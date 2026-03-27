Alexander-Arnold megsértődött, de a négyszavas üzenetére kíméletlen választ kapott

Thomas Tuchel igen bő, 35 fős keretet hívott össze, és Angliában (is) sokakat meglepett, hogy Trent Alexander-Arnold nem került a kiválasztottak közé. A Real Madrid 27 éves, 34-szeres válogatott jobbhátvédje – a Liverpool korábbi ásza – a Marca értesülései szerint a múlt héten elkésett a Real Madrid egyik edzéséről, és Álvaro Arbeloa vezetőedző ezért tette a kispadra a vasárnapi, Atlético Madrid elleni bajnokin. A 64. percben azonban beállt, és a 72. percben nagy szerepe volt Vinícius Júnior góljában, amellyel a Real 3-2-re megnyerte a meccset – Alexander-Arnold adta a gólpasszt.

Trent Alexander-Arnold hiába várt Thomas Tuchel meghívójára

A védő a találkozó után az Instagram-oldalán négy szóból álló üzenetet posztolt: „Madrid. Y nada mas” (Madrid, semmi más), és ebbe nem volt nehéz belelátni a sértődöttségért, amiért Thomas Tuchel szövetségi kapitány nem hívta be az angol válogatott keretébe. De Tuchelnek nincs vele személyes problémája.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: There is no issue in the relationship between Thomas Tuchel and Trent Alexander-Arnold.



The player now wants to win his place back in the England squad for the World Cup.



Tuchel: Alexander-Arnold nem illik az angol válogatott játékrendszerébe

A szakvezetőt megkérdezték Alexander-Arnold posztjáról, és ő is úgy értelmezte, ahogy mindenki más.

– A válasza arra, hogy nem kapott meghívót? Nos, érthető a csalódottsága. Nincs kétségem a tehetsége és tapasztalata felől. De az ősszel, amikor nem volt velünk, kialakítottunk egy új játékrendszert, amely a támadó felfogásra épül, az intenzitásra, még a jobbhátvéd szerepkörében is. S akiket kipróbáltunk ebben a rendszerben, azok nagyon jól teljesítettek. És mellettük tettük le a voksunkat. Ez most Alexander-Arnold kárára történt, és lehet, hogy mivel júniusban még velünk volt, megérdemelte volna az esélyt. Ez egy nagyon nehéz döntés volt. Tudatában vagyok ennek, de ő tovább fog dolgozni. Én pedig megnézek majd néhány Real Madrid-meccset, talán a Bajnokok Ligájában is, hogy kialakítsam a legfrissebb benyomásaimat. Alexander-Arnold rajta van a bő keretlistán, és még mindenki versenyben van, de jelenleg néhány játékos előrébb jár nála – nyilatkozta Thomas Tuchel.