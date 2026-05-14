Csodával határos módon találták meg az erdőben a több napja eltűnt kisfiút – százak keresték + videó

A Szeben Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint

több mint 450 ember vett részt a nagyszabású mentőakcióban.

A terepen rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők, önkéntesek, valamint speciálisan kiképzett kutyás egységek kutattak a gyermek után. A keresés az erdős területekre és a település nehezen megközelíthető külterületeire is kiterjedt.

Borítókép: Életben van a kisfiú, aki két éjszakát töltött az erdőben (Forrás: Román Rendőrség)