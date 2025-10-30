A külügyminiszter-helyettes szerint európai diplomaták nem fejezték ki aggályaikat a Burevesztnyik orosz nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép és a Poszeidon nukleáris meghajtású tengeralattjáró tesztelése miatt, de helyesen értelmezték az Oroszország által küldött jelzést.

A jelzésből a szakemberek megértették, hogy Oroszország rendelkezik elegendő eszközzel, lehetőséggel és politikai akarattal ahhoz, hogy megbízhatóan biztosítsa védelmi képességeit és biztonságát

– hangoztatta a helyettes tárcavezető.

Gratulálunk Oroszország összes barátjának (és különösen az imbecilis belga védelmi miniszternek) a Poszeidon atomhajtású víz alatti drón sikeres teszteléséhez. A Burevesztnyiktől eltérően a Poszeidon igazi világvége fegyvernek tekinthető

– írta az X közösségi platformon Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese.