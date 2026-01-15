Maruzsa Zoltán: Egyre többen jelentkeznek tanárnak

Átadták a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) közös, 2026-os országos gimnáziumi rangsorának díjait. A másodszorra kihirdetett rangsor az ország több mint négyszáz gimnáziumát értékelve készült el, a legátfogóbb és legfrissebb adatokra támaszkodva, amelyek közül végül kiválasztották a legjobb száz iskolát. Az Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor az Oktatási Hivatalnál rendelkezésre álló, az iskolákra vonatkozó közhiteles adatait használták fel. Idén a kiadvány még több információt és kiegészítő alrangsort tartalmaz, így a hagyományos, objektív teljesítményadatokra épülő százas rangsor mellett helyet kapott egy pedagógiai hozzáadott értéket vizsgáló alrangsor, valamint a Magyar Diáksportszövetség (MDSZ) közreműködésével megvalósuló iskolai egészség- és diáksportrangsor is.

Megtartották az MCC és az Oktatási Hivatal országos gimnáziumi rangsor díjátadó gáláját Fotó: Ladóczki Balázs

A díjátadógálán mások mellett felszólalt Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke is. Szalai Zoltán elmondta, hogy amikor elindították a rangsort, kérdéses volt, hogy hogyan fog működni. A tavalyi rangsor után arra jutottak, hogy tovább kell lépniük idénre, ehhez megvizsgáltak más példákat, megnézték, hogy mit érdemes átvenni és mit érdemes megtartani. Így idén hét szempont alapján vizsgálták az iskolákat.

Az oktatási rendszerünk erőssége a közösségépítés, amelyet folyamatosan fejlesztünk

– hangsúlyozta a főigazgató. Majd rámutatott: kiváló tanulókat faragni nagy kihívás, de szép munka, amihez kell a tanári hozzáadott érték, különösen, ha hátrányos helyzetű gyermekekről van szó.

Szalai Zoltán Fotó: Ladóczki Balázs

Maruzsa Zoltán rámutatott, hogy a rangsorban elfoglalt hely nem következmények nélküli, ezért fontos, hogy hozzáértők csinálják. Az államtitkár rámutatott, hogy a rangsormentes világnak vége. Azonban csak olyan dolgokat lehet rangsorolni, amelyeket lehet objektíven mérni, hiszen ez komoly szakmai döntés – tette hozzá.

Önmagában azonban egyetlen mutató sem írja le egy oktatási intézmény teljesítményét

– jelentette ki Maruzsa Zoltán. Jelezte: komplex adatokat kell súlyozni. Nem mindegy, hogy „az abszolút teljesítményt vagy a hozzáadott értéket figyeljük jobban”. Az előbbi kategóriánál azokat a tanulókat vizsgálják, akik a már meglévő kiváló teljesítményüket akarják még magasabb szintre emelni, a másik esetben pedig inkább az ennél alacsonyabb teljesítménnyel bekerülő diákok magukhoz képest való fejlődését.