OroszországBurevesztnyiknukleáris fegyverkísérlet

Itt van Putyin válasza Európa nukleáris szövetségére

Nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletekre vonatkozású korlátozások az orosz Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 22:45
Nukleáris program, rakéteteszt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ha (Donald Trump amerikai elnök) valamilyen módon a Burevesztnyik tesztelésére utal (amikor egy valamely ország által elvégzett nukleáris kísérletre hivatkozik), akkor ez semmiképpen sem minősül nukleáris tesztnek. Minden ország fejleszti a védelmi rendszerét, de ez nem minősül nukleáris kísérletnek” – mondta.

Burevesztnyik nukleáris meghajtású cirkálórakéta (Fotó: Képernyőkép)
Burevesztnyik nukleáris meghajtású cirkálórakéta (Fotó: Képernyőkép)

Peszkov arra reagált, hogy Trump csütörtökön bejelentette: utasította a Pentagont, hogy azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. 

Ezek jellegével kapcsolatban azonban nem bocsátkozott részletekbe, nem fejtette ki, hogy ezek nukleáris robbanótöltetek felrobbantását is magukba foglalják-e.

A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy ha valamely ország visszalép a nukleáris kísérletekre vonatkozó moratóriumától, akkor Oroszország ennek megfelelően fog cselekedni. Kifejezte reményét, hogy Trumpot helyesen tájékoztatták a Poszejdon nukleáris meghajtású víz alatti drónnal és a Burevesztnyikkel elvégzett kísérletekről "abban az értelemben, hogy ezek semmilyen módon sem értelmezhetők nukleáris kísérletként".

Közölte, hogy Trump nyilvános nyilatkozatai előtt az Egyesült Államok nem értesítette Oroszországot a nukleáris kísérletek újraindításának tervéről.

Mint mondta, Oroszországnak nincs tudomása arról, hogy bármely ország is nukleáris fegyverkísérleteket végezne, ahogyan azt Trump állította.

Peszkov szerint az orosz–amerikai párbeszéd nem jutott zsákutcába és nem kezdődött új fegyverkezési verseny a két ország között. Mint mondta, 

Oroszország és az Egyesült Államok egyelőre nem folytat szakértői tárgyalásokat a nukleáris leszerelésről, de a téma napirenden szerepel.

Elmondta, hogy Washington mindeddig nem fordult Moszkvához a hadászati támadófegyverek korlátozásáról rendelkező és jövőre lejáró Új START szerződésre vonatkozó javaslatokkal.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, magas rangú brit és NATO-tisztviselők szerint London fontolgatja, hogy Németországgal közösen működtesse nukleáris elrettentő képességét az Oroszország irányából érkező „kritikus” fenyegetés miatt. Cél, egy új európai nukleáris védelmi együttműködés kialakítása.

Borítókép: Nukleáris program, rakéteteszt (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu