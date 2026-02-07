FradiNB IÚjpest

Őrült meglepetés lenne az Újpest győzelme a Fradi ellen

Szombaton délután 17 órakor a Groupama Arénában rendezik meg a Ferencváros–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzést. A két csapat közül a Fradi van sokkal jobb formában. A bajnoki címvédő együttes 2015 decembere óta nem kapott ki az Újpesttől, s óriási meglepetés lenne, ha ez a sorozat éppen most szakadna meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 6:05
A Fradi és az Újpest összecsapása a szombati NB I-es játéknap legnagyobb érdeklődéssel várt meccse lesz Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A labdarúgó NB I legnagyobb (szurkolói) érdeklődéssel várt meccse előtt a Fradi a második helyet foglalja el a tabellán. (A Győr az első.) A legutóbbi forduló eredményei azonban kétségkívül a címvédő malmára hajtotta a vizet, hiszen míg a Győr és a másik trónkövetelő, a Debrecen 2-2-es döntetlent játszott egymással, addig a Fradi elhozta a három pontot Paksról.

Fradi
A Fradi és az Újpest szurkolói is nagyon várják már a derbit  Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A Fradi több mint tíz éve nem kapott ki az Újpesttől

Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, azaz több mint tíz évvel ezelőtt tudták legyőzni NB I-es bajnoki mérkőzésen a Ferencvárost. 

Ráadásul azt a meccset az Üllői úton játszották, s Mbaye Diagne fejesgólja három pontot ért a lila-fehéreknek. 

Az Újpest tavasszal nincs jó formában, legalábbis ezt bizonyította az elmúlt két forduló. Előbb a Nyíregyháza otthonában játszottak döntetlent, majd egy héttel ezelőtt hazai pályán kikaptak a Puskás Akadémiától. Ha a Fradi és az Újpest 2015 óta lejátszott összes tétmeccsét figyelembe vesszük, akkor az újpestiek 31 mérkőzés óta képtelenek nyerni a Ferencváros ellen.

Siralmas az Újpest eddigi tavaszi szereplése

Bár a két tavaszi forduló után még korai a mérleg megvonása, azért nem lehet szó nélkül hagyni, hogy az Újpest összteljesítménye (1 pont és 1 lőtt gól) az utolsó helyre lökné őket a képzeletbeli tabellán. 

A sportigazgató Dárdai Pál és az edző, Szélesi Zoltán bemutatkozása tehát egyáltalán nem sikerült jól.

Ha pedig már Szélesi Zoltán nevét említettük, érdemes felidézni, hogy 2001 októberében a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az Újpest 1-1 után tizenegyesekkel nyert a Fradi ellen az Üllői úton. Az Újpest akkori csapatának tagja volt Szélesi, csakúgy, mint 2004 májusában, amikor a lilák az NB I-ben 1-0-ra nyertek az Üllői úton mostani riválisuk ellen.

Robbie Kean tudja, mi vár rájuk

A Ferencvárosnál is tisztában vannak azzal, hogy a szurkolók számára a legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapás következik. Ezt tükrözik Robbie Kean vezetőedző szavai is. – Természetesen ez az a mérkőzés, amire mindenki vár. Egy nagy meccs, egy igazi derbi, ahol mindenki jó eredményt és magabiztos játékot vár tőlünk. Mi is nagyon várjuk a találkozót, nem csak a szurkolók. Biztos vagyok benne, hogy telt ház lesz, nagyszerű hangulattal – mondta az FTC-t felkészítő Robbie Keane, majd azzal folytatta, milyen tanácsokat ad a játékosoknak a nagy meccs előtt: – Nem olyan bonyolult ez. 

Élvezzék a játékot és próbáljanak nyugodtak maradni. Ez egy nagy meccs, használják ki. A játékosok néha túlságosan beleélik magukat az ilyen rangadókba.

Meg kell őrizni a koncentrációt. Edzőként ez a legfontosabb tanácsom számukra: maradjanak fókuszáltak, most csak erre az egy meccsre és a győzelemre koncentráljanak – felelte az ír szakember.

Az újpesti Fenyő Noah is bizakodik

Az újpesti játékosok közül Fenyő Noah nyilatkozott a mérkőzés előtt: – Magamtól is tudom, érzem, hogy ez egy nem mindennapi összecsapás lesz. Tisztában vagyok a rivalizálással, és nagyon örülök, hogy ennek már én is a részese lehetek. Ami magát a mérkőzést illeti, az a legfontosabb, hogy próbáljuk a saját játékunkat játszani. Szerintem ez sikerült a Puskás Akadémia ellen is, de ott sajnos nem jött össze a győzelem. Fontos, hogy ezúttal is próbáljuk majd teljesíteni, amit az edzőink kérnek tőlünk.

Dárdai Pál is megszólalt a nagy meccs előtt

Az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál is megszólalt a szombati összecsapás előtt. – Nekem minden meccs ugyanolyan, de persze ez Magyarországon különlegesebb, hiszen teltházas mérkőzésről beszélünk, ami hatalmas motiváció a srácoknak. 

Még nem tartunk azon a szinten, hogy versenyképesek lehessünk velük, de egy mérkőzésen képesek lehetünk megszorongatni őket.

Ha olyan szervezetten játszunk, mint ahogy azt tettük a Puskás ellen, és mellénk szegődik az a minimális szerencse, ami egy győzelemhez kell, akkor elkaphatjuk a zöld-fehéreket. Viszont, ha a játékosaink egy közepesebb napot fognak ki, akkor nem lesz lehetőségünk. Tehát küzdenünk kell, együtt, egységben, a csapatszellemet szem előtt tartva.

Rajczi Péter szerint jót tenne a bajnokságnak az Újpest győzelme

Ezen a héten a Szpíker Korner adása is foglalkozott a nagy meccsel. Ebben az adásban az Újpest egykori játékosa, Rajczi Péter is beszélt a nagy meccsről. – Bizakodom, mert a Fradi a Győr ellen is botlott hazai pályán. Talán van valami sanszunk, bár a Puskás Akadémiától hazai pályán kikaptunk, mégis lehetett látni biztató jeleket. Akár a támadójátékban, akár a labdabirtoklást tekintve.

Ez egy másik meccs lesz, felfokozott hangulattal. De benne van az is, hogy kikapsz, és akkor előveszik, hogy újra nem tudtál győzni a Ferencváros ellen.

Újpesten mindig az a nagy baj, hogy állandóan várnak valamire. A várakozás miatt mindenki frusztrált, bízom abban, hogy jó eredményt tudunk elérni. 

Budapest, 2025. október 19. Horváth Krisztofer (b2), az Újpest játékosa gólját ünnepli csapattársaival a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Az Újpest tavasszal nagyon gyengén szerepel az NB I-ben Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A Fradi ellen szólhat, hogy ebben a bajnokságban ötször kapott ki hazai pályán, amely ennek a csapatnak teljességgel szokatlan. Mivel ezen a héten nem kellett nemzetközi meccset játszaniuk, csak erre az összecsapásra készültek. 

– Ha az Újpest ezt a meccset meg tudná nyerni, a derbi újra visszakapná a régi fényét – mondta Rajczi Péter. – Most a Győr áll a tabella élén, a bajnokságnak sem tenne rosszat, ha nem mindig ugyanaz az együttes nyerné az aranyérmet. Jó lenne, ha egyszer majd az Újpest is fel tudna hozzájuk nőni, de ehhez idő kell. Sok lépcsőfokot ugyanis nem lehet egyszerre átugrani.

A Ferencváros és az Újpest rangadója szombaton 17 órakor kezdődik az Üllői úton.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai unió

Az európaiak is a békét akarják, mint a magyar kormány

Zsigmond Barna Pál avatarja

Brüsszelben nem hallják meg az európai polgárok hangját, és az uniót egyre mélyebben a háború irányába terelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.