orosz-ukrán háborúPutyinfegyver

Putyin nem vár tovább, beveti a fegyvert, amitől az egész világ retteg + videó

Oroszország az év végén üzembe helyezi új Szarmat stratégiai nukleáris rakétáját – jelentette be az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a rakétát a világ legerősebbjének nevezte. A rakéta robbanófejének hatóereje több mint a négyszerese bármely nyugati megfelelőjének, hatótávolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 19:35
Oroszország bevetheti rettegett fegyverét Fotó: HANDOUT Forrás: Russian Defence Ministry
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyugati biztonsági elemzők szerint Putyin eltúlzott állításokat tett Oroszország új generációs nukleáris fegyvereinek képességeiről, amelyek egy 2018-ban bejelentett modernizációs program részét képezik.

A Szarmatnak már voltak kudarcai a múltban – nyugati szakértők szerint egy 2024 szeptemberi teszt mély krátert hagyott a kilövősilóban.

Az állami televízió bemutatta Szergej Karakajevet, Oroszország stratégiai rakétacsapatainak parancsnokát, aki kijelentette, hogy sikeres volt a Szarmat tesztkilövése.

A Szarmat rakétarendszerrel felszerelt indítóállások telepítése jelentősen javítja a földi stratégiai nukleáris erők harci képességeit a célpontok megsemmisítésének garantálása és a stratégiai elrettentés problémáinak megoldása tekintetében

– mondta Karakajev.

Putyin többször is emlékeztette a világot Oroszország nukleáris arzenáljának méretére és erejére olyan nyilatkozatokban, amelyeket a Nyugat úgy értelmezett, mint kísérletet arra, hogy visszatartsa a túl erőteljes beavatkozást Ukrajna oldalán – emelte ki a Reuters. 

 

Borítókép: Oroszország bevetheti rettegett fegyverét (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbudapest

Mindig, minden ugyanaz…

Bayer Zsolt avatarja

Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu