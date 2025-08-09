Menczer TamásSolymármagyarország kormánya

Menczer: Ezek nem blöffök, nem kommentek, nem online üzenetek – ezek a mi eredményeink

A kormány Solymáron megoldotta a vízhiányt, játszótereket és utakat épített és kárpótolta a helyieket a kommunisták bűneiért. Erről beszélt Menczer Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 19:06
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
– Ha visszaemlékeznek, 2022-ben, közvetlenül a megválasztásom után egy hasonló vagy még melegebb nyár során Solymáron komoly vízhiánnyal szembesültünk. Nagyon nehéz időszak volt, köszönöm most is, több év után is a solymáriak kitartását, akkor azt a vízhiányt az akkori polgármesterrel és önkormányzattal, solymáriakkal közösen minden lehetséges megoldást és erőt megmozgatva elhárítottuk – mondta beszédében Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közösségi oldalára kitett videóban, mint mondta: – Nehéz volt, nemhogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt, emlékezhetnek, még a Honvédség is vizet szállított.

– A solymáriak és a szakemberek azt mondták nekem, hogy építenünk kell egy vezetéket.

 Egy vezetéket, amely a Solymárra érkező vízkapacitást növeli.

Megmondom őszintén, elég lehetetlen vállalkozásnak tűnt az első pillanatban, de megépítettük. Nyolcszázmillió forintból építettük meg ezt a vezetéket, leánykori nevén csövet, amely működik, és amelynek nagy szerepe van abban, hogy azóta nem volt olyan vízhiány Solymáron, mint 2022-ben. Persze nem vagyunk a munkánk végén, ez a vezeték nem a végleges megoldás, itt még fejlesztésekre van szükség, de egy nagyon nagy lépés volt – húzta alá, hozzátéve: évtizedes adósságot törlesztettek a vezeték megépítésével. 

Emellett 250 millió forintból megépítették a Koppány Márton utcát is, és 152 millió forintból fejlesztették a településüzemeltetés bázisát,

hogy azok, akik Solymárért dolgoznak, megfelelő helyen és megfelelő körülmények között tehessék ezt.

– Építettünk még bringaparkot, játszótereket és voltak kisebb beruházások is, a Major utcát is felújítottuk negyvenmillióból. Tehát összesen, amiről most számot tudok önöknek adni, az 1,3 milliárd forint. Ezt a munkát végeztük el – sorolta Menczer Tamás. Hozzátette: 

solymári családok jelezték ,hogy egy harmincéves igazságtalanságot kell megszüntetni. A kommunisták elvették a földjeiket, nem részesültek harminc év alatt kárpótlásban.

– A magyar kormány akkor kérésünk szerint döntött, a kárpótlás megtörtént, a magyar kormány erre egymilliárd forintos keretösszeget biztosított, és a károsultak pénzben vagy földben kérhették a kárpótlást – emlékeztetett a kormánypárti képviselő.

– Ezek nem blöffök, ezek nem kommentek, ezek nem online üzenetek. Ezek a mi közös munkáink, ezek a mi eredményeink, ezeket elértük, messze nem vagyunk a célnál, a választást megnyerjük, és utána folytatjuk – zárta beszédét Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

 

