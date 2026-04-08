A nagyképű futballvilágbajnok hihetetlen bukása

A francia labdarúgó-válogatott megnyerte az 1998-as hazai rendezésű világbajnokságot, majd két évvel később az ő győzelmükkel ért véget a Belgiumban és Hollandiában rendezett Európa-bajnokság is. Ezekben az években tehát a világ legerősebb és legjobb csapata a francia válogatott volt. A 2002-es világbajnokságra selejtezőt sem kellett játszania, s azt is mindenki tudta, hogy a szöuli nyitómérkőzésen Szenegál ellen lépnek pályára. Franciaország magabiztos volt, a világ pedig nem sokat foglalkozott ezzel a mérkőzéssel. Valljuk meg, a párosítás eleve nem sok izgalmat ígért.

A szenegáli elnök, Abdoulaye Wade a Világkupát nézegeti, Franciaország meg lenézte Szenegált. Fotó: AFP/Seyllou Diallo

Franciaország úgy állt fejre, ahogyan nagyon kevesen

Nem is volt ebben semmi csoda. A focivébék nyitómérkőzései eleve nem tartoztak azok közé a találkozók közé, amelyek örökké emlékezetesek maradtak volna. Túl kellett esni a nyitóünnepség gyötrelmein, aztán le kellett játszani az első mérkőzést, amelyre a világ összes fontos embere elutazott. Persze, szenegáli szempontból nem akármilyen összecsapás volt ez. Az afrikai futball 1990 óta (Kamerun nagyszerű vb-szereplése után) került az érdeklődés középpontjába.

Szenegál amúgy totálisan felajzott állapotban várta ezt a meccset, mégiscsak az egykori gyarmatosítók csapata ellen lépett pályára az afrikai együttes.

A szenegáliak keretében ott játszott az akkori afrikai aranylabdás, El-Hadji Diouf, aki – mit ad Isten – éppen Franciaországban, a Lens csapatában légióskodott. Ő a meccs előtt azt mondta, hogy „nincs mit vesztenünk, mi vagyunk a legkisebb csapat, tanulni megyünk életünk első világbajnokságára.”

Szenegált a meccs előtt még egy különös történet foglalkoztatta. A csapat egyik játékosa, Khalilou Fadiga a mérkőzés előtt betért egy szöuli ékszerboltba, ahonnan ellopott egy 600 dollár értékű aranyláncot. Fadiga később beismerte a lopást. Ám ez a kínos történet – különös módon – nem törte össze az Oroszlánoknak becézett afrikai együttest. A francia csapat ezzel sem foglalkozott sokat, megvolt nekik is a maguk baja: az együttes legnagyobb sztárja, Zidane nélkül kellett lejátszaniuk a nyitómeccset. Amelynek megkezdése előtt óriási botrány tört ki a szenegáli fővárosban, Dakarban. A település főterén hatalmas kivetítőt állítottak fel, a tervek szerint több ezer drukker ott nézte volna a meccset. Ám nem sokkal a kezdősípszó előtt derült ki, hogy nem sikerül megteremteni a képi összeköttetést Szöul és Dakar között. A csalódott drukkerek elrohantak működő tévékészülékeket keresni.

A meccs: XVII. labdarúgó-világbajnokság, nyitómérkőzés: Szenegál–Franciaország 1-0 (1-0)

Szöul, 63 ezer néző. Vezette: al-Bujsaim (Egyesült Arab Emírségek) Szenegál: Sylva – Coly, Aliou Cissé, Diatta, Daf – Moussa Ndiaye, Diao, Papé Bouba Diop, Papé Malick Diop – Diouf, Fadiga.

Franciaország: Barthez – Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu – Wiltord (Djibril Cissé, 81.), Vieira, Petit, Djorkaeff (Dugarry, 60.) – Henry, Trezeguet.

Gól: Papé Bouba Diop (30.).

A mérkőzés első percétől nem akart senki sem hinni a szemének. A teljesen leírt, sehol sem jegyzett szenegáli csapat olyan nyugodtan adogatott, játszogatott, mintha a túlsó oldalon nem az aktuális világbajnok és a regnáló Európa-bajnok állt volna velük szemben. A franciáknak azonban ekkor sem kapcsolt be a veszélyérzetük. Minden bizonnyal úgy voltak vele, hogy előbb-utóbb begyötörnek egy gólt, esetleg a szenegáli csapat elfárad az amúgy egyáltalán nem öldöklő iramban.

Hamarosan kiderült azonban, hogy a francia csapat súlyosan tévedett.

Harminc perc telt el az összecsapásból, amikor Diouf középre tett labdáját a franciák védője, Petit saját kapusára, Barthezre rúgta. A kipattanót Pape Bouba Diop szerezte meg, neki meg nem volt nehéz dolga, amikor három méterről a francia kapuba lőtt.