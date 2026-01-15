Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

rangsorgimnáziumOktatási HivatalMCC

Maruzsa Zoltán: Egyre többen jelentkeznek tanárnak

Átadták az MCC és az Okatási Hivatal országos gimnáziumi rangsorának díjait. A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása.

Erős Hunor
2026. 01. 15. 15:17
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Átadták a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) közös, 2026-os országos gimnáziumi rangsorának díjait. A másodszorra kihirdetett rangsor az ország több mint négyszáz gimnáziumát értékelve készült el, a legátfogóbb és legfrissebb adatokra támaszkodva, amelyek közül végül kiválasztották a legjobb száz iskolát. Az Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor az Oktatási Hivatalnál rendelkezésre álló, az iskolákra vonatkozó közhiteles adatait használták fel. Idén a kiadvány még több információt és kiegészítő alrangsort tartalmaz, így a hagyományos, objektív teljesítményadatokra épülő százas rangsor mellett helyet kapott egy pedagógiai hozzáadott értéket vizsgáló alrangsor, valamint a Magyar Diáksportszövetség (MDSZ) közreműködésével megvalósuló iskolai egészség- és diáksportrangsor is. 

MCC
Megtartották az MCC és az Oktatási Hivatal országos gimnáziumi rangsor díjátadó gáláját Fotó: Ladóczki Balázs

A díjátadógálán mások mellett felszólalt Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke is. Szalai Zoltán elmondta, hogy amikor elindították a rangsort, kérdéses volt, hogy hogyan fog működni. A tavalyi rangsor után arra jutottak, hogy tovább kell lépniük idénre, ehhez megvizsgáltak más példákat, megnézték, hogy mit érdemes átvenni és mit érdemes megtartani. Így idén hét szempont alapján vizsgálták az iskolákat.

Az oktatási rendszerünk erőssége a közösségépítés, amelyet folyamatosan fejlesztünk

– hangsúlyozta a főigazgató. Majd rámutatott: kiváló tanulókat faragni nagy kihívás, de szép munka, amihez kell a tanári hozzáadott érték, különösen, ha hátrányos helyzetű gyermekekről van szó.

MCC
Szalai Zoltán Fotó: Ladóczki Balázs

Maruzsa Zoltán rámutatott, hogy a rangsorban elfoglalt hely nem következmények nélküli, ezért fontos, hogy hozzáértők csinálják. Az államtitkár rámutatott, hogy a rangsormentes világnak vége. Azonban csak olyan dolgokat lehet rangsorolni, amelyeket lehet objektíven mérni, hiszen ez komoly szakmai döntés – tette hozzá.

Önmagában azonban egyetlen mutató sem írja le egy oktatási intézmény teljesítményét

– jelentette ki Maruzsa Zoltán. Jelezte: komplex adatokat kell súlyozni. Nem mindegy, hogy „az abszolút teljesítményt vagy a hozzáadott értéket figyeljük jobban”. Az előbbi kategóriánál azokat a tanulókat vizsgálják, akik a már meglévő kiváló teljesítményüket akarják még magasabb szintre emelni, a másik esetben pedig inkább az ennél alacsonyabb teljesítménnyel bekerülő diákok magukhoz képest való fejlődését.

A rangsorral kapcsolatban elmondta, hogy mindig lehetnek változások, hiszen nincs két egyforma gyerek, nincs két egyforma évfolyam, még azonos oktatói teljesítménnyel is lehetnek különbségek évről évre.

Túl vagyunk egy béremelésen, egyre több a tanár, egyre többen jelentkeznek tanárnak, lesz tehát tanár, lesz tehát jövő

– jelentette ki Maruzsa Zoltán.

MCC
Maruzsa Zoltán Fotó: Ladóczki Balázs

Brassói Sándor kijelentette, hogy a kiváló iskola nem pusztán tudást ad át, hanem végigkíséri az embereket az életükön. A magyar nemzet története szorosan összefonódik az iskolával, mert nem pusztán tudást ad át. Az elnök jelezte, minden oktatási intézmény mögött ott állnak a tanulók, de a tudás mindig személyes teljesítmény, még akkor is ha közösségben képződik.

Az iskola nemcsak tudást ad, hanem a nemzet jövőjét formálja, ezért meghatározó szerepe van működésében a tanároknak és az igazgatóknak

– hangsúlyozta Brassói Sándor. Hozzátette: a jó eredmények mögött ott van a tanárok önfejlesztése és odaadása is. Rámutatott: kulcsfontosságú a tanulók belső motivációja is, hogy ne csak a vizsgákat akarják teljesíteni, hanem legyen meg bennük a tudás megszerzésének öröme is. Ennek lángját az iskola és a tanárok képesek begyújtani a diákokban. Ez a rangsor egy példaértékű szakmai összefogás az MCC és az OH között, amely tükör lehet az intézmények számára – tette hozzá. 

MCC
Brassói Sándor Fotó: Ladóczki Balázs

A legjobb gimnáziumok

A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása, de egyben fontos visszajelzést nyújt az iskoláknak, a tanároknak és az igazgatóknak is az elért teljesítményről.

A rangsor első tíz helyezettje:

  1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest
  2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest
  3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest
  4. Lovassy László Gimnázium – Veszprém
  5. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest
  6. Szent István Gimnázium – Budapest
  7. Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest
  8. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest
  9. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – Budapest 
  10. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium – Budapest

Az elemzésben nem szerepelnek azok a technikumok, szakgimnáziumok, illetve egyéb intézmények, amelyekről nincsenek teljes körű adatok.

A Magyar Nemzet beszámolt a tavalyi rangsorról is, amelyhez képest a képzeletbeli dobogó első két fokán nem történt változás. A tavalyi 3–4. helyezettek helyet cseréltek, illetve a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium esett vissza egy kicsit, de még így is a legjobb tíz között maradt, helyére az Eötvös József Gimnázium került. Négy helyezést javított a Szent István Gimnázium, így lett hatodik, új bekerülő a Balassi Bálint Gimnázium és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, és egyet lépett hátrébb az Apáczai.

MCC - OH Országos Gimnáziumi Rangsor Díjátadó Gála
Fotó: Ladóczki Balázs

Lapunk az összehasonlítás szempontjait is bemutatta már. A módszertan, valamint az OH által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét, amelynek szempontjai a következők voltak: 

  • a gimnáziumba jelentkezők aránya, 
  • a középiskolába felvettek felvételi pontszáma, 
  • az országos kompetenciamérés eredménye, 
  • az érettségi vizsgák átlaga, 
  • az emelt szintű érettségi vizsgák aránya, 
  • OKTV-eredmények 
  • és a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.

Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét. 

A hét elemzési terület együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy az MCC–OH országos gimnáziumi rangsor a ma elérhető legalaposabb, legmegbízhatóbb, legfrissebb adatokon alapuló értékelést adja a gimnáziumokról. 

A tavalyihoz képest részletesebb módszertani leírást is tartalmazó 2026-os rangsor a december 11-én megjelent Mandiner-különszámban olvasható. További részletes adatok és rangsorolási lehetőségek a gimnaziumirangsor.hu oldalon érhetők el.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Az eseményen készült kép (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu