Vérlázító csalásokkal fosztották ki az olaszokat és a spanyolokat

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 67. részben a 2002-es labdarúgó-vb legsötétebb pillanatait elevenítjük fel, amikor az olaszok és a spanyolok is úgy érezték, a FIFA a játékvezetők révén kirabolta őket azért, hogy a társrendező Dél-Korea minél tovább jusson el.

Pajor Gyulai László
2026. 05. 09. 6:25
Christian Vieri (balra) és Angelo Di Livio nem hiszi el amit lát, az ecuadori bíró, Moreno meg végzi a dolgát a 2002-es labdarúgó-világbajnokságon az olaszok és a koreaiak összecsapásán Fotó: KIM JAE-HWAN Forrás: AFP
Dél-Korea elképesztő csalássorozattal jutott be a legjobb négy közé Fotó: AFP/Kim Jae-hwan

Ez a kívánság teljesült. Japán a belgákat, az oroszokat és Tunéziát megelőzve megnyerte a csoportját, és az élen végzett Dél-Korea is, amely az Egyesült Államokat, Portugáliát és Lengyelországot utasította maga mögé, nem kis meglepetést okozva. A két házigazda szurkolói pedig az elvártak szerint lelkesedtek a stadionokban és az utcákon is, e sorok írója szemtanúként állíthatja, hogy sokszor fogalmuk sem volt, mi történik a pályán, a többség annyit tudott, hogy ha a csapata több gólt lő a ellenfélnél, akkor nagyon kell örülni, és meg is tette.

És őket cseppet sem zavarta, hogy roppant furcsa esetek borzolták a kedélyeket a meccseken. 

Például a japánok és az oroszok meccsén a játékvezető nem adott meg egy nyilvánvaló tizenegyest a házigazdák ellen, majd véletlenül lefújta a meccset a jelzettnél egy perccel korábban, amikor az oroszok veszélyes helyről szabadrúgást végeztek volna el. 

A portugálok is érezték a Dél-Koreával vívott mérkőzésen, hogy az ellenfél hazai pályán játszik. Mindent egybevetve sok tévedés történt, és a hibák javából csaknem mindig valamelyik házigazda vagy a sportdiplomáciában erősebb országok csapatai húztak hasznot.

Így jutott el a vébé a nyolcaddöntőkig. Június 18-án Japán kikapott 1-0-ra Törökországtól, és kiesett. Dél-Korea este lépett pályára Olaszország ellen, és Trapattoni egyáltalán nem örült a japánok búcsújának, mert meggyőződése volt, hogy FIFA ezek után versenyben akarja tartani a másik rendező országot, ráadásul annak sem örült, hogy a találkozót az ecuadori Byron Moreno vezette, szívesebben látott volna egy tapasztaltabb, nevesebb bírót a pályán. 

A koreai szurkolók szinte önkívületbe kerültek, miután legyőzték az olaszokat Fotó: AFP/Robyn Beck

Az olasz szövetségi kapitány félelmei beigazolódtak. Moreno már az 5. percben tizenegyest ítélt a hazaiak javára egy olyan mezhúzásért, amelyből mérkőzésenként tucatnyi történik a tizenhatoson belül; les címén nem adta meg Tommasi szabályos gólját, amellyel az aranygólos rendszerben Olaszország nyert volna; szimulálásért második sárga lapot, majd pirosat adott Tottinak, aki elesett, amikor talán valóban szabályosan becsúszva szerelték, de hát becsúszva szerelt játékosok ritkán maradnak talpon, még akkor is, ha szabályos volt a védő megmozdulása. Az eredmény a rendes játékidőben 1-1 volt, az aranygólt pedig Dél-Korea szerezte meg.

Nem véletlen, hogy az olasz lapok másnap ilyen szalagcímekkel jelentek meg: Rablók! Szégyen! Elég volt! Botrányos bíráskodás! Megalázva és megsértve. Kirúgtak minket a vb-ről. A bíró hazaküldte a kékeket. Elterjedt, hogy a szövetség bosszúból hazarendeli a világ legjobb játékvezetőjét, Pierluigi Collinát, aki egyébként kifogástalanul fújta a sípot a Japán–Törökország mérkőzésen, de ezt a szövetség elnöke, Franco Carraro cáfolta, hozzátéve, nem a FIFA kedvéért nem teszik meg, hanem Collina iránti tiszteletből. A FIFA pedig teljesen értetlenül fogadta az olaszok éktelen haragját.

Moreno játékvezető minimális mennyiségű hibát követett el ezen a nehéz mérkőzésen, így teljességgel elégedettek vagyunk a munkájával

– jelentette ki Keith Cooper, a FIFA sajtófőnöke.

A hazatérő olasz válogatott egyébként összefutott a szöuli repülőtéren Byron Morenóval. A játékosok körbevették az ecuadorit, és a biztonsági emberek akadályozták meg a botrányt. Moreno állítólag az olaszok arcába nevetett, majd odébbállt. Fabio Cannavaro ezt nyilatkozta az esetről: „Ha megütöm, mit csinált volna? Kiállít?”

A meccs:
XVII. labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Spanyolország–Dél-Korea 0-0, tizenegyesekkel: 5-3.
Kvangdzsu, Világbajnoki Stadion, 42 114 néző. Vezette: Gamal al-Gandur (egyiptomi)

Spanyolország: Casillas – Puyol, Hierro, Nadal, Romero – Helguera (Xavi, 93.), Baraja, de Pedro (Mendieta, 70.) – Valeron (Luis Enrique, 80.), Joaquín – Morientes. 
Dél-Korea: Ri Vun Dzse – Kim Te Jung (Hvang Szun Hong, 90.), Csoj Dzsin Csu, Hong Mjung Bo, Szong Csong Guk – Kim Nam Il (Ri Eul Jung, 32.), Ju Szang Csul (Ri Csun Szo, 60.), Pak Dzsi Szung, Ri Jung Pjo – An Dzsung Hvan, Szeol Ki Hjeon.

A világ akkor még nem tudta, hogy ez csak a bemelegítés. Négy nappal később, június 22-én a negyeddöntőben Dél-Korea ellenfele Spanyolország volt, amely hibátlanul vette a csoportkört, legyőzve Szlovéniát, Paraguayt és a Dél-afrikai Köztársaságot is, a nyolcaddöntőben pedig 1-1-re végzett Írországgal, és tizenegyespárbajban jutott tovább. A mérkőzés nagy csatát és kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldalon esett egy-egy meg nem adott gól, így 0-0 volt az eredmény a rendes játékidő végén. És ekkor lépett elő főszereplővé az egyiptomi Gamál al-Gandúr, aki a spanyolok meg nem adott góljánál nehezen tudta volna megmagyarázni a döntését.

A bírók, akik a koreai csapatot a legjobb négy közé segítették a spanyolok elleni negyeddöntőben Fotó: AFP/Pornchai Kittiwongsakul

A java a hosszabbítás elején kezdődött. A spanyol Joaquín elszáguldott az alapvonalig, ott bekanyarodott, beadta a labdát, Morientes a hálóba fejelt, vége, győztek a spanyolok, Dél-Korea kiesett. Ám mégsem, mert a partjelző azt intette, kint volt a labda, a gól érvénytelen. Tette ezt olyan esetben, hogy még csak vita sem lehetett, annyira egyértelműen volt a labda belül legalább húsz centivel. Két eset lehetséges: a partjelző csalt vagy nem lát, a végeredmény ugyanaz, nem való labdarúgó-mérkőzésre ilyen tisztségben. Aztán az egyedül kilépő Mendietát állította meg al-Gandúr sporttárs lesen, mindkétszer tévesen. Jöttek a tizenegyesek, ebben Joaquín hibázott, és Spanyolország kiesett.

A spanyolok klasszis védője, Fernando Hierro így fakadt ki a meccset követően: „A FIFA a tiszta játékért harcol.

Van is egy sárga zászlaja, amelyre ezt a szlogent írták fel, és amelyet akkor látni, amikor a két csapat kivonul a pályára. Könyörgök, játsszunk mindannyian becsületesen!

„Egész héten úgy készültünk, hogy ellenünk fúj majd a játékvezető, de a jelek szerint erre nem lehet felkészülni. Volt négy vagy öt olyan ítélet, amelyet nehéz megérteni. Reméljük, hogy emberi hibákról volt szó, de sajnos azzal a borzalmas gyanúval vagyunk kénytelenek távozni, hogy nem ez a helyzet.”

Az olasz sajtóhoz hasonlóan a spanyol is eggyé forrva tüntetett. 

Mindent elárul a hangulatról, hogy a mérkőzés lefújása után János Károly spanyol király felhívta telefonon José Antonio Camacho szövetségi kapitányt, gratulált a csapat teljesítményéhez, és biztosította őt arról, hogy személyesen részt vesz a madridi Barajas repülőtéren a küldöttség ünnepi, hősöknek kijáró fogadásán.

Dél-Korea pedig az elődöntőben Németországtól, a bronzmeccsen pedig Törökországtól szenvedett vereséget. A világ rossz szájízzel vette ezt tudomásul, az ország viszont ünnepelt: a végén volt olyan meccs, amelyet hétmillió koreai szurkolt végig az utcai kivetítők előtt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

