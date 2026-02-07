Őrült meglepetés lenne az Újpest győzelme a Fradi ellen

A labdarúgó NB I legnagyobb (szurkolói) érdeklődéssel várt meccse előtt a Fradi a második helyet foglalja el a tabellán. (A Győr az első.) A legutóbbi forduló eredményei azonban kétségkívül a címvédő malmára hajtotta a vizet, hiszen míg a Győr és a másik trónkövetelő, a Debrecen 2-2-es döntetlent játszott egymással, addig a Fradi elhozta a három pontot Paksról.

A Fradi és az Újpest szurkolói is nagyon várják már a derbit Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A Fradi több mint tíz éve nem kapott ki az Újpesttől

Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, azaz több mint tíz évvel ezelőtt tudták legyőzni NB I-es bajnoki mérkőzésen a Ferencvárost.

Ráadásul azt a meccset az Üllői úton játszották, s Mbaye Diagne fejesgólja három pontot ért a lila-fehéreknek.

Az Újpest tavasszal nincs jó formában, legalábbis ezt bizonyította az elmúlt két forduló. Előbb a Nyíregyháza otthonában játszottak döntetlent, majd egy héttel ezelőtt hazai pályán kikaptak a Puskás Akadémiától. Ha a Fradi és az Újpest 2015 óta lejátszott összes tétmeccsét figyelembe vesszük, akkor az újpestiek 31 mérkőzés óta képtelenek nyerni a Ferencváros ellen.

Siralmas az Újpest eddigi tavaszi szereplése

Bár a két tavaszi forduló után még korai a mérleg megvonása, azért nem lehet szó nélkül hagyni, hogy az Újpest összteljesítménye (1 pont és 1 lőtt gól) az utolsó helyre lökné őket a képzeletbeli tabellán.

A sportigazgató Dárdai Pál és az edző, Szélesi Zoltán bemutatkozása tehát egyáltalán nem sikerült jól.

Ha pedig már Szélesi Zoltán nevét említettük, érdemes felidézni, hogy 2001 októberében a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az Újpest 1-1 után tizenegyesekkel nyert a Fradi ellen az Üllői úton. Az Újpest akkori csapatának tagja volt Szélesi, csakúgy, mint 2004 májusában, amikor a lilák az NB I-ben 1-0-ra nyertek az Üllői úton mostani riválisuk ellen.

Robbie Kean tudja, mi vár rájuk

A Ferencvárosnál is tisztában vannak azzal, hogy a szurkolók számára a legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapás következik. Ezt tükrözik Robbie Kean vezetőedző szavai is. – Természetesen ez az a mérkőzés, amire mindenki vár. Egy nagy meccs, egy igazi derbi, ahol mindenki jó eredményt és magabiztos játékot vár tőlünk. Mi is nagyon várjuk a találkozót, nem csak a szurkolók. Biztos vagyok benne, hogy telt ház lesz, nagyszerű hangulattal – mondta az FTC-t felkészítő Robbie Keane, majd azzal folytatta, milyen tanácsokat ad a játékosoknak a nagy meccs előtt: – Nem olyan bonyolult ez.

Élvezzék a játékot és próbáljanak nyugodtak maradni. Ez egy nagy meccs, használják ki. A játékosok néha túlságosan beleélik magukat az ilyen rangadókba.

Meg kell őrizni a koncentrációt. Edzőként ez a legfontosabb tanácsom számukra: maradjanak fókuszáltak, most csak erre az egy meccsre és a győzelemre koncentráljanak – felelte az ír szakember.