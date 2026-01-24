Tóth AlexLiverpoolBournemouthKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

Itt a válasz, hogy Tóth Alex kezd-e Szoboszlaiék ellen a Premier League-ben

A Bournemouth–Liverpool Premier League-mérkőzés 18.30-kor kezdődik, s a találkozó előtt, különösen Magyarországon izgalmas kérdés volt, hogy Tóth Alex már az első meccsén játszik-e a rengeteg sérülttel felvonultató Bournemouth-nál. Andoni Iraola a kezdőcsapatba Tóthot nem nevezte, de a kispadon ott van, míg a túloldalon Arne Slot a hétköznap a Bajnokok Ligájában betaláló Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is kezdeti.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 17:18
Tóth Alex a Bournemouth színeiben a Liverpool ellen mutatkozhat be a Premier League-ben
Tóth Alex a Bournemouth színeiben a Liverpool ellen mutatkozhat be a Premier League-ben Forrás: Bournemouth
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hét eleje óta kiemelt figyelmet kap a Bournemouth–Liverpool Premier League-mérkőzés hazánkban, miután a hazaiak kedden bejelentették Tóth Alex leigazolását. A kezdés előtt arról ment a találgatás, hogy a Cseresznyések vezetőedzője, Andoni Iraola pályára fogja-e küldeni a 20 éves Tóthot a címvédő ellen. A Ferencvárostól 12 millió euróért érkező középpályás pénteken a klubhonlapnak adott interjújából már sejteni lehetett, hogy nem csupán a meccskeretben lesz ott, hanem a találkozó folyamán pályára is léphet. Arne Slot együttese mindeközben az Olympique Marseille elleni 3-0-s Bajnokok Ligája-győzelemmel hangolt a bajnokira, ahol többek között Szoboszlai Dominik is betalált. A Vörösök már 13 meccse veretlenek, mindeközben a 15. Bournemouth a kiesőzónától mindössze hét pontra van. 

Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában betalált, szombaton a Bournemouth–Liverpool PL-meccsen is újra esélye lesz gólt lőni
Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában betalált, szombaton a Bournemouth–Liverpool PL-meccsen is újra esélye lesz gólt lőni  Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Bournemouth–Liverpool: két magyar kezd, Tóth Alex nem 

A találgatások aztán a kezdés előtt 75 perccel befejeződtek, amikor megtudtuk a két együttes kezdőcsapatát. Arne Slot, a Liverpool edzője nem húzott váratlant, a védelemben ismét Kerkez Milos a balhátvéd – aki először játszik volt csapata otthonában, mióta eligazolt innen 2025 nyarán –, középen pedig Virgil van Dijk társa ismét Joe Gomez. A francia Ibrahima Konaté a szerdai BL-meccsen nem volt a keretben, mert a napokban hunyt el az édesapja, ő a Bournemouth ellen sem volt ott a csapattal. 

A középpályán Szoboszlai Dominik mellett Florian Wirtz is kezd, Slot Mohamed Szalahot is a kezdőbe rakta. Meglepetésre a már 11 gólos Hugo Ekitiké nincs a kezdőcsapatban, így az egyiptomi vagy Cogy Gakpo lehet a csatár.

A Bournemouth kezdőcsapatában nincs ott Tóth Alex, ugyanakkor Iraola a kispadra nevezte a magyar játékost, így a bemutatkozására nagy esély van a mérkőzés folyamán. 

A Liverpool kezdőcsapata:

A Bournemouth kezdőcsapata:

A Bournemouth–Liverpool mérkőzés 18.30-kor kezdődik, Magyarországon a Spíler TV élőben közvetíti.

A két csapat augusztusi mérkőzése a bajnokság első fordulójában:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu