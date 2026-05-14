Putyin csodafegyverétől retteg a világ, az orosz elnök elégedett az eredményekkel

Oroszország tovább fejleszti nukleáris elrettentő erejét

Oroszország a 2000-es évek eleje óta folyamatosan modernizálja nukleáris elrettentő képességeit, különösen azt követően, hogy az Egyesült Államok kilépett a rakétavédelmi egyezményből.

Az orosz vezetés az elmúlt években több új stratégiai fegyverrendszert is bemutatott. Ezek közé tartozik a Kinzsal hiperszonikus rakéta, amelyet Moszkva állítása szerint az ukrajnai háborúban is alkalmaztak.

Emellett fejlesztés alatt áll a Poseidon nevű nukleáris meghajtású víz alatti drónrendszer, valamint a Burevesztnyik globális hatótávolságú robotrepülőgép-rendszer is. Az orosz közlés szerint tavaly óta hadrendben áll az Oresnyik nevű rakétarendszer is, amely nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas lehet.