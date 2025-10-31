Október 26-án, az Egyesített Erők Csoportjának parancsnoki állomásán tett látogatása során Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy lezárultak a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjei – számolt be az Origo.
Valami készül: Putyin lép a titokzatos fegyver ügyében
Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerint Vlagyimir Putyin nagy valószínűséggel állami elismerésben részesíti a Burevesztnyik rakéta fejlesztőit – számolt be róla a RIA Novosztyi.
Valerij Geraszimov vezérkari főnök beszámolója szerint a rakétát október 21-én indították, és 15 óra alatt 14 000 kilométert tett meg – írja a RIA Novosztyi.
A Burevesztnyik atomerőműve teljesítményét tekintve egy atom-tengeralattjáró reaktorához hasonlítható, ugyanakkor ezerszer kisebb, és percek vagy akár másodpercek alatt üzembe állítható.
Oroszország szerint a rakétában alkalmazott nukleáris technológia a nemzetgazdaságban is hasznosítható lesz, míg az elektronika már most megjelenik az űriparban.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz államfő (Fotó: AFP)
