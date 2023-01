Mesébe illő történet: pályára lépett a Dortmund rákos csatára

Borussia Dortmund–Düsseldorf 5-1. Egy felkészülési meccs, amelyen az eredmény tulajdonképpen nem is számít, mert a legfontosabb az volt, hogy Sebastien Haller ezen a találkozón tért vissza a pályára fél évvel azután, hogy felfedezték nála a hererákot.

Az elefántcsontparti válogatott csatár nem sokkal korábban szerződött az Ajaxtól a Dortmundhoz több mint 30 millió euróért, miután remek idényt futott az amszterdami klubban, 43 tétmeccsen 34 góllal zárta a 2021–2022-es idényt. A Dortmund bevallottan vele pótolta volna Erling Haalandot, aki tavaly nyáron a Manchester City futballistája lett. Csakhogy a német klub terveit keresztülhúzta az alattomos betegség.

Haller kemoterápiás kezelésen vett részt, s bár a Dortmund nem siettette a visszatérését, az ősszel már bíztak benne, hogy a jelenlegi idény második felében bevethető lesz. Az, hogy a 28 éves csatár a Düsseldorf elleni meccsen már kapott bő negyedórát a pályán a nála tíz évvel fiatalabb Youssoufa Moukoko helyére beállva, reményt ad rá, hogy hamarosan tétmeccsen is visszatérhet. Akár már január 22-én, a Dortmund idei első Bundesliga-meccsén az Augsburg ellen bemutatkozhat – végre – tétmérkőzésen is a csapatában, ráadásul hazai pályán.

Haller őszinte akart lenni a gyerekeivel

Haller a Bildnek adott nyilatkozatában mesélt arról, hogy mit élt át, mióta diagnosztizálták a betegséggel, és nem titkolta, hogy a legnehezebb az volt, amikor be kellett avatnia a gyerekeit az állapotába.

– Először a feleségemmel beszéltük át, hogyan lenne a legjobb ezt megosztani a gyerekekkel, aztán kerestünk online segítséget, tippeket, beszélgettünk más emberekkel is – fogalmazott Haller, akit a Daily Mail idézett. – Végül megtaláltuk a megoldás, egy kisebb videó segítségével igyekeztünk elmagyarázni nekik a helyzetet. A legnehezebb azt volt megértetni velük, hogy ugyan épp jól éreztem magam, de beteg voltam, ami miatt kórházba kellett mennem hetekre vagy akár hónapokra. Őszinték akartunk lenni velük, mert a gyerekek okosak és jó érzékük van kiszagolni a dolgokat.

– Szerencsére jól fogadták, sokat nevettem és játszottam velük otthon – folytatta a csatár. – Az elején nem volt minden megszokott, a nagyobb fiam ugrálni akart rajtam, de muszáj volt megmondanom neki, hogy ezt nem még lehet. De most már minden rendben van.

Haller arról is beszélt, hogyan élte meg, amikor kiderült a betegsége: – Egyből tudtam, hogy nincs választásom. Semmi jót nem teszel magaddal ilyen helyzetben, ha depresszióba esel. Ezért azt mondtam magamnak: pozitív maradok, összehozom a családot és a barátokat, nem vagyok egyedül, közösen túlleszünk rajta. Amikor hazamentem, a feleségem posztereket csinált a családom üzeneteiből. Ez volt a legmeghatóbb dolog. De persze rengeteg biztatást kaptam a futballvilágból is, nem is tudnám felsorolni, milyen sokaktól. Elefántcsontpart elnöke, a korábbi klubjaim, játékostársak, például Luka Jovic és Ante Rebic is köztük volt, ami örömmel töltött el.

Szoboszlai gólt szerzett, a Lipcse hengerelt

Az ugyancsak a Bundesligában szereplő RB Leipzig is pályára lépett kedden, és 15-0-ra kiütötte a harmadosztályú egyesült arab emírségekbeli ellenfelét. A négyszer harminc perces találkozó első félidejében betalált Szoboszlai Dominik is. A meccs legeredményesebb játékosa a triplázó Emil Forsberg volt, míg André Silva, Konrad Laimer, Aris Bayindir és Yannick Eduardo két-két gólt szerzett.

Borítókép: Sebastien Haller a Borussia Dortmund edzésén (Fotó: AFP/Ralf Ibing)