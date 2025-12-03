Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Tovább emelkedik a pedagógusok bére

Jövőre 936 ezer forintra emelkedik a pedagógusok átlagbére – jelentette be Gulyás Gergely, aki szerint a tanári hivatás anyagi megbecsülése kulcsfontosságú. A miniszter elárulta: a kormány 2031-ig a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát szeretné elérni a folyamatos béremelésekkel.

2025. 12. 03.
– Folytatjuk a pedagógusok béremelését: ez a jövő évben 936 ezer forintos átlagfizetést jelent majd számukra – tájékoztatott közösségi oldalán Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: a jövő generációinak felkészültsége leginkább a tanároktól függ. Fontos számunkra a hivatás anyagi megbecsültsége, a kormány vállalásának megfelelően

az előrelépés évről évre folytatódni fog

– jelentette ki a tárcavezető.

Hozzátette: ezt az előrelépést folytatni fogják,

2031-ig a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát el szeretnék érni.

