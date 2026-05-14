A Barcelona kiesőjelölttől kapott ki, a bajnok játékosa ezt élete legszebb napjának nevezte

Az Alavés ellen kisebb meglepetés volt, hogy a kapuban Wojciech Szczesny állt, de Flick elárulta, hogy a hátralévő két bajnokin a tervek szerint ismét Joan García lesz majd a Barcelona kapusa.
Az odahaza eddig hibátlan katalánok vasárnap a Betist fogadják, majd jövő szombaton Valenciában zárják az idényt. A győzelmével az utolsó előttiről a 15. helyre előrelépett Alavés a már kiesett Oviedóval, majd a Rayo Vallecanóval találkozik.
La Liga, 36. forduló:
kedd:
- Celta Vigo–Levante 2-3 (1-1)
- Real Betis–Elche 2-1 (1-1)
- Osasuna–Atlético Madrid 1-2 (0-1)
szerda:
- Alavés–FC Barcelona 1-0 (1-0)
- Getafe–Real Mallorca 3-1 (2-0)
- Villarreal–Sevilla 2-3 (2-2)
- Espanyol–Athletic Bilbao 2-0 (0-0)
csütörtök:
- Valencia–Rayo Vallecano 19.00
- Girona–Real Sociedad 20.00
- Real Madrid–Real Oviedo 21.30
