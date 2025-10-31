Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

Vlagyimir PutyindíjBurevesztnyikrakétaorosz-ukrán háború

Valami készül: Putyin lép a titokzatos fegyver ügyében

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerint Vlagyimir Putyin nagy valószínűséggel állami elismerésben részesíti a Burevesztnyik rakéta fejlesztőit – számolt be róla a RIA Novosztyi.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 9:17
Üzenet értéke is lehet az orosz vezetés részéről a Burevesztnyik bemutatásának Fotó: AFP
Október 26-án, az Egyesített Erők Csoportjának parancsnoki állomásán tett látogatása során Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy lezárultak a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjei – számolt be az Origo.

Putyin díjazásban részesíti a Burevesztnyik rakéta megalkotóit (Fotó: Képernyőkép)
Putyin díjazásban részesíti a Burevesztnyik rakéta megalkotóit (Fotó: Képernyőkép)

Valerij Geraszimov vezérkari főnök beszámolója szerint a rakétát október 21-én indították, és 15 óra alatt 14 000 kilométert tett meg – írja a RIA Novosztyi.

A Burevesztnyik atomerőműve teljesítményét tekintve egy atom-tengeralattjáró reaktorához hasonlítható, ugyanakkor ezerszer kisebb, és percek vagy akár másodpercek alatt üzembe állítható.

Oroszország szerint a rakétában alkalmazott nukleáris technológia a nemzetgazdaságban is hasznosítható lesz, míg az elektronika már most megjelenik az űriparban.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz államfő (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

