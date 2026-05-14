Újabb éles ellentét a Tiszán belül, ezúttal a Mollal kapcsolatban

Kapitány elmondta még azt is az orosz olajjal összefüggésben, hogy semmiről nem szeretnének leválni, hanem opciókat szeretnénk kapni. Ez szintén rímel arra a február közepi nyilatkozatára, amely szerint „az orosz függőséget, nem az orosz partnerséget” szüntetnék meg. Hozzátette akkor, hogy az olaj beszerzési forrásainak bővítése szerinte nem lehetetlen, mert „a környező országok jellemzően nem orosz forrásból vásárolnak, és nem látjuk a benzinkutakon azt az árkülönbséget Magyarország javára, aminek az eltűnésével riogatnak”. Egekig szaladó árakról valóban nincsen szó a szomszédos országokban, de a magyarországi védett üzemanyagoknál drágábbak, különösen a dízelt tekintve. Mindenesetre, a jelenleg ismert becslések szerint az orosz olajról való leválás közvetlen és jelentős hatással lenne a magyar háztartások számláira, hiszen az energiaárak az infláció növekedéséhez vezetnének.

Még mindig nem ismert, miből terjesztik ki a rezsicsökkentést

Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy becslések szerint a Mol az olcsóbb orosz nyersolaj révén az elmúlt években több száz milliárd forintos extra nyereséget realizált, amelyből mintegy 500 milliárd forint extraprofitadó formájában a rezsivédelmi alapba került. Ez a forrás kulcsszerepet játszik abban, hogy a magyar lakossági energiaárak európai szinten a legalacsonyabbak maradjanak, a Tisza Párt azonban egyelőre nem közölt konkrét költségvetési számítást, részletes rezsivédelmi fedezeti modellt, amely számszerűen bemutatná, miből pótolnák az olcsóbb orosz energia esetleges kiesésének hatását. Márpedig a Tisza további vállalása szerint a rezsicsökkentés rendszerét nemcsak fenntartaná, hanem ki is terjesztené.