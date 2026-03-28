Megalázták Angliát a Wembley-ben, nem lett hős a kifütyült árulóból

Anglia csalódást keltő főpróbát tartott a világbajnokság előtt: a Wembley-ben csak 1-1-re végzett Uruguayjal, a hazai közönség pedig füttykoncerttel reagált a gyenge játékra. A visszatérő Ben White ugyan gólt szerzett, de a közönség nem bocsátott meg neki, Thomas Tuchel pedig a játékvezetést és a VAR-t bírálta, de a látottak alapján az angol válogatottnak saját magával szemben is komoly kérdéseket kell feltennie.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 7:51
Thomas Tuchel elégetlen, van rá oka Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Thomas Tuchel aligha ilyen estét képzelt el a világbajnokság előtti hajrában. Sokáig úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel zárul a kifejezetten gyenge színvonalú mérkőzés, aztán a hajrában hirtelen felpörögtek az események. Ben White a 81. percben vezetést szerzett Angliának, de a hosszabbításban Federico Valverde büntetőből egyenlített, így Uruguay 1-1-re mentette a meccset a Wembley-ben.

Ben White nem engesztelte ki a Wembley közönségét. Thomas Tuchel Anglia és a játékvezetők teljesítményével sem volt elégedett az Uruguay elleni meccsen
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Anglia ugyan nem kapott ki Uruguaytól, de a Wembley-ben látott 1-1-es döntetlen sokkal inkább figyelmeztetés volt, mint biztató jel. A hazai csapat játéka hosszú időszakokon át lassú, ötlettelen és pontatlan volt, a közönség pedig ezt nem is hagyta szó nélkül: a lefújás után füttykoncert kísérte le a pályáról az angolokat.

Káosz, viták és egyre több figyelmeztető jel

A mérkőzés után nem elsősorban a futballról, hanem a teljes zűrzavarról beszéltek. Az egyik legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy Ronald Araújo durva belépője Phil Foden ellen következmények nélkül maradt. Az uruguayi védő talppal érkezett, Foden pedig nem is tudta végigjátszani a meccset. Harry Maguire döbbenten nyilatkozott az esetről, szerinte nem is vitás, hogy ezért piros lap járt volna. 

A zavaros jelenetek sora itt nem ért véget. Manuel Ugarte körül teljes káosz alakult ki, mert a közvetítés és a pályán látottak alapján úgy tűnt, két sárga lapot is kapott, mégsem állították ki. Később az adatok szerint az első figyelmeztetést valójában José Giménez kapta, de az eset így is csak tovább növelte az este abszurditását.

Thomas Tuchel, Anglia német szövetségi kapitánya külön kiemelte az elmaradt ellenőrzéseket is: „Nem tudom megérteni, hogy egy ilyen szerelést még csak meg sem néznek.” A hajrában megítélt tizenegyesről pedig azt mondta: „A végén a tizenegyes nagyon-nagyon puhának tűnt.”

Foden megint eltűnt, mások többet nyertek ezen az estén

Miközben Tuchel a játékvezetésre panaszkodott, a saját csapatát sem mentheti fel. Phil Foden számára ez a találkozó fontos vb-próba lehetett volna, de az angol támadó alig tudott hatással lenni a játékra. Szűk területeken nem tudott megfordulni, nem vállalt elég kockázatot, és végül sérülés miatt jött le.

Tuchel róla is meglehetősen őszintén beszélt: „Volt néhány pillanat, amikor szerintem bátrabbnak kellett volna lennie. Kicsit inkább tízesként kellett volna játszania, kicsit több dolgot kellett volna megpróbálnia, és valamivel több kockázatot kellett volna vállalnia.”

Ezzel szemben Cole Palmer csereként sokkal élénkebben futballozott. Helyzetet alakított ki, életet vitt az angol támadásokba, és az ő szöglete után született meg Ben White vezető gólja is.

Phil Fodennek is kijutott a kritikából
Phil Fodennek is kijutott a kritikából Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ben White nem lett hős bűnbakból

Az este legkülönösebb alakja Ben White lett.

Az Arsenal védője hosszú kihagyás után tért vissza a válogatottba, a Wembley közönségének egy része azonban már a beállásakor kifütyülte, nem bocsátja meg, hogy korábban lemondta a válogatottságot.

White aztán majdnem megfordította maga körül a hangulatot, amikor közelről megszerezte a vezetést Angliának. Egy ideig úgy tűnt, ő lehet az este hőse.

A történet azonban kegyetlen fordulatot vett. A hosszabbításban White és Federico Vinas összeakadt a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig VAR-vizsgálat után tizenegyest adott Uruguaynak. Federico Valverde értékesítette a büntetőt, Anglia pedig győzelem helyett csak döntetlennel maradt.

Tuchel elismerte: ez kevés

Tuchel a White-ot érő reakciókról is megszólalt: „Hallottam, hogy kifütyülték. Csalódott vagyok emiatt, mert természetesen megvédjük a játékosainkat. Nincs már, viselnie kell ezt emelt fővel.”

Anglia játékáról a német szakember elismerően kimondta, ez bizony kevés. Az angol kapitány így fogalmazott: „Egyáltalán nem volt jó teljesítmény.” 

Ez az egyetlen este tökéletesen összefoglalta, hol tart most Anglia. Van sok jó nevű futballistája, vannak időnként biztató egyéni villanások, de az összkép mégis széteső, ideges és meggyőzetlen. Tuchel kapaszkodhat a VAR-ba, a bírói hibákba és a vitatható döntésekbe, de ezzel nem fedheti el a lényeget: az angol válogatott játéka Uruguay ellen egyszerűen kevés volt. A Wembley ezt pontosan látta, és ennek szólt a fütty is.

 

Wirtz remekelt Svájc ellen

A többi pénteki mérkőzés közül Németország gólzáporos meccsen, Florian Wirtz vezérletével nyert 4-3-ra Svájc vendégeként. Spanyolország magabiztos, 3-0-s győzelme emelkedett még ki Szerbia ellen. Ausztria 5-1-re ütötte ki Ghánát, ezzel a nap egyik legsimább győzelmét aratta, míg Hollandia 2-1-re győzött Norvégia ellen. Meglepetésnek számít Görögország hazai veresége Paraguayjal szemben, miközben Montenegró és Oroszország hozta a kötelezőt.

A pénteki felkészülési mérkőzések eredményei:

  • Svájc–Németország 3-4
  • Anglia–Uruguay 1-1
  • Oroszország–Nicaragua 3-1
  • Montenegró–Andorra 2-0
  • Ausztria–Ghána 5-1
  • Görögország–Paraguay 0-1
  • Spanyolország–Szerbia 3-0
  • Hollandia–Norvégia 2-1

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

