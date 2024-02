Egy széket a kezében lóbálva tartott a szurkolók felé a Napoli sztárja + videó

Egy széket a kezében lóbálva tartott a szurkolók felé Victor Osimhen, miután Nigéria tizenegyespárbajban legyőzte a dél-afrikai válogatottat, s ezzel bejutott az Afrika-kupa vasárnapi döntőjébe. A Napoli 110 millió eurót érő csatára főszereplő volt az elődöntő drámai hajrájában. Az esélyesebb Nigéria a 67. percben vezetést szerzett büntetőből, és a 85.-ben le is zárhatta volna a továbbjutás kérdését, ekkor ugyanis Osimhen góljával megduplázta az előnyét. Pontosabban csak megduplázta volna, ugyanis a VAR közbeszólt.

Victor Osimhen az Afrika-kupa egyik legnagyobb sztárja. Fotó: EPA/Legnan Koula

A videóbíró szabálytalanság miatt érvénytelenítette Osimhen találatát, maradt az 1-0, de az sem sokáig. A 90. percben ugyanis Dél-Afrika jutott tizenegyeshez, és ki is egyenlített. Nigéria szemszögéből tehát öt perc leforgása alatt 2-0 helyett 1-1 lett az állás egy meg nem adott gól és egy ellene megítélt büntető következtében. Következhetett a hosszabbítás, ami nem hozott eredményt, de aztán a tizenegyespárbajban Nigéria 4-2-re felülkerekedett, miután két dél-afrikai is hibázott.

Osimhen pedig örömében felkapta azt a széket a pálya szélén, s a feje fölé emelve, ugrálva ment ünnepelni a nigériai szurkolókhoz, akiktől kapott egy az országot ábrázoló kartonlapot, arra cserélte a széket.

Nigéria ellenfele a döntőben a házigazda Elefántcsontpart lesz, amely 1-0-ra legyőzte a torna meglepetéscsapatát, a Kongói Demokratikus Köztársaságot.

A rákos csatár tündöklése, egy év alatt nagyot fordult a világ

A mindent eldöntő gólt a 65. percben Sébastien Haller szerezte, a Dortmund 29 éves csatára, akinek mesébe illő a története. Alig több mint egy éve ilyenkor, tavaly január végén lépett pályára először tétmeccsen azok után, hogy 2022 nyarán hererákkal diagnosztizálták. Fél évet ki kellett hagynia, mialatt kemoterápiás kezeléseket is kapott, lefogyott és legyengült. Egy évvel a visszatérése után pedig az ő góljának köszönhetően az Afrika-kupa döntőjére készülhet Elefántcsontpart hazai pályán.

Pedig borzasztóan kezdte a tornát a házigazda. A csoportkörben kétszer is kikapott, így már ott könnyedén lebőghetett volna, de végül mindössze három ponttal, a csoportharmadikok rangsorában a hatból a negyedik helyen éppen továbbjutott. Ezek után a Mali elleni negyeddöntőben is csak hajszálon múlt Elefántcsontpart továbbjutása, amely a 90. percben mentette hosszabbításra a meccset, majd annak a legvégén, a 122. percben Diakaté sarokkal vitte be a győztes találatot.

Elefántcsontpart és Nigéria azonos csoportból indult, akkor Nigéria 1-0-ra győzött. A vasárnapi döntőben azonban teljesen új meccs veszi kezdetét.

Afrika-kupa, elődöntők: Elefántcsontpart–Kongói Demokratikus Köztársaság 1-0, Nigéria–Dél-afrikai Köztársaság 1-1 – 11-esekkel: 4-2.

Borítókép: Victor Osimhen (jobbra) Nigéria döntőbe jutását ünnepelte (Fotó: EPA/Gavin Barker)