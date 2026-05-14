Zelenszkij vallásháborúja: rendőrök hurcoltak el ortodoxokat egy kolostorból

Az ukrán ortodox közösség évek óta megosztott: az egyik ág Moszkvához kötődik, míg a másik 2019-ben függetlenné vált. Bár az ukrán ortodox egyház 2022-ben elítélte az orosz inváziót és hangsúlyozta önállóságát, az ukrán vezetés továbbra is nemzetbiztonsági kockázatként tekint rá.

A döntés komoly vita forrása, mivel sérülhet a vallásszabadság és a demokratikus működés Ukrajnában. Zelenszkij kormánya ugyanakkor az intézkedést az orosz agresszió elleni fellépéssel indokolja.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)