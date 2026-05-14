Zelenszkij vallásháborúja: rendőrök hurcoltak el ortodoxokat egy kolostorból

Veszélyben a vallásszabadság Ukrajnában: a hatóságok betörtek az ukrán ortodox egyház perejaszlavi Szent Mihály-kolostorába, ahol a hírek szerint ortodox keresztényeket távolítottak el az épületből, köztük az apátot is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 7:53
A közösségi oldalon lévő bejegyzés szerint „a végrehajtó szolgálat és a különleges egységek berontottak az ukrán ortodox egyház Szent Mihály-kolostorába”. A poszt szerzője azt állította, hogy az intézkedés során ortodox keresztényeket távolítottak el az épületből, köztük az apátot is.

Az interneten közzétett szöveg szerint az események május 11-én történtek Perejaszlavban. A bejegyzés szerzője azt állította, hogy a kolostor épületét múzeummá kívánják alakítani. 

Az ukrán ortodox egyház és az ukrán állam viszonya az elmúlt években jelentősen megromlott. Kijev többször is azzal vádolta az egyház egyes szereplőit, hogy kapcsolatban állnak Oroszországgal, illetve az orosz érdekeket szolgálják.

Korábban arról is beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a Moszkvához kötődő ukrán ortodox egyház működésének betiltását Ukrajnában. A jogszabály célja az orosz befolyás visszaszorítása az országban, miután Kijev az egyház egyes szereplőit korábban oroszbarát propagandával vádolta meg. 

 

Az ukrán ortodox közösség évek óta megosztott: az egyik ág Moszkvához kötődik, míg a másik 2019-ben függetlenné vált. Bár az ukrán ortodox egyház 2022-ben elítélte az orosz inváziót és hangsúlyozta önállóságát, az ukrán vezetés továbbra is nemzetbiztonsági kockázatként tekint rá.

A döntés komoly vita forrása, mivel sérülhet a vallásszabadság és a demokratikus működés Ukrajnában. Zelenszkij kormánya ugyanakkor az intézkedést az orosz agresszió elleni fellépéssel indokolja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
