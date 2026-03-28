Mint Détári… – Gólzáporos meccsen Wirtz élete legjobb játékával inspirálja Szoboszlait

Florian Wirtz főszereplésével 4-3-ra nyert Németország Svájc ellen a péntek esti felkészülési mérkőzésen, a német irányító a lefújás után úgy fogalmazott: a válogatottban még soha nem játszott ilyen jól. Wirtz remek játéka liverpooli csapattársának, Szoboszlai Dominiknek is inspiráló lehet, szombaton többek között Magyarország–Szlovénia barátságos meccset rendeznek. Még pénteken Spanyolország kiütötte Szerbiát, Anglia nem bírt Uruguayjal.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 7:00
Florian Wirtz volt a svájci-német meccs hőse Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
A péntek esti mérkőzések közül egyértelműen a Svájc–Németország összecsapás emelkedett ki, már csak a hét gól miatt is. A hazaiak kezdtek jobban, és Svájc a 17. percben megszerezte a vezetést, amire a németek még az első félidő közepén válaszoltak. A folytatásban újabb gólváltás következett, így a szünetre 2-2-es állásnál vonulhattak az öltözőbe a csapatok. A folytatásban aztán Florian Wirtz lépett elő főszereplővé.

Florian Wirtz tanár volt a pályán a Svájc–Németország barátságos meccsen. Liverpooli csapattársától, Szoboszlai Dominiktől is hasonló teljesítményt várunk a magyar–szlovén meccsen
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Wirtz vitte a hátán a németeket Svájcban

A Liverpool német támadója előbb látványos távoli lövéssel juttatta előnyhöz a vendégeket. Olyan gólt rúgott a 16-os csücskéről, mint anno Détári Lajos a lengyeleknek.

Majd a végső szót is ő mondta ki, miután Svájc újra egyenlíteni tudott, igaz, ekkor közelről nem volt nehéz dolga. Németország végül 4-3-ra nyert, ebben pedig döntő szerepe volt annak, hogy Wirtz a legfontosabb pillanatokban tudott szintet emelni.

A találkozó jól mutatta, mennyire sokoldalú játékos lett Wirtz: nemcsak befejezőként volt hatékony, hanem a támadások irányításában is kulcsszerepet vállalt. A német válogatott támadójátéka időnként akadozott, a védekezés pedig sebezhetőnek tűnt, de végül Wirtz klasszisa döntött.

„Talán a legjobb válogatott meccsem volt”

A meccs után Wirtz nem is rejtette véka alá, mennyire különleges estének tartja a svájci fellépést. Úgy értékelt, hogy valószínűleg ez volt a legjobb mérkőzése a német válogatottban. Ezzel aligha lehet vitatkozni, hiszen két gólt szerzett, és végig ő jelentette a legnagyobb veszélyt a svájci kapura.

Nyilatkozatából ugyanakkor az is kiderült, hogy nem elégedett maradéktalanul a csapat teljesítményével. Elismerte, hogy a németek elkerülhető gólokat kaptak, és érződött is, hogy a társaság nem játszott együtt hosszabb ideje, de mint mondta, amíg egy góllal többet rúgnak, mint az ellenfél, addig nincs baj.

Német szempontból viszont a legfontosabb üzenet mégis az, hogy Wirtz vezérként lépett elő. Németországban is kétkedve figyelték az első hónapjait Liverpoolban, amikor nem ment neki a játék, egy ilyen teljesítmény önbizalmat adhat neki és az egész csapatnak.

Szoboszlaira is figyelnek a magyar–szlovén előtt

A pénteki gólzápor után magyar szemmel azért is érdekes a németek meccse, mert szombaton Magyarország Szlovéniát fogadja , és a szurkolók joggal remélhetik, hogy Szoboszlai Dominik hasonló vezérszerepet vállal majd, mint Wirtz tette a németeknél.

Bár nem lesz könnyű dolga, hiszen miként Marco Rossi is utalt rá, a magyar válogatottból még sohasem hiányoztak ilyen sokan sérülés miatt.

Magabiztos spanyol siker

A többi pénteki mérkőzés közül Spanyolország magabiztos, 3-0-s győzelme emelkedett még ki Szerbia ellen, ami azt jelzi, hogy a spanyolok szervezetten és nagy fölényben futballoztak. Anglia ugyanakkor csak 1-1-et játszott Uruguayjal, ami arra utal, hogy a támadójátékuk ezúttal nem volt elég éles. Ausztria 5-1-re ütötte ki Ghánát, ezzel a nap egyik legsimább győzelmét aratta, míg Hollandia 2-1-re győzött Norvégia ellen. Meglepetésnek számít Görögország hazai veresége Paraguayjal szemben, miközben Montenegró és Oroszország hozta a kötelezőt.

A pénteki felkészülési mérkőzések eredményei:

Svájc–Németország 3-4
Anglia–Uruguay 1-1
Oroszország–Nicaragua 3-1
Montenegró–Andorra 2-0
Ausztria–Ghána 5-1
Görögország–Paraguay 0-1
Spanyolország–Szerbia 3-0
Hollandia–Norvégia 2-1


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
Tovább tart a demográfiai tél

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

