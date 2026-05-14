spanyol focila ligahansi flickAlavésFC Barcelona

A Barcelona kiesőjelölttől kapott ki, a bajnok játékosa ezt élete legszebb napjának nevezte

A spanyol labdarúgó-bajnokság hétközi, 36. fordulójának szerdai játéknapján a már bajnok Barcelona 1-0-ra kikapott az Alavés otthonában. A katalánokat irányító Hansi Flick a fiatal játékosait külön kiemelte a mérkőzés után, és Álvaro Cortés is nyilatkozott a debütálását követően.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 6:26
Hansi Flick tudott minek örülni a Barcelona veresége után is Fotó: AFP/Ander Gillenea
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Alavés ellen kisebb meglepetés volt, hogy a kapuban Wojciech Szczesny állt, de Flick elárulta, hogy a hátralévő két bajnokin a tervek szerint ismét Joan García lesz majd a Barcelona kapusa. 

Az odahaza eddig hibátlan katalánok vasárnap a Betist fogadják, majd jövő szombaton Valenciában zárják az idényt. A győzelmével az utolsó előttiről a 15. helyre előrelépett Alavés a már kiesett Oviedóval, majd a Rayo Vallecanóval találkozik.

La Liga, 36. forduló:

kedd:

  • Celta Vigo–Levante 2-3 (1-1)
  • Real Betis–Elche 2-1 (1-1)
  • Osasuna–Atlético Madrid 1-2 (0-1)

szerda:

  • Alavés–FC Barcelona 1-0 (1-0)
  • Getafe–Real Mallorca 3-1 (2-0)
  • Villarreal–Sevilla 2-3 (2-2)
  • Espanyol–Athletic Bilbao 2-0 (0-0)

csütörtök:

  • Valencia–Rayo Vallecano 19.00
  • Girona–Real Sociedad 20.00
  • Real Madrid–Real Oviedo 21.30

A tabella állása ide kattintva látható.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

Az új miniszterelnök politikai ámokfutása

Bánó Attila avatarja

Amikor Magyar Péter a Fidesz–KDNP-t ócsárolja, akkor két és fél millió magyar választópolgárt is sérteget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu