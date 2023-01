Dzsudzsák Balázs „hidegrázós” üzenetet kapott Luís Figótól

Dzsudzsák több képet fel is töltött az Instagram-oldalára, amelyeken sztárokkal tölti az időt, de szerinte a negyedét sem tette közzé annak, amiben része volt.

– Teljesen természetes volt világsztárokkal találkozni. Csak a negyedét töltöttem fel, olyan brigád- és hihetetlen hangulat volt. Az argentin–horvát meccsen nem is néztem a második félidőt, mert olyan asztalbeszélgetésben volt részem Figo, Keane, Drogba meg Carlos mellett, ami felülírta a programot. Komoly kapcsolatteremtés is volt ez az egy hét, így a decemberi születésnapom ebből a szempontból is speciális volt, mert egy ilyen hét után úgy ébredtem, hogy Nuno Gomez és Figo köszöntött. Olyan névlistával bővült a kapcsolati hálóm, ami hidegrázós.

Még van egy nagy vágya Dzsudzsák Balázsnak

Figo hidegrázós születésnapi köszöntése egy dolog, Dzsudzsák viszont a pályán vágyik még valamire: meg szeretné nyerni idén a Magyar Kupát a Debrecennel (a nyolcaddöntőben a másodosztályú Győrrel találkoznak majd).

– A kupa nagyon hiányzik az életemből, szeretnék idén is játszani a Puskásban, ez nekem nagy motiváció – jelentette ki Dzsudzsák, aki egyébként 2008-ban hivatalosan kupagyőztes volt a Debrecennel, de mivel januárban eligazolt a PSV Eindhovenbe, a jelek szerint gyakorlatilag nem tekinti annak magát.

Borítókép: Dzsudzsák Balázs a válogatott novemberi sajtótájékoztatóján (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)