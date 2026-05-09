Vérlázító csalásokkal fosztották ki az olaszokat és a spanyolokat

Így jutott el a vébé a nyolcaddöntőkig. Június 18-án Japán kikapott 1-0-ra Törökországtól, és kiesett. Dél-Korea este lépett pályára Olaszország ellen, és Trapattoni egyáltalán nem örült a japánok búcsújának, mert meggyőződése volt, hogy FIFA ezek után versenyben akarja tartani a másik rendező országot, ráadásul annak sem örült, hogy a találkozót az ecuadori Byron Moreno vezette, szívesebben látott volna egy tapasztaltabb, nevesebb bírót a pályán.

A koreai szurkolók szinte önkívületbe kerültek, miután legyőzték az olaszokat Fotó: AFP/Robyn Beck

Az olasz szövetségi kapitány félelmei beigazolódtak. Moreno már az 5. percben tizenegyest ítélt a hazaiak javára egy olyan mezhúzásért, amelyből mérkőzésenként tucatnyi történik a tizenhatoson belül; les címén nem adta meg Tommasi szabályos gólját, amellyel az aranygólos rendszerben Olaszország nyert volna; szimulálásért második sárga lapot, majd pirosat adott Tottinak, aki elesett, amikor talán valóban szabályosan becsúszva szerelték, de hát becsúszva szerelt játékosok ritkán maradnak talpon, még akkor is, ha szabályos volt a védő megmozdulása. Az eredmény a rendes játékidőben 1-1 volt, az aranygólt pedig Dél-Korea szerezte meg.

Nem véletlen, hogy az olasz lapok másnap ilyen szalagcímekkel jelentek meg: Rablók! Szégyen! Elég volt! Botrányos bíráskodás! Megalázva és megsértve. Kirúgtak minket a vb-ről. A bíró hazaküldte a kékeket. Elterjedt, hogy a szövetség bosszúból hazarendeli a világ legjobb játékvezetőjét, Pierluigi Collinát, aki egyébként kifogástalanul fújta a sípot a Japán–Törökország mérkőzésen, de ezt a szövetség elnöke, Franco Carraro cáfolta, hozzátéve, nem a FIFA kedvéért nem teszik meg, hanem Collina iránti tiszteletből. A FIFA pedig teljesen értetlenül fogadta az olaszok éktelen haragját.

Moreno játékvezető minimális mennyiségű hibát követett el ezen a nehéz mérkőzésen, így teljességgel elégedettek vagyunk a munkájával

– jelentette ki Keith Cooper, a FIFA sajtófőnöke.

A hazatérő olasz válogatott egyébként összefutott a szöuli repülőtéren Byron Morenóval. A játékosok körbevették az ecuadorit, és a biztonsági emberek akadályozták meg a botrányt. Moreno állítólag az olaszok arcába nevetett, majd odébbállt. Fabio Cannavaro ezt nyilatkozta az esetről: „Ha megütöm, mit csinált volna? Kiállít?”

A meccs:

XVII. labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Spanyolország–Dél-Korea 0-0, tizenegyesekkel: 5-3.

Kvangdzsu, Világbajnoki Stadion, 42 114 néző. Vezette: Gamal al-Gandur (egyiptomi) Spanyolország: Casillas – Puyol, Hierro, Nadal, Romero – Helguera (Xavi, 93.), Baraja, de Pedro (Mendieta, 70.) – Valeron (Luis Enrique, 80.), Joaquín – Morientes.

Dél-Korea: Ri Vun Dzse – Kim Te Jung (Hvang Szun Hong, 90.), Csoj Dzsin Csu, Hong Mjung Bo, Szong Csong Guk – Kim Nam Il (Ri Eul Jung, 32.), Ju Szang Csul (Ri Csun Szo, 60.), Pak Dzsi Szung, Ri Jung Pjo – An Dzsung Hvan, Szeol Ki Hjeon.

A világ akkor még nem tudta, hogy ez csak a bemelegítés. Négy nappal később, június 22-én a negyeddöntőben Dél-Korea ellenfele Spanyolország volt, amely hibátlanul vette a csoportkört, legyőzve Szlovéniát, Paraguayt és a Dél-afrikai Köztársaságot is, a nyolcaddöntőben pedig 1-1-re végzett Írországgal, és tizenegyespárbajban jutott tovább. A mérkőzés nagy csatát és kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldalon esett egy-egy meg nem adott gól, így 0-0 volt az eredmény a rendes játékidő végén. És ekkor lépett elő főszereplővé az egyiptomi Gamál al-Gandúr, aki a spanyolok meg nem adott góljánál nehezen tudta volna megmagyarázni a döntését.