A nagyképű futballvilágbajnok hihetetlen bukása

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A harminchatodik részben azt a nyitómérkőzést idézzük fel, amely után Franciaország megsemmisült, miközben az egész világ Szenegál lábai előtt hevert.

Lantos Gábor
2026. 04. 08. 5:57
Szenegál örömtánca, legyőzték a világbajnokot Fotó: JACQUES DEMARTHON Forrás: AFP
A francia labdarúgó-válogatott megnyerte az 1998-as hazai rendezésű világbajnokságot, majd két évvel később az ő győzelmükkel ért véget a Belgiumban és Hollandiában rendezett Európa-bajnokság is. Ezekben az években tehát a világ legerősebb és legjobb csapata a francia válogatott volt. A 2002-es világbajnokságra selejtezőt sem kellett játszania, s azt is mindenki tudta, hogy a szöuli nyitómérkőzésen Szenegál ellen lépnek pályára. Franciaország magabiztos volt, a világ pedig nem sokat foglalkozott ezzel a mérkőzéssel. Valljuk meg, a párosítás eleve nem sok izgalmat ígért.

Franciaország
A szenegáli elnök, Abdoulaye Wade a Világkupát nézegeti, Franciaország meg lenézte Szenegált. Fotó: AFP/Seyllou Diallo

Franciaország úgy állt fejre, ahogyan nagyon kevesen

Nem is volt ebben semmi csoda. A focivébék nyitómérkőzései eleve nem tartoztak azok közé a találkozók közé, amelyek örökké emlékezetesek maradtak volna. Túl kellett esni a nyitóünnepség gyötrelmein, aztán le kellett játszani az első mérkőzést, amelyre a világ összes fontos embere elutazott. Persze, szenegáli szempontból nem akármilyen összecsapás volt ez. Az afrikai futball 1990 óta (Kamerun nagyszerű vb-szereplése után) került az érdeklődés középpontjába. 

Szenegál amúgy totálisan felajzott állapotban várta ezt a meccset, mégiscsak az egykori gyarmatosítók csapata ellen lépett pályára az afrikai együttes. 

A szenegáliak keretében ott játszott az akkori afrikai aranylabdás, El-Hadji Diouf, aki – mit ad Isten – éppen Franciaországban, a Lens csapatában légióskodott. Ő a meccs előtt azt mondta, hogy „nincs mit vesztenünk, mi vagyunk a legkisebb csapat, tanulni megyünk életünk első világbajnokságára.”

Szenegált a meccs előtt még egy különös történet foglalkoztatta. A csapat egyik játékosa, Khalilou Fadiga a mérkőzés előtt betért egy szöuli ékszerboltba, ahonnan ellopott egy 600 dollár értékű aranyláncot. Fadiga később beismerte a lopást. Ám ez a kínos történet – különös módon – nem törte össze az Oroszlánoknak becézett afrikai együttest. A francia csapat ezzel sem foglalkozott sokat, megvolt nekik is a maguk baja: az együttes legnagyobb sztárja, Zidane nélkül kellett lejátszaniuk a nyitómeccset. Amelynek megkezdése előtt óriási botrány tört ki a szenegáli fővárosban, Dakarban. A település főterén hatalmas kivetítőt állítottak fel, a tervek szerint több ezer drukker ott nézte volna a meccset. Ám nem sokkal a kezdősípszó előtt derült ki, hogy nem sikerül megteremteni a képi összeköttetést Szöul és Dakar között. A csalódott drukkerek elrohantak működő tévékészülékeket keresni.

A meccs:

XVII. labdarúgó-világbajnokság, nyitómérkőzés: Szenegál–Franciaország 1-0 (1-0)
Szöul, 63 ezer néző. Vezette: al-Bujsaim (Egyesült Arab Emírségek)

Szenegál: Sylva – Coly, Aliou Cissé, Diatta, Daf – Moussa Ndiaye, Diao, Papé Bouba Diop, Papé Malick Diop – Diouf, Fadiga.
Franciaország: Barthez – Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu – Wiltord (Djibril Cissé, 81.), Vieira, Petit, Djorkaeff (Dugarry, 60.) – Henry, Trezeguet.
Gól: Papé Bouba Diop (30.).

A mérkőzés első percétől nem akart senki sem hinni a szemének. A teljesen leírt, sehol sem jegyzett szenegáli csapat olyan nyugodtan adogatott, játszogatott, mintha a túlsó oldalon nem az aktuális világbajnok és a regnáló Európa-bajnok állt volna velük szemben. A franciáknak azonban ekkor sem kapcsolt be a veszélyérzetük. Minden bizonnyal úgy voltak vele, hogy előbb-utóbb begyötörnek egy gólt, esetleg a szenegáli csapat elfárad az amúgy egyáltalán nem öldöklő iramban. 

Hamarosan kiderült azonban, hogy a francia csapat súlyosan tévedett.

Harminc perc telt el az összecsapásból, amikor Diouf középre tett labdáját a franciák védője, Petit saját kapusára, Barthezre rúgta. A kipattanót Pape Bouba Diop szerezte meg, neki meg nem volt nehéz dolga, amikor három méterről a francia kapuba lőtt. 

A kellemes napközbeni szunyókálásból (közép-európai idő szerint délben kezdődött a nyitómeccs) ekkor riadt fel Franciaország, a világ többi része pedig vérszagot szimatolva kezdte el dörzsölni a tenyerét. Az apró bökkenő csak az volt, hogy még 70 percig tartott a mérkőzés. A favorit az első félidő hátralévő negyedórájában csak tántorgott a bekapott gól miatt. A második félidő első negyedóráját nagyon megnyomta a francia együttes, de a hősiesen védekező szenegáli védelem mindent hárított. A percek peregtek, majd egyszer csak az arab bíró hármat fújt a sípjába. Az eredményjelzőn pedig ott villódzott a tényleg hihetetlen felirat: Szenegál–Franciaország 1-0.

Nem jutott szóhoz a francia tévériporter

A francia állami tévé, a TF1 veterán futballkommentátora, a helyszínen közvetítő Thierry Roland nem talált szavakat. A lefújás után nehezen szedte össze magát, majd ezt mondta: 

Hölgyeim és uraim, a XXI. század első vb-mérkőzése bombameglepetést hozott, aminek a francia válogatott lett az áldozata.

Ennél azonban sokkal érdekesebb volt, amit a Párizsban élő nem kevés szenegáli ember a meccs után művelt. A város szökőkútjai megteltek az alsógatyában fürdőző és örömittas szenegáliakkal. A legnagyobb buli Párizs XI. kerületében játszódott le, mert ott élt a legtöbb szenegáli. Franciaországnak a legnagyobb arculcsapás az volt, hogy a szenegáli kispadon egy francia ember, Bruno Metsu ült. 

French national soccer team coach Roger Lemerre gives a press conference 30 May 2002 in Seoul, before a training session of the French squad, on the eve of the opening match of the FIFA 2002 World Cup against Senegal. France is in Group A to play matches in South Korea against Senegal, Uruguay and Denmark. AFP PHOTO PATRICK HERTZOG (Photo by Patrick HERTZOG / AFP)
A franciák szövetségi kapitánya, Roger Lemerre nem értette, mi történt Szöulban. Fotó: AFP/Patrick Hertzog

A másik kispadon meg Roger Lemerre. Aki egyszerűen fel sem fogta, mi történt Szöulban. Szerencsétlen szakvezető a lefújást követően csak makogni tudott, olyan közhelyekkel etette a népet, hogy ez még csak az első mérkőzés volt, majd javítanak, amúgy meg nem találták a ritmust a szenegáliak ellen. Ez a nyilatkozat csak olaj volt a tűzre, mert a felbőszült francia drukkerhad iszonyatos verbális támadást indított az addig szentként tisztelt játékosok ellen. A világ francia dicsősége tehát nagyon hamar elmúlt és megkopott.

Az egész világ Szenegál lába előtt hevert

Jó két évtizeddel a nagy (és azóta is felülmúlhatatlan) szenegáli győzelem után el-Hadji Diouf így emlékezett vissza azokra a napokra. „Emlékszem a sorsolásra, amikor mellénk húzták a francia csapatot. Akkor én Franciaországban játszottam, mindenki azzal ugratott, hogy végünk lesz. A meccs előtti napon azt láttuk, hogy a francia csapat nem jött edzeni a szöuli stadionba. Azt mondták, inkább pihennek, nem kell nekik ahhoz tréning, hogy bennünket megverjenek. 

Senegal national team striker El Hadji Diouf reads a French newspaper 18 June 2002 in Osaka, where the Senegalese squad prepares its quarter-finals of the FIFA 2002 World Cup against Turkey scheduled 22 June. AFP PHOTO - Patrick HERTZOG (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)
A szenegáli el-Hadji Diouf a francia újságokat nézegeti. Fotó: AFP/Patrick Hertzog

Mondanom sem kell, ez alaposan feltüzelt bennünket. A francia sajtóban volt olyan cikk, amely 8-0-s győzelmet jósolt. Ekkor odaálltam a társak elé és azt mondtam: Srácok, mi az Oroszlánok vagyunk és nem a kakasok. Márpedig egy kakas nem szokta megenni az oroszlánokat. Ez a beszéd hatott. Igazából Afrika és Szenegál számára ez sokkal több volt, mint egy sima focimeccs. Szenegál folytatni akarta azt, amit 1990-ben Kamerun elkezdett, s amit Nigéria az 1994-es vb-n folytatott. Azt mondtuk, ha Jay-Jay Okocha megcsinálta, ha Roger Milla megcsinálta, miért ne tehetnénk meg mi? A mérkőzés előtt a szövetségi kapitány, Bruno Metsu bejött az öltözőbe és annyit mondott: »Srácok, mit kellene most beszélnem? Azt hiszem, már régóta együtt vagyunk. És annyira jól ismerlek titeket.« 

»Annyira őrültek vagytok. Tudom, hogy ma este, a meccs után az egész világon rólunk fognak beszélni.«

A félidőben 1-0-ra vezettünk. Az öltöző falait szétvetette az öröm. Ekkor viszont Metsu kiabálni kezdett velünk, hogy még nincs vége. Neki lett igaza. Imádtam ezt az ember. Ő volt az a francia, aki a legnagyobb szenegáli ember lett, nagyobb, mint bármely más szenegáli ezen a Földön. Amikor a győzelem után visszamentünk a hotelbe, csak váltogattuk a tévécsatornákat. Bárhová kapcsoltunk, az egész világ bennünket mutogatott.”

Franciaország nyom nélkül tűnt el a vébéről

A francia csapat pedig nem tudta kiheverni ezt a pofont. Hat nappal később Puszanban egy vérszegény 0-0-s döntetlent tudtak csak játszani a kétszeres világbajnok Uruguay ellen. Az utolsó fordulóban Dánia volt az ellenfelük. 

David Trezeguet of France reflects on a missed opportunity against Denmark, 11 June 2002 at the Incheon Munhak Stadium in Incheon, during first round Group A action between Denmark and France in the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan. AFP PHOTO /PATRICK HERTZOG (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)
David Trezeguet a dánok elleni vereség és a kiesés után. Fotó: AFP/Patrick Hertzog

Az Incseonban rendezett összecsapás előtt minden francia tudta, hogy csak a győzelem jelenthet számukra továbbjutást. Ám Dánia erre nem volt tekintettel, mert 2-0-ra nyert. 

A világ és Európa-bajnok francia válogatott nyom nélkül, csoportutolsóként kullogott haza, úgy, hogy 270 perc alatt egyetlen gólt sem lőtt ezen a világbajnokságon.

Dánia mögött Szenegál jutott be a legjobb 16 közé, ám ott sem ért véget a nagy menetelés. Az 1994-es vb bronzérmesét, Svédországot 2-1-re győzték le és a nyolc közé jutottak. Itt azonban a későbbi bronzérmes török válogatott hosszabbítás után 1-0-ra nyert ellenük, így az egész világ szimpátiáját kivívó szenegáliak a negyeddöntőben fejezték be szereplésüket.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.