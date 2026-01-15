Gulyás Gergely: Brüsszel követelései túlmutatnak a pártpolitikán + videó

A kormány nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón . Gulyás Gergely azt mondta: úgy látják, hogy egy rendkívüli uniós tanácsülésen februárban az Európai Bizottság az Európai Unió következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára. Hozzátette: Brüsszelnek nyilvánvaló háborús tervei vannak, mostantól „Ukrajnát az Európai Unió kívánja fizetni”.

Rámutatott: nemcsak egy kilencvenmilliárdos hitelről van szó, amit hivatalosan is bejelentett a bizottság elnöke szerdán, hanem további nyolcszázmilliárd eurót követel Ukrajna Európától. Azt is nyilvánvalóvá tették, hogy a hitelt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap.

– Minden épeszű ember ma a világban tudja, hogy erre semmi esély nincsen, vagyis egy olyan támogatásról van szó, aminek a mértéke minden korábbit meghalad – emelte ki a miniszter. Hangsúlyozta:

ezért is fontos, hogy a nemzeti petícióban minél többen vegyenek részt, és minél többen tegyék egyértelművé a saját álláspontjukat ezekkel a brüsszeli követelésekkel kapcsolatban.

Gulyás Gergely szerint ezek minden magyar családnak 1,3 millió forintjába kerülne, ezért ezt nem szabad megengedni. Elmondta: a nemzeti petícióval kapcsolatos részleteket a következő napokban fogják közölni.

A kérdés túlmutat a pártpolitikán

A Magyar Nemzet kérdésére a miniszter leszögezte: a nemzeti petíció azért is fontos, mert pártpolitika fölötti kérdésről szól. Azok a döntések, amelyeket az Európai Unió meg akar hozatni, vagy amelyeket Ukrajna meg akar hozatni az Európai Bizottsággal, tíz évre szóló, igencsak költséges döntések, amelyekben ráadásul még nincsenek is benne a katonai költségek. Rámutatott:

kulcsfontosságú, hogy legyen egy világos magyar akaratnyilvánítás, hol van az a határ, amire a Magyarország hajlandó, és mi az, amire már nem.

– Arra, hogy az ukrán háború számláját mi fizessük, sőt, még az ukrán állam működését is mi álljuk, nem vagyunk hajlandók, és erre világosan nemet kell mondani. Erre ad felhatalmazást a most induló petíció – összegzett Gulyás Gergely.

