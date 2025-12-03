Tovább emelkedik a pedagógusok bére

– Folytatjuk a pedagógusok béremelését: ez a jövő évben 936 ezer forintos átlagfizetést jelent majd számukra – tájékoztatott közösségi oldalán Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: a jövő generációinak felkészültsége leginkább a tanároktól függ. Fontos számunkra a hivatás anyagi megbecsültsége, a kormány vállalásának megfelelően

az előrelépés évről évre folytatódni fog

– jelentette ki a tárcavezető.

Hozzátette: ezt az előrelépést folytatni fogják,

2031-ig a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát el szeretnék érni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)