Varga Barnabás az AEK kérésére hagyta el a válogatott edzőtáborát egy görög lap szerint

Labdarúgó-válogatottunk felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában szombaton 18 órakor a szlovén, kedden 19 órakor a görög válogatottal játszik. Varga Barnabás, az AEK Athén sérüléssel bajlódó csatára pénteken elköszönt a többiektől, hogy visszautazzon Athénba. A görög média este arról írt, hogy az AEK megkérte Marco Rossi szövetségi kapitányt, engedje el.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 22:50
Varga Barnabás nem lép pályára a magyar válogatottban Szlovénia és Görögország ellen sem Forrás: Facebook/AEK Athén
„Willi Orbán is csatlakozott a szlovénok és a görögök elleni mérkőzésekre készülő férfi A-válogatott keretéhez, Varga Barnabás azonban elhagyta az edzőtábort, miután kiderült, hogy a bokasérülése nem fog rendbe jönni az edzőtábor végéig” – tájékoztatott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) X-oldala péntek délután. Marco Rossi szövetségi kapitány sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Vargát Lukács Dániel vagy Bárány Donát helyettesítheti a kezdőcsapatában.

Varga Barnabás biztos pomt az AEK Athén csapatában Forrás: Instagram.com/aekfc_official
Varga Barnabás játszhat-e az AEK–Olimpiakosz rangadón?

Varga Barnabás múlt vasárnap az AEK Athén–Kifiszia bajnokin, amelyet az AEK 3-0-ra megnyert, gólt szerzett – a 26. percben talált be, ezzel lett 3-0 –, de bokasérülés miatt a szünetben lecserélték. A beszámolók szerint Varga Barnabás MRI-vizsgálaton esett át, amelynek eredménye megnyugtató volt, csupán kisebb zúzódást állapítottak meg. Csütörtökön úgy nézett ki, hogy a magyar válogatott edzőtáborába befutott Varga hamar visszatérhet. Az AEK-nek ez nagyon fontos, mert április 4-én a bajnokság rájátszásában rangadón lép pályára az Olimpiakosz ellen. S lássuk be, a görögök érdeke az, hogy Varga ne lépjen pályára se a szlovének, se kedden a görög válogatott ellen, inkább pihenjen.

A görög Gazzetta péntek este arról írt, az AEK a magyar szövetséghez fordult, kérte, hogy engedjék vissza Vargát Athénba, mert a klub szeretné felügyelni a bokasérülésének rehabilitációját. A Gazzetta cikkében „enyhe szalagsérülésről” ír, valamint arról, hogy a klub orvosi stábja egyeztetett a magyar válogatott orvosi csapatával játékosa állapotáról. Ami biztos: Varga Barnabás elhagyta a magyar válogatott edzőtáborát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
