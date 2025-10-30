Itt van Putyin válasza Európa nukleáris szövetségére

Peszkov arra reagált, hogy Trump csütörtökön bejelentette: utasította a Pentagont, hogy azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek.

Ezek jellegével kapcsolatban azonban nem bocsátkozott részletekbe, nem fejtette ki, hogy ezek nukleáris robbanótöltetek felrobbantását is magukba foglalják-e.

A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy ha valamely ország visszalép a nukleáris kísérletekre vonatkozó moratóriumától, akkor Oroszország ennek megfelelően fog cselekedni. Kifejezte reményét, hogy Trumpot helyesen tájékoztatták a Poszejdon nukleáris meghajtású víz alatti drónnal és a Burevesztnyikkel elvégzett kísérletekről "abban az értelemben, hogy ezek semmilyen módon sem értelmezhetők nukleáris kísérletként".

Közölte, hogy Trump nyilvános nyilatkozatai előtt az Egyesült Államok nem értesítette Oroszországot a nukleáris kísérletek újraindításának tervéről.

Mint mondta, Oroszországnak nincs tudomása arról, hogy bármely ország is nukleáris fegyverkísérleteket végezne, ahogyan azt Trump állította.