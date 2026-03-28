Megalázták Angliát a Wembley-ben, nem lett hős a kifütyült árulóból

Thomas Tuchel aligha ilyen estét képzelt el a világbajnokság előtti hajrában. Sokáig úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel zárul a kifejezetten gyenge színvonalú mérkőzés, aztán a hajrában hirtelen felpörögtek az események. Ben White a 81. percben vezetést szerzett Angliának, de a hosszabbításban Federico Valverde büntetőből egyenlített, így Uruguay 1-1-re mentette a meccset a Wembley-ben.

Ben White nem engesztelte ki a Wembley közönségét.

Anglia ugyan nem kapott ki Uruguaytól, de a Wembley-ben látott 1-1-es döntetlen sokkal inkább figyelmeztetés volt, mint biztató jel. A hazai csapat játéka hosszú időszakokon át lassú, ötlettelen és pontatlan volt, a közönség pedig ezt nem is hagyta szó nélkül: a lefújás után füttykoncert kísérte le a pályáról az angolokat.

Káosz, viták és egyre több figyelmeztető jel

A mérkőzés után nem elsősorban a futballról, hanem a teljes zűrzavarról beszéltek. Az egyik legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy Ronald Araújo durva belépője Phil Foden ellen következmények nélkül maradt. Az uruguayi védő talppal érkezett, Foden pedig nem is tudta végigjátszani a meccset. Harry Maguire döbbenten nyilatkozott az esetről, szerinte nem is vitás, hogy ezért piros lap járt volna.

A zavaros jelenetek sora itt nem ért véget. Manuel Ugarte körül teljes káosz alakult ki, mert a közvetítés és a pályán látottak alapján úgy tűnt, két sárga lapot is kapott, mégsem állították ki. Később az adatok szerint az első figyelmeztetést valójában José Giménez kapta, de az eset így is csak tovább növelte az este abszurditását.

Thomas Tuchel, Anglia német szövetségi kapitánya külön kiemelte az elmaradt ellenőrzéseket is: „Nem tudom megérteni, hogy egy ilyen szerelést még csak meg sem néznek.” A hajrában megítélt tizenegyesről pedig azt mondta: „A végén a tizenegyes nagyon-nagyon puhának tűnt.”

Foden megint eltűnt, mások többet nyertek ezen az estén

Miközben Tuchel a játékvezetésre panaszkodott, a saját csapatát sem mentheti fel. Phil Foden számára ez a találkozó fontos vb-próba lehetett volna, de az angol támadó alig tudott hatással lenni a játékra. Szűk területeken nem tudott megfordulni, nem vállalt elég kockázatot, és végül sérülés miatt jött le.

Tuchel róla is meglehetősen őszintén beszélt: „Volt néhány pillanat, amikor szerintem bátrabbnak kellett volna lennie. Kicsit inkább tízesként kellett volna játszania, kicsit több dolgot kellett volna megpróbálnia, és valamivel több kockázatot kellett volna vállalnia.”

Ezzel szemben Cole Palmer csereként sokkal élénkebben futballozott. Helyzetet alakított ki, életet vitt az angol támadásokba, és az ő szöglete után született meg Ben White vezető gólja is.