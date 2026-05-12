Gera Zoltánékat is alulmúlhatják Madridban, ez a siker már nagyon közel van

Három mérkőzés választja el José Bordalás vezetőedző együttesét attól, hogy történelmet írjon. A Getafe labdarúgócsapata 35 forduló után mindössze 28 szerzett góllal áll a spanyol bajnokság tabelláján, mégis a hetedik, Konferencialiga-indulást érő helyen található. A húszcsapatos topligák történetében néhány példa volt csak arra, hogy valaki úgy zárjon az élmezőnyben, hogy ne érje el a mérkőzésenkénti egyes (1,00-s) gólátlagot. Bordalás madridi csapata viszont jó úton halad az általa aligha bánt negatív rekord felé.

Wiszt Péter
2026. 05. 12. 5:15
Márciusban a Getafe 1-0-ra nyert a Real Madrid vendégeként, az a győzelem a végelszámolásnál is sokat érhet Fotó: AFP/Javier Soriano
A Catenaccio ismeretében azt is lehetne hinni, hogy az olasz Serie A-ban találhatunk a legtöbb példát a cikkben keresettre, ehelyett a három vizsgált országból itt van a legkevesebb. Ennek csak részben oka, hogy 2004-ig nem húszcsapatos volt az olasz élvonal, hiszen az azt megelőző években sem volt olyan együttes, amelyik nem érte el az 1,00-s gólátlagot, mégis Európába kvalifikált. Azóta pedig mindössze egy gárda volt, amelyik nem szerzett legalább 42 gólt, mégis a legjobb hét között zárt: a Livorno (2005–06, 37) az UEFA-kupában vehetett részt a következő idényben.

Gera Zoltán a Fulham 2008–09-es Premier League-idényében két gólt szerzett a 39-ből. Fotó: AFP/Adrian Dennis

A korábbi kétszeres Király-kupa-döntős Getafénak két 0-0-s és négy 1-1-es döntetlenje volt eddig. A tizenhárom győzelméből négy 1-0-s, öt 2-0-s és négy 2-1-es. A tizenhat vereségéből pedig nyolc 1-0-s, három 2-0-s, két 2-1-es, két 3-0-s és egy 4-0-s. 

Vagyis a Getafe eddigi 35 találkozójából kilencen született legalább három gól, és csak egy alkalommal legalább négy.

A magyarázat leginkább egy név, valamint a rá jellemző taktika: a papíron erősebb csapatok ellen mutatott agresszív, főleg védekező „antifutball” José Bordalás védjegye. 

A 62 éves trénernek a második különböző időszakában a legutóbbi (hétfőn az Oviedo otthonában játszott 0-0) már a 342. mérkőzése volt a madridi csapat kispadján, így az ellenfeleknek volt lehetőségük hozzászokni a stílusához. Legalábbis, amennyire lehet, hiszen a mostani idény is megmutatja, hogy továbbra sem lehet gyakran bevenni a Getafe kapuját. A 342 találkozón ráadásul 391-355 a gárda teljes gólkülönbsége, azaz összességében is alig éri el a szerzett és a kapott gólok száma az 1,00-s átlagot (1,14, illetve 1,04).

José Bordalás nem hazudtolja meg önmagát a Getafe kispadján. Fotó: NurPhoto via AFP/Alberto Gardin

Bordalás spanyol sajtóhírek szerint nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését, de addig is bőven okoz kellemetlen pillanatokat az ellenfeleknek. Az elmúlt években számos, a stílusát kritizáló véleményt kapott: az exbarcelonai Xavi szerint például „normális emberek nem akarnak így futballt nézni”, míg az exsevillai Joaquín Caparrós szerint José Bordalás csapata ellen játszani „olyan fájdalmas, mint fogorvoshoz menni”. A Getafe szurkolói és játékosai viszont már hozzászoktak, így elmondásuk szerint élvezik is a magasan történő letámadást követő mély védekezésre, valamint a labdaszerzést követő kontrákra épülő taktikát, akárcsak az ezt elősegítő különleges edzésmódszereket.

Ezek idén eddig sikerre is vezetnek. 

A középmezőny szorossága miatt azonban nem lesz egyszerű megtartani az európai kupaindulást jelentő pozíciót.

Az segíthet, hogy a hátralévő három mérkőzésen csupa alsóházi csapat lesz a Getafe ellenfele: szerdán a Mallorca otthon, vasárnap az Elche idegenben, majd jövő vasárnap az Osasuna elleni hazai bajnokival zárul az idény. 

Az ilyen kevés góllal elért európai kupaindulás még a hét évvel ezelőtti ötödik helynél is nagyobbat szólhatna, bár az akkori 48 szerzett találat sem számít éppen soknak. No, persze, akkor is Bordalás volt a vezetőedző.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
