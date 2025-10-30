„Ha (Donald Trump amerikai elnök) valamilyen módon a Burevesztnyik tesztelésére utal (amikor egy valamely ország által elvégzett nukleáris kísérletre hivatkozik), akkor ez semmiképpen sem minősül nukleáris tesztnek. Minden ország fejleszti a védelmi rendszerét, de ez nem minősül nukleáris kísérletnek” – mondta.
Itt van Putyin válasza Európa nukleáris szövetségére
Nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletekre vonatkozású korlátozások az orosz Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.
Peszkov arra reagált, hogy Trump csütörtökön bejelentette: utasította a Pentagont, hogy azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek.
Ezek jellegével kapcsolatban azonban nem bocsátkozott részletekbe, nem fejtette ki, hogy ezek nukleáris robbanótöltetek felrobbantását is magukba foglalják-e.
A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy ha valamely ország visszalép a nukleáris kísérletekre vonatkozó moratóriumától, akkor Oroszország ennek megfelelően fog cselekedni. Kifejezte reményét, hogy Trumpot helyesen tájékoztatták a Poszejdon nukleáris meghajtású víz alatti drónnal és a Burevesztnyikkel elvégzett kísérletekről "abban az értelemben, hogy ezek semmilyen módon sem értelmezhetők nukleáris kísérletként".
Közölte, hogy Trump nyilvános nyilatkozatai előtt az Egyesült Államok nem értesítette Oroszországot a nukleáris kísérletek újraindításának tervéről.
Mint mondta, Oroszországnak nincs tudomása arról, hogy bármely ország is nukleáris fegyverkísérleteket végezne, ahogyan azt Trump állította.
További Külföld híreink
Peszkov szerint az orosz–amerikai párbeszéd nem jutott zsákutcába és nem kezdődött új fegyverkezési verseny a két ország között. Mint mondta,
Oroszország és az Egyesült Államok egyelőre nem folytat szakértői tárgyalásokat a nukleáris leszerelésről, de a téma napirenden szerepel.
Elmondta, hogy Washington mindeddig nem fordult Moszkvához a hadászati támadófegyverek korlátozásáról rendelkező és jövőre lejáró Új START szerződésre vonatkozó javaslatokkal.
További Külföld híreink
A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, magas rangú brit és NATO-tisztviselők szerint London fontolgatja, hogy Németországgal közösen működtesse nukleáris elrettentő képességét az Oroszország irányából érkező „kritikus” fenyegetés miatt. Cél, egy új európai nukleáris védelmi együttműködés kialakítása.
Borítókép: Nukleáris program, rakéteteszt (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az orosz erők súlyos csapást mértek Zaporizzsjára
A hatóságok közlése szerint halálos áldozatok is vannak.
Orbán Balázs: Erősödik a békepárti koalíció!
A nyugati világ erősebbik fele is a béke oldalán áll.
Dominikáig is elért a magyar bűnbanda keze
A nemzetközi akcióban 580 rendőr segédkezett.
Ismét le kellett zárni a vilniusi repülőteret
Léggömbök hatoltak a litván légtérbe.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az orosz erők súlyos csapást mértek Zaporizzsjára
A hatóságok közlése szerint halálos áldozatok is vannak.
Orbán Balázs: Erősödik a békepárti koalíció!
A nyugati világ erősebbik fele is a béke oldalán áll.
Dominikáig is elért a magyar bűnbanda keze
A nemzetközi akcióban 580 rendőr segédkezett.
Ismét le kellett zárni a vilniusi repülőteret
Léggömbök hatoltak a litván légtérbe.