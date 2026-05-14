A Barcelona kiesőjelölttől kapott ki, a bajnok játékosa ezt élete legszebb napjának nevezte

Az Alavés ellen kisebb meglepetés volt, hogy a kapuban Wojciech Szczesny állt, de Flick elárulta, hogy a hátralévő két bajnokin a tervek szerint ismét Joan García lesz majd a Barcelona kapusa.

Az odahaza eddig hibátlan katalánok vasárnap a Betist fogadják, majd jövő szombaton Valenciában zárják az idényt. A győzelmével az utolsó előttiről a 15. helyre előrelépett Alavés a már kiesett Oviedóval, majd a Rayo Vallecanóval találkozik.