Putyin nem vár tovább, beveti a fegyvert, amitől az egész világ retteg + videó

Nyugati biztonsági elemzők szerint Putyin eltúlzott állításokat tett Oroszország új generációs nukleáris fegyvereinek képességeiről, amelyek egy 2018-ban bejelentett modernizációs program részét képezik.

A Szarmatnak már voltak kudarcai a múltban – nyugati szakértők szerint egy 2024 szeptemberi teszt mély krátert hagyott a kilövősilóban.

Az állami televízió bemutatta Szergej Karakajevet, Oroszország stratégiai rakétacsapatainak parancsnokát, aki kijelentette, hogy sikeres volt a Szarmat tesztkilövése.

A Szarmat rakétarendszerrel felszerelt indítóállások telepítése jelentősen javítja a földi stratégiai nukleáris erők harci képességeit a célpontok megsemmisítésének garantálása és a stratégiai elrettentés problémáinak megoldása tekintetében

– mondta Karakajev.

Putyin többször is emlékeztette a világot Oroszország nukleáris arzenáljának méretére és erejére olyan nyilatkozatokban, amelyeket a Nyugat úgy értelmezett, mint kísérletet arra, hogy visszatartsa a túl erőteljes beavatkozást Ukrajna oldalán – emelte ki a Reuters.

