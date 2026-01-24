Itt a válasz, hogy Tóth Alex kezd-e Szoboszlaiék ellen a Premier League-ben

A hét eleje óta kiemelt figyelmet kap a Bournemouth–Liverpool Premier League-mérkőzés hazánkban, miután a hazaiak kedden bejelentették Tóth Alex leigazolását. A kezdés előtt arról ment a találgatás, hogy a Cseresznyések vezetőedzője, Andoni Iraola pályára fogja-e küldeni a 20 éves Tóthot a címvédő ellen. A Ferencvárostól 12 millió euróért érkező középpályás pénteken a klubhonlapnak adott interjújából már sejteni lehetett, hogy nem csupán a meccskeretben lesz ott, hanem a találkozó folyamán pályára is léphet. Arne Slot együttese mindeközben az Olympique Marseille elleni 3-0-s Bajnokok Ligája-győzelemmel hangolt a bajnokira, ahol többek között Szoboszlai Dominik is betalált. A Vörösök már 13 meccse veretlenek, mindeközben a 15. Bournemouth a kiesőzónától mindössze hét pontra van.

Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában betalált, szombaton a Bournemouth–Liverpool PL-meccsen is újra esélye lesz gólt lőni Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Bournemouth–Liverpool: két magyar kezd, Tóth Alex nem

A találgatások aztán a kezdés előtt 75 perccel befejeződtek, amikor megtudtuk a két együttes kezdőcsapatát. Arne Slot, a Liverpool edzője nem húzott váratlant, a védelemben ismét Kerkez Milos a balhátvéd – aki először játszik volt csapata otthonában, mióta eligazolt innen 2025 nyarán –, középen pedig Virgil van Dijk társa ismét Joe Gomez. A francia Ibrahima Konaté a szerdai BL-meccsen nem volt a keretben, mert a napokban hunyt el az édesapja, ő a Bournemouth ellen sem volt ott a csapattal.

A középpályán Szoboszlai Dominik mellett Florian Wirtz is kezd, Slot Mohamed Szalahot is a kezdőbe rakta. Meglepetésre a már 11 gólos Hugo Ekitiké nincs a kezdőcsapatban, így az egyiptomi vagy Cogy Gakpo lehet a csatár.

A Bournemouth kezdőcsapatában nincs ott Tóth Alex, ugyanakkor Iraola a kispadra nevezte a magyar játékost, így a bemutatkozására nagy esély van a mérkőzés folyamán.

A Liverpool kezdőcsapata:

Team news in IN 💪 #BOULIV — Liverpool FC (@LFC) January 24, 2026

A Bournemouth kezdőcsapata:

A Bournemouth–Liverpool mérkőzés 18.30-kor kezdődik, Magyarországon a Spíler TV élőben közvetíti.