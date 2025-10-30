Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

OroszországNATOháborús pszichózisPoszeidontengeralattjáróMoszkvaorosz-ukrán háborúTheo Francken

Világháború: Moszkvát ostromolná a háborúpárti Nyugat

A nyugat-európai országok élvezik a háborús pszichózis légkörét, és készülnek a konfliktusra Oroszországgal – mondta az RBK hírportálnak Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes szerdán. A diplomata a belga védelmi miniszternek, a De Morgen című belga napilapnak adott nyilatkozatára reagált, amelyben Theo Francken azt mondta, hogy a NATO lerombolná Moszkvát, ha Oroszország megtámadná a katonai szövetség szívét jelentő belga fővárost.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 8:28
Alekszandr Grusko szerint a nyugat-európai országok élvezik a háborús pszichózis légkörét Forrás: AFP
„Putyin tudja, ha nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről, és közel lesz a világvége” – fogalmazott Francken.

„Putyin tudja, ha nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről, és közel lesz a világvége” – fogalmazott Francken (Fotó: AFP)

Amennyire tudom, miután így nyilatkozott, korrekciók hulláma indult el nyomtatott formában. Ezért neki kell feltenni a kérdést, hogy Belgium hogyan szándékozik Moszkvát a föld színéről eltörölni, de ezt komolyan nem lehet kommentálni

– hangoztatta Grusko.

A külügyminiszter-helyettes szerint európai diplomaták nem fejezték ki aggályaikat a Burevesztnyik orosz nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép és a Poszeidon nukleáris meghajtású tengeralattjáró tesztelése miatt, de helyesen értelmezték az Oroszország által küldött jelzést.

A jelzésből a szakemberek megértették, hogy Oroszország rendelkezik elegendő eszközzel, lehetőséggel és politikai akarattal ahhoz, hogy megbízhatóan biztosítsa védelmi képességeit és biztonságát

– hangoztatta a helyettes tárcavezető.

Gratulálunk Oroszország összes barátjának (és különösen az imbecilis belga védelmi miniszternek) a Poszeidon atomhajtású víz alatti drón sikeres teszteléséhez. A Burevesztnyiktől eltérően a Poszeidon igazi világvége fegyvernek tekinthető

– írta az X közösségi platformon Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese.

Moszkva reakciója nem maradt el

A brüsszeli orosz nagykövetség szerdán Francken kijelentését teljesen abnormálisnak minősítette, amely az egész kontinens jövőjét fenyegeti és új háborúba sodorja.

Borítókép: Alekszandr Grusko külügyminiszter-helyettes (Fotó: AFP)

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

