettentő képességeit, különösen azt követően, hogy az Egyesült Államok kilépett a rakétavédelmi egyezményből.

Az orosz vezetés az elmúlt években több új stratégiai fegyverrendszert is bemutatott. Ezek közé tartozik a Kinzsal hiperszonikus rakéta, amelyet Moszkva állítása szerint az ukrajnai háborúban is alkalmaztak.

Emellett fejlesztés alatt áll a Poseidon nevű nukleáris meghajtású víz alatti drónrendszer, valamint a Burevesztnyik globális hatótávolságú robotrepülőgép-rendszer is. Az orosz közlés szerint tavaly óta hadrendben áll az Oresnyik nevű rakétarendszer is, amely nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas lehet.

Borítókép: A Szarmat nehéz-, folyékony üzemanyagú interkontinentális ballisztikus rakéta tesztindítása (Fotó: AFP/Orosz Védelmi Minisztérium) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

Az új miniszterelnök politikai ámokfutása

Bánó Attila avatarja

Amikor Magyar Péter a Fidesz–KDNP-t ócsárolja, akkor két és fél millió magyar választópolgárt is sérteget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu