Varga Barnabás az AEK kérésére hagyta el a válogatott edzőtáborát egy görög lap szerint

„Willi Orbán is csatlakozott a szlovénok és a görögök elleni mérkőzésekre készülő férfi A-válogatott keretéhez, Varga Barnabás azonban elhagyta az edzőtábort, miután kiderült, hogy a bokasérülése nem fog rendbe jönni az edzőtábor végéig” – tájékoztatott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) X-oldala péntek délután. Marco Rossi szövetségi kapitány sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Vargát Lukács Dániel vagy Bárány Donát helyettesítheti a kezdőcsapatában.

Varga Barnabás biztos pont az AEK Athén csapatában Forrás: Instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás játszhat-e az AEK–Olimpiakosz rangadón?

Varga Barnabás múlt vasárnap az AEK Athén–Kifiszia bajnokin, amelyet az AEK 3-0-ra megnyert, gólt szerzett – a 26. percben talált be, ezzel lett 3-0 –, de bokasérülés miatt a szünetben lecserélték. A beszámolók szerint Varga Barnabás MRI-vizsgálaton esett át, amelynek eredménye megnyugtató volt, csupán kisebb zúzódást állapítottak meg. Csütörtökön úgy nézett ki, hogy a magyar válogatott edzőtáborába befutott Varga hamar visszatérhet. Az AEK-nek ez nagyon fontos, mert április 4-én a bajnokság rájátszásában rangadón lép pályára az Olimpiakosz ellen. S lássuk be, a görögök érdeke az, hogy Varga ne lépjen pályára se a szlovének, se kedden a görög válogatott ellen, inkább pihenjen.

A görög Gazzetta péntek este arról írt, az AEK a magyar szövetséghez fordult, kérte, hogy engedjék vissza Vargát Athénba, mert a klub szeretné felügyelni a bokasérülésének rehabilitációját. A Gazzetta cikkében „enyhe szalagsérülésről” ír, valamint arról, hogy a klub orvosi stábja egyeztetett a magyar válogatott orvosi csapatával játékosa állapotáról. Ami biztos: Varga Barnabás elhagyta a magyar válogatott edzőtáborát.