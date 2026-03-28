Mint Détári… – Gólzáporos meccsen Wirtz élete legjobb játékával inspirálja Szoboszlait

A péntek esti mérkőzések közül egyértelműen a Svájc–Németország összecsapás emelkedett ki, már csak a hét gól miatt is. A hazaiak kezdtek jobban, és Svájc a 17. percben megszerezte a vezetést, amire a németek még az első félidő közepén válaszoltak. A folytatásban újabb gólváltás következett, így a szünetre 2-2-es állásnál vonulhattak az öltözőbe a csapatok. A folytatásban aztán Florian Wirtz lépett elő főszereplővé.

Florian Wirtz tanár volt a pályán a Svájc–Németország barátságos meccsen. Liverpooli csapattársától, Szoboszlai Dominiktől is hasonló teljesítményt várunk a magyar–szlovén meccsen

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Wirtz vitte a hátán a németeket Svájcban

A Liverpool német támadója előbb látványos távoli lövéssel juttatta előnyhöz a vendégeket. Olyan gólt rúgott a 16-os csücskéről, mint anno Détári Lajos a lengyeleknek.

Majd a végső szót is ő mondta ki, miután Svájc újra egyenlíteni tudott, igaz, ekkor közelről nem volt nehéz dolga. Németország végül 4-3-ra nyert, ebben pedig döntő szerepe volt annak, hogy Wirtz a legfontosabb pillanatokban tudott szintet emelni.

A találkozó jól mutatta, mennyire sokoldalú játékos lett Wirtz: nemcsak befejezőként volt hatékony, hanem a támadások irányításában is kulcsszerepet vállalt. A német válogatott támadójátéka időnként akadozott, a védekezés pedig sebezhetőnek tűnt, de végül Wirtz klasszisa döntött.

„Talán a legjobb válogatott meccsem volt”

A meccs után Wirtz nem is rejtette véka alá, mennyire különleges estének tartja a svájci fellépést. Úgy értékelt, hogy valószínűleg ez volt a legjobb mérkőzése a német válogatottban. Ezzel aligha lehet vitatkozni, hiszen két gólt szerzett, és végig ő jelentette a legnagyobb veszélyt a svájci kapura.

Nyilatkozatából ugyanakkor az is kiderült, hogy nem elégedett maradéktalanul a csapat teljesítményével. Elismerte, hogy a németek elkerülhető gólokat kaptak, és érződött is, hogy a társaság nem játszott együtt hosszabb ideje, de mint mondta, amíg egy góllal többet rúgnak, mint az ellenfél, addig nincs baj.

Német szempontból viszont a legfontosabb üzenet mégis az, hogy Wirtz vezérként lépett elő. Németországban is kétkedve figyelték az első hónapjait Liverpoolban, amikor nem ment neki a játék, egy ilyen teljesítmény önbizalmat adhat neki és az egész csapatnak.